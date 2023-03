"Krossen - Barcelona vinner stormatchen"

Brittisk ligaboll från lägre divisioner står i fokus under tisdagen där vi ska titta till League One och League Two i England samt andra- och fjärdedivisionen i Skottland. Innan dess hittas dock kupongens stora höjdpunkt då Roma och Barcelona möts i kvartsfinalen av damernas Champions League. En match ni kan läsa mer om här nedanför. Vi kör igång!

Krossen! - 1. Roma - Barcelona

Barcelona vinner enkelt (till Topptipset)

Italiensk damfotboll har tagit kliv under de senaste åren och Roma är ett exempel på ett lag som höjt sig rejält. Förra sommaren krävdes det straffar för att ta sig förbi Paris FC i den andra kvalrundan mot Champions League, men efter det har Roma gått från klarhet till klarhet. De slutade tvåa i sin grupp efter Wolfsburg och det är ett lag som Vargarna faktiskt spelade 1-1 mot hemma i Rom.

I den inhemska fotbollen toppar Roma ligatabellen och är i final i Coppa Italia. Det är således ett välmående hemmalag som ställer upp. Giacinti lär starta på topp tillsammans med brassen Andressa och det är en målfarlig duo. Giugliano är en annan spelare som förtjänar ett omnämnande medan de blågula lirarna Kollmats, Landström, Öhrström och Selerud alla troligen tar plats på bänken. Emma Lind dras däremot med en skada och saknas troligen.

Ett starkt Roma således, men de ställs mot en motståndare som befinner sig på en helt annan nivå. Barcelona tog överraskande nog “bara” 15 poäng i gruppen efter att ha tagit stryk borta mot Bayern München, men gjorde bland annat tio mål på Rosengård över två möten. I den spanska ligan har katalanerna vunnit samtliga 22 matcher till en förkrossande målskillnad på 98-5.

Bredden i truppen är magnifik. Troligen startar Bronze och Rolfö nu på ytterbackspositionerna med Paredes och Mapi León i mittförsvaret. Bonmati och Walsh tar hand om mittfältet medan den blixtsnabbe nigerianskan Oshoala springer på allt längst fram. Detta är ett lag som är favorit till att vinna hela turneringen och då är fortfarande inte Alexia Putellas spelklar efter sin hemska skada.

Roma må ha tagit steg de senaste åren, men de är fortfarande mil från Barcelonas nivå. Så länge de blåröda gästerna har fullt fokus i 90 minuter kan detta sluta med stora siffror. Jag är inne på att Barcelona avgör dubbelmötet redan i Italien och vinner med tre-fyra bollar. Tvåan är i vilket fall som helst helt odiskutabel och är bara att spika av.

Missar matchen

Sophie Roman Haug, Roma (vristskada)

Alexia Putellas, Barcelona (oklart)

Mariona Caldentey, Barcelona (oklart)

Claudia Pina, Barcelona (oklart)

Osäker till spel

Emma Lind, Roma (oklart)

Toppmötet! - 2. Barnsley - Sheffield Wednesday

Fördel Wednesday på Oakwell (till Topptipset)

Barnsley åkte som bekant ur The Championship i fjol efter att ha slutat sist i den serien. Nu är The Tykes på väg att ta sig upp till andradivisionen igen. Nio segrar och två kryss på de elva senaste omgångarna har fört upp Barnsley till en fjärdeplats i League One och med åtta poäng upp till tvåan Plymouth och två matcher färre spelade finns det hopp om direktuppflyttning.

Närmast kommer hemmalaget från 1-0 borta mot Wycombe där Slobodan Tedic stod för matchens enda mål. Serben lär ändå starta på bänken igen denna match, men däremot kan Devante Cole komma in från start. En stark anfallare som passar bra bredvid James Norwood. Bakåt är det dansken Mads Juel Andersen som håller ihop försvaret och han kommer få en hel del att jobba med denna tisdag.

Sheffield Wednesday var en favorit i fara mot Bolton och Ugglorna fick bara med sig en pinne från den tuffa hemmamatchen. Wednesday leder ändå tabellen fast de har spelat färre matcher än de flesta lag i toppen, bortsett just Barnsley som har lika många (35) matcher spelade. Krysset mot Bolton är inte så mycket att bråka om heller då laget från stålstaden hade fem raka segrar i bagaget dessförinnan.

Dominic Iorfa var avstängd i mötet med Bolton och lär kliva in i startelvan nu tillsammans med bland annat Aden Flint i mittförsvaret. Dele-Bashiru, Vaulks och Bannan bildar ett hårt arbetande inre mittfält som kommer dominera bollinnehavet medan Windass och Gregory tar plats på topp. Ett lag som är för bra för League One och det ska sägas att Wednesday har tagit poäng i 14 av 16 bortamatcher under säsongen.

Jag håller gästerna som ligans klart bästa lag och trots att det är en mycket tuff uppgift som väntar under tisdagen är det tvåan som är första tecken att rita ned. Barnsley vann dock höstens möte mellan lagen och har tillräckligt med kvalité för att störa de blåvita besökarna. På större system får därför krysset åka med som komplement.

