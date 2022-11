Kultspelaren löser poäng

I väntan på VM får vi ett Topptips fyllt av lag som inte är så vana vid att vara med på kupongerna. Bland annat ska vi titta till den schweiziska andraligan, den portugisiska Ligacupen och den polska högstaligan. League One och Segunda finns också med på ett hörn och här finns det massor av värde att tälja. Häng med!

Helgarderingen! - 2. Granada - Albacete

Granada överstreckas

Granada siktar på att ta hissen tillbaka upp till La Liga, men då måste de få fart på målskyttet. De tre senaste ligamatcherna har slutat 0-0, 0-0 och 0-1. Totalt 15 gjorda mål är ingen vidare notering. Åtta av dessa baljor har gjorts av albanen Myrto Uzuni som nu har varit iväg med landslaget. Strikern spelade match mot Italien så sent som i onsdags och även om han har återvänt till klubblaget är frågan hur sliten han är.

Det finns minst sagt rutinerade offensiva pjäser i truppen i form av Callejón (35) och Molina (40) som båda har haft strålande karriärer. De har dock bara producerat två mål tillsammans i ligaspelet vilket gör att Granada är väldigt beroende av Uzuni. Bakåt ser det stabilt ut och på hemmaplan har Granada bara släppt in ett enda mål på sju matcher. Ingen av dessa fajter har slutat med förlust vilket är en av anledningarna till att ettan streckas så högt.

Albacete visar svag form med fyra raka omgångar utan seger, men ligger faktiskt på samma poäng som Granada inför fredagens kamp. Närmast kommer “De mekaniska ostarna”, som laget faktiskt kallas för, från en bitter 2-3-förlust hemma mot Levante. Det är dock ett av seriens allra bästa lag och rent spelmässigt var det en mer eller mindre helt jämn batalj. Fler insatser som den och Albacete kommer vara med och slåss om topp 6.

Higinio Marín, som har varit ute och testat på spel i Ludogorets och Górnik Zabrze (som också finns med på kupongen lustigt nog), stod för ett av målen mot Levante och är en vass anfallare som vet vart målet är beläget. Flest mål har dock den unge belgaren Jonathan Dubasin stått för med sina fyra fullträffar. En spelare som kom från Girona under sommaren och har hittat helt rätt i Albacete.

Albacete är nykomlingar i Segunda och har visat att de verkligen hör hemma på den här nivån. Gästerna är ett av seriens bästa bortalag så långt med poäng på sex av sina sju resor och ska ses med betydligt bättre chans att ta poäng igen än vad streckningen gör gällande. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där högersidan rensar fint.

Missar matchen

Yann Bodiger, Granada (mjukdelsskada)

Osäker till spel

Myrto Uzuni, Granada (landslagsuppdrag)

Sergio Ruiz, Granada (muskelskada)

Amdré Ferreira, Granada (oklart)

Javier Jiménez, Albacete (muskelskada)

Juan Antonio Ros, Albacete (muskelskada)

Höjdaren! - 3. Lechia Gdánsk - Górnik Zabrze

Podolski löser poäng i Gdánsk

Jag använder ordet höjdare väldigt frikostigt på denna kupong, men i Gdánsk ska vi åtminstone få se en match från en högstadivision. Dessutom ska vi få se Lukas Podolski spela fotboll och det är alltid en riktig höjdare. Den tungt meriterade tysken spelar nämligen för Górnik Zabrze som ligger i mitten av Ekstraklasa. Han kunde dock inte förhindra att Górnik torskade med hela 0-3 mot Legnica i den senaste omgången.

Prestationen var dock inte så pjåkig, det var bara spelet i båda straffområdena som fallerade. Emil Bergström var olycklig i försvaret, men har annars växt ut till en viktig kugge i detta lag som svensken kom till i somras. Bland övriga spelare behöver Dani Pacheco nämnas. En spanjor som faktiskt gjorde några matcher i Premier League för Liverpool i början av sin karriär. En högkaratig mittfältare.

Lechia Gdánsk, som kom trea i ligan för fyra år sedan, går riktigt tungt och har bara vunnit fyra av 16 ligamatcher under hösten. Det ger en plats under nedflyttningsstrecket. Senast blev det stryk hemma mot bottenlaget Piast Gliwice med 1-3 trots att Lechia dominerade den matchen ganska kraftigt. De var alldeles för generösa i försvaret vilket har varit ett återkommande problem under säsongen.

29 insläppta på 16 omgångar är faktiskt sämst i ligan. Mittbackarna Nalepa och Maloca känner varandra väl efter många år tillsammans i klubben, men samarbetet mellan dem har inte fungerat. Längre fram i banan hänger det mesta på att Flavio Paixao har en bra dag. Portugisen, som har hunnit bli 38 år gammal, har varit inblandad i hälften av lagets 16 mål (sex baljor och två framspelningar).

Henrik Castegren finns också i klubben, men han har mest fått nöta bänk och lär knappast starta här heller. Lechia ställs ut som ganska klara favoriter här, men det är något som jag har svårt att förlika mig med. Gästerna ligger högre upp i tabellen, har minst lika stark trupp och spelade 1-1 här i fjol. Till rådande streck väljer jag faktiskt att plocka bort ettan och streckar istället från höger.

Missar matchen

Joeri de Kamps, Lechia Gdánsk (oklart)

Rafal Janicki, Górnik Zabrze (oklart)