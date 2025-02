"Laddat Londonderby - Chelsea sätter press"

Derbyt! - 1. Chelsea - West Ham

Upp till bevis för Chelsea

Derby della Potter är måndagens stora höjdpunkt i fotbollsvärlden. Efter succén i Brighton gavs Graham Potter jobbet i Chelsea, en sejour som inte gladde särskilt många. Svenskbekantingen kritiserades för både det ena och det tredje innan han fick lämna sin post i april 2023. Fram till för tre veckor sedan gjorde Potter inte ett skvatt innan han tog över West Ham.

Sejouren hos The Hammers har så här långt inte varit mycket att hurra över, den ursäktas förvisso av att West Ham haft tunga skador på nyckelspelare, men i 1-1-matchen senast mot Aston Villa fanns mycket att ta med sig. Framför allt i den andra halvleken där Potter och dennes adepter skapade tillräckligt mycket för att kunna vinna matchen. Kan gästerna lägga karbonpapper på insatsen inför vad som stundar på Stamford Bridge är mycket vunnet.

Vad gäller personalstyrkan finns både tråkiga och roliga besked. Om vi börjar med de tråkiga är Todibo fortfarande borta från spel medan Paquetá dras med frågetecken, men å andra sidan har Potter varit hoppfull angående Bowen. Storstjärnan är den klart viktigaste spelaren i offensiven och skulle Bowen hinna bli spelklar till derbyt får Chelseas inte vattentäta backlinje se upp.

Enzo Maresca såg sitt manskap bli hårt straffade av Manchester City och det är faktiskt inte bara de regerande mästarna som synat Chelseas spelsätt under vintern. Faktum är att The Blues bara vunnit en av sina sju senaste ligamatcher. Bortsett från Palmer och i viss mån Jackson är det inte många som kommer till sin rätt i offensiven och jag blir inte förvånad om Chelsea får svårt att bryta ned West Ham.

Det råder inget tu tal att de hemmahörande är det bättre laget, men i rådande formsvacka känner jag mig inte särskilt intresserad av att spika ettan till över 75 procent. West Ham har nycklar för att kunna såra måndagens kombattanter och det finns dessutom en tränare på den rödblå bänken som är sugen på att ge sin gamla arbetsgivare en snyting. 1X inleder men på större system går jag hela vägen i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Mykhailo Mudryk, Chelsea (avstängd)

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäseneskada)

Niclas Füllkrug, West Ham (knäseneskada)

Jean-Clair Todibo, West Ham (muskelskada)

Michail Antonio, West Ham (benskada)

Osäker till spel

Lucas Paquetá, West Ham (ljumskskada)

Crysencio Summerville, West Ham (matchotränad)

Jarrod Bowen, West Ham (fotskada)

Höjdaren! - 2. Middlesbrough - Sunderland

Det vänder för Carricks gäng

Under fjolårssäsongen hade Michael Carrick och hans Middlesbrough enorma problem med skador. Boro missade till slut playoff-platserna mot Premier League med fyra poäng och just nu talar en hel del för att de rödvita går samma öde till mötes den här säsongen. Nästan ett dussin spelare finns på Carricks avbräckslista och när den skuggas igenom är det inte heller vilka spelare som helst.

Latte Lath, McGree, Conway och Dieng är alla lirare som på ett eller annat sätt hade kunnat se till att tabelläget varit något annat än vad det är just nu. Efter bara två segrar på de åtta senaste ligamatcherna har Middlesbrough trillat nedanför topp 6 och trenden behöver vända om värdföreningen ska vara med och kvala till finrummet i vår. Med det sagt är jag, åtminstone inte än, inte orolig för Carrick och company.

Hade den gamla mittfältaren förfogat över ungefär likvärdigt material som Daniel Farke i Leeds hade Middlesbrough sprungit hem The Championship i stor stil. Sett till underliggande siffror är Boro ett av ligans allra bästa lag och ledningen har inte legat på latsidan under transferfönstret. För att lösa problemet mellan stolparna har Travers lånats in från Bournemouth samtidigt som Whittaker hämtats in från Plymouth.

Duon går rakt in i startelvan som är tillräckligt bra för att kunna montera ned Sunderland. The Black Cats har i sin tur lånat in Le Fée från Roma vilket är en rejäl styrkedemonstration i sammanhanget. Mittfältaren har precis alla egenskaper som krävs för att vara ligans bästa på sin position, men här tror jag att Sunderland får bekänna färg. Bara 2-2 hemma mot Plymouth var ett bottennapp och överlag tycker jag inte att gästernas prestationsnivå imponerat under vintern.

Rent spelmässigt har Middlesbrough ett större kunnande i sig och när Sunderland dessutom saknar firma Watson/Browne och möjligen även Mundle är jag intresserad av att spika mig ur toppmötet på Riverside Stadium. Middlesbroughs truppläge är jobbigt men när ettan ser ut att handlas till runt 40 procent, förhoppnings under, väljer jag att dra en liten rövare. Boro spikas!

Notabla avbräck

Emmanuel Latte Lath, Middlesbrough (muskelskada)

Riley McGree, Middlesbrough (muskelskada)

Tommy Conway, Middlesbrough (knäseneskada)

Jonathan Howson, Middlesbrough (vadskada)

Anfernee Dijksteel, Middlesbrough (muskelskada)

Darragh Lenihan, Middlesbrough (ankelskada)

Tom Smith, Middlesbrough (hälskada)

Alex Bangura, Middlesbrough (hälskada)

Solomon Brynn, Middlesbrough (axelskada)

Seny Dieng, Middlesbrough (hälskada)

Aji Alese, Sunderland (benskada)

Alan Browne, Sunderland (benskada)

Tom Watson, Sunderland (knäskada)

Niall Huggins, Sunderland (knäskada)

Osäker till spel

Romaine Mundle, Sunderland (knäseneskada)