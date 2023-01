Landslagsderby - Sverige överskattas

Finnkampen! - 1. Sverige - Finland Sverige överskattas Den traditionella januariturnén går av stapeln i Algarve i södra Portugal och Sverige ska ställas mot i tur och ordning Finland och Island. Flera pjäser har fått lämna återbud och senast i raden var talangen Johan Bångsbo som lämnat samlingen. Hjalmar Ekdal har däremot återhämtat sig från sin skada och startar ihop med Värnamos Victor Eriksson i mittförsvaret. En spännande duo som får Noah Persson och André Boman vid sidan av sig. På mittfältet kommer Samuel Gustafson, som var så bra med sitt Häcken i Allsvenskan, spela en viktig roll och han startar tillsammans med tonåriga superlöftet Hugo Larsson. Zeidan ska samtidigt stå för det kreativa medan Nanasi och Ondrejka finns på bänken. De blågulas styrka är precis som för a-landslaget de offensiva pjäserna och Nyman inleder på topp här med Edvardsen på bänken. Ett godkänt lag totalt sett, men vi ska inte vänta oss några stordåd. Finland har ett helt okej landslag med sig där flera av spelarna var med det riktiga landslaget i höstens träningsmatcher där de bland annat spelade 1-1 mot Norge. I den matchen startade bland annat Robert Ivanov och Niilo Mäenpää, som till vardags lirar i polska Warta Poznan, och den duon ska leda detta finska landslag även i dessa träningsmatcher. Räkna med att de finns med från start. Det kommer även Djurgårdens Rasmus Schüller göra och mittfältaren får troligen dra på sig lagkaptensbindeln. Det är inte den enda spelaren vi känner igen från allsvensk fotboll. Robin Tihi, som gjorde det så bra i Värnamo under fjolåret, är uttagen i det finska landslaget och detta är såklart en väldigt speciell match för honom. Ylätupa finns också med. Soiri och den före detta HIF-spelaren Lucas Lingman är andra spelare att hålla ögonen på. Sverige är såklart en mycket större fotbollsnation än Finland, men här är det ungefär som om ett topplag i Allsvenskan skulle möta ett mittenlag från samma serie. Större skillnad än så är det inte mellan dessa två truppen. Vi ska också ha med oss att matchen spelas på neutral plan i Algarve och då känns det märkligt att ettan får så stort förtroende. X2 rensar fint och lockar betydligt mer även om ettan gärna får ta plats på större system.

