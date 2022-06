"Lewandowski står för hotet"

Höjdaren! - 1. Belgien - Polen

Belgien streckas högt

Den förra världsettan Belgien (Brasilien har passerat på rankingen) åkte på en riktig käftsmäll mot grannarna Nederländerna för några dagar sedan. 1-4 slutade matchen och det kändes som att det var farligt varje gång Oranje kom över mittlinjen. Alderweireld, Vertonghen och Boyata hade verkligen ingen bra dag i trebackslinjen och Mignolet visade mellan stolparna att han knappast kommer utmana Courtois om förstaspaden i VM.

Kevin De Bruyne startade på mitten med Axel Witsel och såg så ointresserad ut som hans uttalanden innan gav sken av. På topp startade Lukaku flankerad av Vanaken och Eden Hazard. Chelsea-strikern gick dock av skadad redan i den första halvleken och ersattes då av Trossard. Den topptrion hade svårt att hitta målchanser. Till sist var det Batshuayi som hoppade in och stod för belgarnas mål.

Polen tog sig som bekant till VM genom att besegra Sverige i playoff-finalen för några månader sedan och de inledde även Nations League starkt med en 2-1-seger mot Wales. Polackerna låg då länge under med 0-1, men lyckades vända på steken via två mål under matchens sista 20 minuter. Det var inhopparna Kaminski (Lech Poznan) och Swiderski (Charlotte) som hittade nätet då och den duon kan mycket väl starta här.

Offensivt har Polen det bra förspänt med världens bästa anfallare (tillsammans med Benzema) Robert Lewandowski som backas upp av Zielinski. En duo som är livsfarliga på motståndarnas planhalva. Krychowiak och Klich bildar ett helt okej mittfält medan veteranerna Glik och Bednarek ska hålla tätt i försvaret. Dessutom finns det starka alternativ på vänsterbacken i form av Trabzonspors Puchacz och Romas Zalewski.

Belgien gjorde verkligen en slät figur senast och hemmafansen kräver bot och bättring nu. Samtidigt är det inte omöjligt att Martínez väjer att rotera en del nu och testar lite nytt inför vinterns världsmästerskap. Polen lär spela med en mer ordinarie elva i denna svåra bortamatch och då är de svåra att bryta ner, något vi blågula vet alltför väl. Visst bör det streckas från vänster, men då ettan lär nå upp i lite väl höga höjder väljer jag att gardera. Helst med alla tecken.

Osäker till spel

Romelu Lukaku, Belgien (oklart)´

Spiken! - 2. Wales - Nederländerna

Oranje visar klassen igen

Det har firats rejält i Cardiff de senaste dagarna. När Wales besegrade Ukraina med 1-0 innebar det att Drakarna tog sig till sitt första världsmästerskap sedan 1958 i Sverige. Spelarna har blivit nationalhjältar och nu vill alla kids i Wales bli som Bale och Ramsey när de växer upp. En stark prestation av britterna, men det ska sägas att de verkligen har haft marginalerna på sin sida i kvalet.

Både i semifinalen mot Österrike och i finalen mot Ukraina förlorade de bollinnehavet ganska kraftigt. Mot de sistnämnda torskade de dessutom skott på mål med 2-9. Förutom nyss nämnda Gareth Bale och Aaron Ramsey finns det inte jättemånga spelare av hög klass i truppen även om Ben Davies och Daniel James har en del att ge. Då detta är Wales tredje match för samlingen (förlust med 1-2 mot Polen i Nations League) behöver de dessutom rotera.

Nederländerna fick allting att fungera borta mot grannarna Belgien. Louis van Gaal ställde ut en trebackslinje med Van Dijk, Aké och Timber och den trion fungerade väl tillsammans. Blind och Dumfries hjälpte också till bra från sina wingback-positioner. Det dröjde faktiskt fram till den 93:e minuten innan de fick kapitulera och vid det laget var Aké utbytt. De Ligt är dock ingen dålig mittbacksersättare.

På topp startade Depay tillsammans med Bergwijn och de hade ordentlig lekstuga och noterades för tre mål tillsammans. Berghuis gav dessutom bra understöd strax bakom toppduon. Skulle Van Gaal vilja rotera bland sina offensiva stjärnor kan Weghorst och Lang kliva in. En försämring såklart, men ändå två spelare som hade klivit rakt in i Wales startelva.

Wales spelar med hjärtat utanpå och det är det som har tagit nationen till sitt första VM-slutspel på 64 år. Spelmässigt finns det dock en del i övrigt att önska och här lär Drakarna inte se speciellt mycket boll. Det finns säkerligen en del trötta ben i laget och då är det jobbigt att stå upp mot kvicka och tekniska holländare. Väldigt trolig tvåa som gott kan spikas.