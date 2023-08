Ligapremiär - Harry Kane slår till direkt

Sverige nådde dessvärre inte hela vägen fram mot Spanien. Istället får Gerhardsson och company rikta in sig på bronsmatchen mot Australien som avrundar fredagens Topptips under lördagsmorgonen. Dessförinnan ska bland annat Premier League, Bundesliga och La Liga synas i sömmarna. Mot åtta gröna bockar!

Favoriten! - 1. Nottingham - Sheffield United

Nottingham är starka på City Ground (till Topptipset)

Nottingham tog sig som bekant an fjolårssäsongen som nykomlingar i Premier League. Vistelsen i finrummet blev en berg och dalbana i bottenstriden, men efter bland annat en monsterinsats i slutomgångarna hemma mot Arsenal kunde Steve Cooper och dennes adepter lösa kontraktet. Den här säsongen inleddes på bortaplan mot tidigare nämnd opponent.

Nottingham gavs inga goda förutsättningar till poängplock på Emirates, men trots att de bara hade drygt 20 procent av bollinnehavet lyckades Forest freda sitt egna mål på godkänt vis. Eddie Nketiahs 1-0-mål kom efter en olycklig styrning på en Nottingham-försvarare och Sakas 2-0-projektil efter dryga halvtimmen var bara att applådera. Det faktum att Nottingham släppte till under 1,0 xG är dock något att bygga vidare på.

När Cooper introducerade Elanga och Awoniyi – duon låg bakom reduceringen till 1-2 – skapades dessutom tryck mot Arsenal som hade kunnat resultera i mer än bara en hedersam förlust. Jag räknar med att dessa herrar finns med från start hemma mot Sheffield United som i sin tur inte såg särskilt inspirerade ut i premiären mot Crystal Palace.

Trots fördelen av hemmaplan fick The Blades bara iväg ett skott på mål. Crystal Palace låg betydligt närmare 2-0 än vad de rödvita gjorde en reducering och för Paul Heckingbottoms del finns mycket att fundera på. Inte minst vad gäller truppen. Bogle och Fleck dras båda med skador och i de främre leden känns inte Traoré och Osula som ett anfallspar som skjuter ett lag kvar i världens bästa liga.

Det finns offensiva pjäser som närmar sig comeback, men jag anser att det behövs starkare nyförvärv om Sheffield United ska hålla sig kvar i Premier League. Köpet av Gustavo Hamer från Coventry är ett steg i rätt riktning, men än så länge är gästerna inte i närheten av att ha ersatt Berge och Ndiaye. Tufft emot blir det på svårspelade City Ground där jag gillar Nottinghams förutsättningar. Ettan är trolig, med hänsyn till värdet åker krysset med.

Notabla avbräck

Felipe, Nottingham (knäskada)

Jayden Bogle, Sheffield United (knäskada)

John Fleck, Sheffield United (benskada)

Osäker till spel

Rhys Norrington-Davies, Sheffield United (matchotränad)

Oliver McBurnie, Sheffield United (matchotränad)

Rhian Brewster, Sheffield United (matchotränad)

Daniel Jebbison, Sheffield United (ljumskskada)

Höjdaren! - 8. Sverige - Australien

Svårsiad bronsmatch i Brisbane (till Topptipset)

VM i Australien och Nya Zeeland går i mål denna helgen och för såväl Sverige som den förstnämnda värdnationen gäller det att komma upp på hästen efter uttågen i respektive semifinal. Peter Gerhardssons gäng begick i tisdags en gastkramande fight med Spanien som dessvärre slutade med 1-2 i nacken. Ett dygn senare var det Australiens tur att falla bort från gulddrömmarna efter 1-3 mot England.

Sveriges första halvlek mot Spanien var ett ställningskrig utan dess like, men när La Roja fick in Paralluelo i den andra akten började det att hända saker. Drygt tio minuter från slutet satte 19-åringen 1-0 för spanjorskorna. Glädjen blev dock kortvarig när en annan inhoppare, Rebecka Blomqvist, på halvvolley tryckte in kvitteringen för Blågult. Där och då ställde nog många in sig på förlängning i Auckland.

Bara en minut innan full tid kom dock nästa kalldusch. Vänsterbacken Carmona drog till utanför straffområdet efter en kort hörna och när bollen seglade in via ribban utbröt spank eufori. Sett till matchbilden och chanserna som skapades var Spaniens finalplats rättvis, men Sverige ska på inget sätt känna sig besvikna över insatsen. Gerhardssons taktiska matchplan fungerade bra och vikten av ett eventuellt brons ska inte underskattas.

Kan svenskorna visa samma effektivitet på bland annat fasta situationer som tidigare under mästerskapet lever Australien farligt. The Matildas kan i sin tur luta sig mot publiken. Det hjälpte inte i semifinalen mot England där orken tröt i slutet på den andra halvleken, men lyckas firma Gustavsson/Fjellström sy ihop organisationen på ett bättre sätt går det absolut att stänga ner Sverige.

Sam Kerr är ett ordentligt hot mot den svenska backlinjen, något som världsstjärnan inte minst visade mot England. 1-1-målet var vansinnigt vackert och Kerr behöver inte många chanser för att sätta bollen i nät. Jag har väldigt svårt att sia om var matchbilden tar vägen. Streckningen ser däremot, föga förvånande, ut att gå enligt hjärtat då Sverige målas upp över 40 procent. Då drar jag öronen åt mig och helgarderar så tidigt som möjligt.

TILL TOPPTIPSET