"Liverpool växlar upp - ny seger"

Fredagens Topptips kommer färskt från det finaste av musterier och blir en perfekt uppladdning inför Stryktipset på nyårsafton. Kupongen är kryddad med 250.000 i extrapengar och inleds av Liverpool - Leicester samt ett Londonderby från huvudstadens östra delar. The Championship bistår sedan med fyra drabbningar innan Real Madrid och Benfica ska återstarta respektive ligaspel. Mot åttlingen!

Spiken! - 1. Liverpool - Leicester

Liverpool är två nummer för stora

Liverpool blandade och gav under hösten och det fanns definitivt farhågor för hur Klopps gäng skulle klara av Aston Villa som inlett inspirerat under Unai Emery. Tysken och hans mannar svarade dock för en manifesterad styrkedemonstration där 3-1 var siffror i paritet med matchbilden. Pool tog tag i taktpinnen direkt och redan i den första halvleken tappade jag räkningen på hur många gånger de rödklädda hittade vägar in bakom Villas backlinje.

Salah och Núnez sprang in migrän i skallarna på Mings och Konsa som hade oerhörda problem med att fånga upp Liverpools rörliga duo. Egyptiern avslutade fighten med ett mål och en assist och för alla Fantasy Premier League-spelare var Núnez stilstudie i brända målchanser oerhört irriterande att bevittna. Uruguayanen tar sig dock till mängder av lägen och faktum är att anfallarens underliggande statistik, bortsett gjorda mål, är i paritet med en viss norrman i Manchester City.

Kan Núnez och hans kamrater fortsätta på inslagen väg är jag övertygad om att de slår sig in bland topp 4 och jag vill även slå ett slag för prestationerna av Robertson och Alexander-Arnold. Ytterbackarna skapade huvudbry för Aston Villas bakre led och bör kunna göra detsamma med ett Leicester som tenderar att agera senilt i sitt försvarsspel. Något som inte minst visades senast mot Newcastle.

Efter två och en halv sekund sparkade Amartey ned Joelinton i eget straffområde och bara ett par ögonblick senare gjorde Almirón 2-0 efter ett mönsteranfall. Där och då var matchen förlorad för Rävarna som skriker efter förkortad rehabperiod på flera defensiva kuggar. Evans, Justin och Pereira saknas alla inför trippen till Anfield och i de främre leden är även Maddison ett avbräck. Utan den sistnämnda saknas kreativ kraft för att kunna såra Pool via omställningar.

Kommer värdarna ut med samma fart och frenesi som på Boxing Day blir det spel mot ett mål i hamnstaden. I ligasammanhang har Liverpool inte förlorat hemma mot Leicester på över 20 år och jag tror inte att historien skrivs om dagen innan nyårsafton. Ettan blir föga förvånande kupongens största favorit, men det finns inte tillräckligt med fog för att jag ska fundera på garderingar. Skrällar hittas på annat håll.

Missar matchen

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Arthur, Liverpool (muskelskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäseneskada)

Roberto Firmino, Liverpool (vadskada)

James Maddison, Leicester (knäskada)

Jonny Evans, Leicester (vadskada)

James Justin, Leicester (hälskada)

Ricardo Pereira, Leicester (hälskada)

Dennis Praet, Leicester (revbensskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Osäker till spel

Curtis Jones, Liverpool (matchotränad)

Derbyt! - 2. West Ham - Brentford

West Ham skakar av sig Arsenal-matchen

Med Gabriel Jesus ur spel och ett långt uppehåll i benen gavs West Ham hyfsad skrällchans i derbyt borta mot Arsenal. David Moyes åkte till Londons norra delar för att begå hjärnornas kamp mot sina gamla adept Mikel Arteta, en duell som skotten förlorade med hästlängder. The Hammers tog för all del ledningen när Benrahma förvaltade en straff efter en dryg halvtimme, men det syntes lång väg att det var en ledning som värdarna inte skulle orka hålla.

Arsenal tryckte ned Moyes adepter i skorna och lyckades till slut vända på steken till 3-1. Bortsett straffen åstadkom West Ham i princip ingenting och med 15 poäng upp till Europaplatserna kan de hemmahörande redan nu se i månen efter kontinentala resor till kommande säsong så länge de inte vinner Europa Conference League. Med det sagt råder helt andra förutsättningar inför nästa Londonderby.

Brentford kommer tillåta West Ham att föra matchbilden och även om marknaden inte rosats vill jag snabbt påpeka att WH har förtjänat betydligt fler poäng än de fått med sig. Sett till Expected Points borde Moyes kompani nästan haft tio poäng till, något som vittnar om att det kan vara tal om en tidsfråga innan värdföreningen börjar röra på sig i tabellen. Omöjligt är det inte att resan påbörjas denna fredag.

Brentford är ingen enkel nöt att knäcka men The Bees står samtidigt för sina främsta prestationer på egen mark. 13 av de rödvitas totalt 20 poäng har kommit framför hemmapubliken där 2-2 senast mot Tottenham var en viktig poäng. 2-0 tappades förvisso till 2-2 men med lite flyt hade Toney och company kunnat få med sig hela kakan. Anfallaren spelar fotboll på en väldigt hög nivå och skulle han bli avstängd för brott mot FA:s spelregler bävar jag för gästernas framtid.

Toney kan mycket väl orsaka West Ham problem men jag håller trots allt ettan som trolig på London Stadium. En ansenlig insats från de hemmahörande blir svår för Brentford att matcha och stannar ettan i trakter omkring 45-50 procent är det en vettig spik att luta sig mot. Jag väljer dock att koppla på ett extra säkerhetsbälte på större system där även krysset följer med. Mer än så behövs inte.

Missar matchen

Thomas Strakosha, Brentford (ankelskada)

Aaron Hickey, Brentford (ankelskada)

Kristoffer Ajer, Brentford (knäskada)

Shandon Baptiste, Brentford (muskelskada)

Osäker till spel

Nayef Aguerd, West Ham (sjukdom)

Kurt Zouma, West Ham (knäskada)

Gianluca Scamacca, West Ham (matchotränad)

Maxwel Cornet, West Ham (vadskada)

Frank Onyeka, Brentford (knäseneskada)