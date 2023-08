Londonderby - Arsenal slår till ordentligt

Derbyt! - 1. Crystal Palace - Arsenal

Arsenal blir för stora favoriter (till Topptipset)

Fulham - Brentford inledde lördagen och igår lyckades West Ham besegra Chelsea med 3-1. Det tredje Londonderbyt på lika många dagar står för dörren på Selhurst Park där Crystal Palace drabbar samman med Arsenal. Bägge lagen gick segrande ur sina premiärer med varsin uddamålsvinst och det går verkligen att argumentera för att Crystal Palace imponerade allra mest.

En på förhand jobbig uppgift mot Sheffield United på Bramall Lane löstes med bravur. Hodgsons gäng neutraliserade The Blades till blott 0,4 xG och faktum är att The Eagles låg närmare både 2- och 3-0 än vad Sheffield United gjorde en reducering. Eberechi Eze var stundtals magisk och när Zaha lämnat samtidigt som Olise dras med en skada blir engelsmannen otroligt viktig för de rödblå.

Bakom sig har Eze dessutom ett av ligans mest underskattade mittfältspar. Lerma och Doucouré släpper inte många över bron. Det såg inte heller Rice ut att göra mot Nottingham, men trots en 2-0-ledning blev Arsenals premiär mot Forest en nervkittlande sådan. I slutminuterna åkte The Gunners på ett baklängesmål som gjorde att de tappade kontrollen fram till slutsignal.

Rent spelmässigt var Artetas mannar det klart bättre laget, men Arsenal kommer att behöva skapa fler klara målchanser för att undvika samma scenario i huvudstadens södra delar. Saka, Ödegaard, Martinelli och Nketiah är spelare som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite och i fjol slog Arsenal måndagens kombattanter med totalt 6-1 över två möten.

Jag blir inte förvånad om gästerna drar det längsta strået även denna afton, men tvåan streckas samtidigt för hårt för att spikas. Kupongen erbjuder gott om andra singelstreck och på sin hemmabana ska Palace inte underskattas. När Arsenal är uppe och snuddar vid 75 procent bör åtminstone krysset övervägas. Jag väljer dock att gå för de riktigt stora pengarna med en helgardering.

Notabla avbräck

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Will Hughes, Crystal Palace (knäskada)

Matheus Franca, Crystal Palace (ryggskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Klassikern! - 2. Norrköping - AIK

AIK måste vinna (till Topptipset)

I lördags gick IFK Göteborg segrande ur det ruskigt ångestladdade bottenmötet med Degerfors. De tre poängen innebar att Blåvitt tog sig förbi AIK i tabellen. Gnaget är således nästjumbo inför trippen till Platinumcars Arena. Förvisso på samma poäng som Änglarna, men det går ändå inte att förneka att gästernas säsong är ett enda stort praktfiasko.

Sedan Henning Berg tog över skutan har stockholmarnas resultat sakta men säkert börjat svänga åt rätt håll, men på det gröna schackbrädet blir jag sällan imponerad av de svartgula. AIK har ruskigt svårt att ta sig till klara målchanser i det öppna spelet. Värvningen av Anton Salétros har i viss mån underlättat för offensiven, men å andra sidan är mittfältaren också ett av väldigt få – om inte det enda – nyförvärv som fallit väl ut.

Under Andreas Brännström såg Gnagets underliggande siffror betydligt bättre ut än vad de gjort under Henning Berg och jag blir inte förvånad om resultaten snart börjar ändra kurs igen. 1-1 mot Kalmar och 2-2 mot Brommapojkarna lyder facit för de två senaste omgångarna i Allsvenskan. 3-0 mot Dalkurd i kvalet mot Svenska cupen är förvisso det senaste resultatet, men jag tror inte att avancemanget sköt in något självförtroende att tala om inför mötet med Norrköping.

Om AIK haft problem med sitt chansskapande råder raka motsatsen för Norrköping. Inför starten av helgen hade Peking bäst xG-siffror av samtliga lag sedan uppehållet. Glen Riddersholm och dennes adepter har således lyckats anpassa sig till livet efter Arnor Sigurdsson. Hammershöy-Mistrati, Lund, Nyman och Traustason har alla bidragit med poäng i den vitblå offensiven.

Inför måndagen finns frågetecken för Traustasons medverkan, men mot ett desperat AIK ska islänningens eventuella frånvaro inte spela någon större roll. Det gör däremot streckningen. När ettan målas upp runt 45 procent känner jag mig nödgad att inleda åt andra hållet. I en på förhand vidöppen tillställning gillas smygvärdet på tvåan lite extra. På större system tar jag dock gärna höjd för att vad som helst kan hända. Gärna alla tecken.

Notabla avbräck

Jacob Ortmark, Norrköping (knäskada)

John Guidetti, AIK (vadskada)

Osäker till spel

Arnór Traustason, Norrköping (okänt)

Yahya Kalley, Norrköping (knäskada)

Kristoffer Khazeni, Norrköping (sjukdom)





TILL TOPPTIPSET