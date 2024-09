Lurig kupong - experten gräver djupt i sin kunskapslådan

Spiken! - 5. Doncaster - Huddersfield

The Terriers inleder med en seger - till Topptipset

EFL Trophy – ej att förväxla med EFL Cup, eller Ligacupen för den som vill – är en turnering för klubbarna i League One och League Two samt 16 inbjudna akademilag från Premier League eller The Championship som rankas i den högsta kategorin. Turneringen sparkade igång i slutet av augusti där de två bästa lagen från 16 olika grupper tar sig vidare till slutspelet.

Med det sagt har inte alla lag gjort entré. Tisdagens möte mellan Doncaster och Huddersfield blir premiären för dessa båda herrskap i en grupp som också innehåller Barnsley och Manchester United U21. I egenskap av att vara det enda laget från den engelska fjärdeligan, League Two, får Doncaster finna sig i att agera underdogs gentemot övriga kombattanter.

Värdarna har förvisso inlett säsongen med tre segrar på fyra ligamatcher, men mot ett lag av Huddersfields kaliber blir det inte lätt att hävda sig. Särskilt inte när försvararna Maxell och Wood dras med skador. Huddersfields truppläge är inte heller optimalt då Hodge och Spencer befinner sig på landslagsuppdrag medan Kasumu saknas på grund av en skada, men Michael Duff har samtidigt en bredare trupp att tillgå.

De blåvita gästerna trillade ur The Championship i fjol men av inledningen i League One att döma ser The Terriers ut att kunna göra sejouren i tredjeligan till en ettårig sådan. Tre vinster på fyra försök skvallrar om detta och trots att helgens möte med Rotherham slutade med ett bakslag (1-2) blir jag inte förvånad om Duffs kompani studsar tillbaka på vinnande väg i EFL Trophy.

Sörensen, Koroma och Helik – den sistnämnda gjorde hela nio mål i The Championship som mittback i fjol – är spelare vars spetsegenskaper inte motsvaras på andra sidan. Ett varningens finger ska höjas för att rotation ligger i korten för Huddersfield, men vid en ansenlig startelva följt av en ansenlig insats tror jag att gästerna inleder med tre poäng. Tvåan lämnas på egna ben.

Notabla avbräck

James Maxwell, Doncaster (knäskada)

Richard Wood, Doncaster (ankelskada)

Joe Hodge, Huddersfield (landslagsuppdrag)

Brodie Spencer, Huddersfield (landslagsuppdrag)

David Kasumu, Huddersfield (ankelskada)

Osäker till spel

Rhys Healey, Huddersfield (smäll)

Favoriten! - 6. Gillingham - Peterborough

The Posh torskar inte - till Topptipset

Gillingham har flugit fram under inledningen i League Two. 38-årige Mark Bonner och dennes adepter står noterade för 3-1-0 efter fyra omgångar där The Gills har 6-1 i total målskillnad. Imponerande är bara förnamnet och efter ett par tuffa år under Neil Harris samt Stephen Clemence ser Bonner onekligen ut att vara rätt man på rätt plats för de hemmahörande.

Det ska dock sägas att helgens 1-0-seger mot Chesterfield var missvisande och det faktum att Gillingham tvingades spela i numerärt underläge den sista halvtimmen kan mycket väl prägla premiärinsatsen i EFL Trophy mot Peterborough negativt. Trots att de blåvitas trupp innehåller intressanta lirare som Jonny Williams och Bradley Dack saknas ett par hack upp till Peterboroughs nivå.

I min bok är The Posh en av de brittiska öarnas mest välskötta klubbar och ett kvitto på att lag högre upp i hierarkin följer gästernas framfart blev uppenbart i sommarens transferfönster. Då flyttade nämligen den ytterst lovande mittbacken, Ronnie Edwards, från Darren Fergusons manskap hela vägen upp till Southampton i Premier League. För att ersätta honom vände sig Peterborough bland annat till Degerfors där Oscar Wallin plockades in.

Scoutingen kombinerat med Darren Fergusons tränargärning är ett recept för framgång och truppen kryllar av spelare som står redo att ta nästa kliv i karriären. Odoh, Randall och Poku är bara några av lirarna som har en ljus framtid och jag skulle inte bli förvånad om någon ur trion ser till att Peterborough inleder EFL Trophy med att ta rygg på Stevenage som slog Crystal Palace U21 i premiären.

Gillingham har inte släppt in något mål på sina tre senaste men här tror jag att Bonner och company får påhälsning i den egna buren. Peterborough besitter alla nödvändiga förutsättningar för att kunna såra tisdagens kombattanter och trots att Susoho dras med en skada är det åt höger jag lutar i grevskapet Kent. Tvåan ligger nära till hands. Spiktvåa eller X2.

Notabla avbräck

Sam Curtis, Peterborough (landslagsuppdrag)

Rio Adebisi, Peterborough (knäskada)

Mahamadou Susoho, Peterborough (lårskada)

Ryan De Havilland, Peterborough (knäskada)