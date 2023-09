Lurig kupong - här är experternas tankar

Det gäller verkligen att vässa geniknölarna på tisdagens Topptips. EFL Trophy står för hela underhållningen där flera lag från League One och League Two ska in i elden. Spelvärdet ser ut att bli högt då tipparna går hårt på lagnamn och jag har identifierat flera spännande drag i jakten på åtta gröna bockar. Let’s go!

Draget! - 3. Barrow - Blackpool

Blackpool övervärderas (till Topptipset)

League Two ställs mot League One på Holker Street där Barrow tar emot Blackpool i EFL Trophy denna tisdagsafton. Bortsett Liverpools reservlag får de sistnämnda finna sig i att agera favoriter i denna grupp som även innehåller Morecambe. Ett eventuellt missat avancemang skulle vara ett stort fiasko för Blackpool som i fjol inte klarade av att hålla sig kvar i The Championship.

Att degraderingen har präglat The Seasiders transferfönster står utom alla tvivel. Funktionella lirare som James, Anderson och Nelson har alla lämnat för andra uppgifter. Det största tappet är dock tveklöst Jerry Yates. Fjolårets målkung har tagit över Piroes fallna mantel i Swansea och utan honom kommer Blackpool att behöva lita väldigt mycket till Shayne Lavery.

Anfallaren brottas dock med en skada sedan en tid tillbaka och kommer inte att vara tillgänglig för spel mot Barrow. Rutinerade Jordan Rhodes spås istället agera spjutspets i denna cupmatch, men det var ett bra tag sedan 33-åringen hittade nätet med hög frekvens. 2-1-segern mot Wigan kan tyckas som en perfekt uppladdning inför tisdagens äventyr, men jag vill föra till protokollet att Blackpool var segerlösa i fem raka tävlingsmatcher dessförinnan.

Neil Critchley är inte känd som en tränare som får sina lag att spela propagandafotboll och när Blackpool har problem i spelförande kostym vill jag inte räkna bort Barrow hur som helst. Framför allt inte på egen mark. The Bluebirds placerar sig inom toppkvartetten i League Two efter bara en förlust på de sex inledande omgångarna. Det är resultat som bär respekt med sig.

Värdarna har förvisso överpresterat sin Expected Points med bred marginal, men det boostade självförtroendet kan likväl räcka långt i en cupmatch där de hemmahörande inte har någonting att förlora. När det svenska folket målar upp Blackpool till hiskeliga höjder är jag betydligt mer lockad av att vända på klacken. Till rådande högervridna streck blir spelvärda 1X min lösning.

Notabla avbräck

Mazeed Ugungbo, Barrow (knäskada)

Ben Whitfield, Barrow (hälskada)

Shayne Lavery, Blackpool (knäseneskada)

Jordan Gabriel, Blackpool (okänt)

Kyle Joseph, Blackpool (okänt)

Skrällen! - 8. Crawley Town - Charlton

Charlton överstreckas av tipparna (till Topptipset)

Det kryllar av misskötta fotbollsklubbar på de brittiska öarna. I modern nutid har lag som Newcastle, Bolton, Bury och Portsmouth brottats med nuvarande eller tidigare ägares dumdristigheter. Ett annat livs levande exempel på ett sådant lag är Charlton. I somras gick den impopulära Thomas Sandgaard med på att släppa klubben till Charlie Methven – känd från en mindre lyckad period i Sunderland.

Amerikanens storslagna planer blev en snackis i dokumentärserien Sunderland ‘Til I Die och så här långt ser inte mycket ut att gå åt rätt håll för de anrika gästerna. Säsongens blott andra seger kom i den senaste omgången mot Fleetwood, men då ska det raskt påpekas att Fleetwood just nu är ännu längre ner i skiten än vad The Addicks är. Jag drar således inga större växlar av den segern.

Dessförinnan ståtade Charlton med fem raka förluster i alla tävlingar där bland annat uttåget ur Ligacupen mot Newport var ett lågvattenmärke. I spelare som May, Tedic och Chem Campbell finns tillräckligt med spets för att vända säsongen upp och ner och närma sig den övre halvan, men i en cupmatch där besökarna har precis allting att förlora vill jag inte lita på en överstreckad tvåa.

Framför allt inte mot ett Crawley Town som trivs som fisken i vattnet på sin hemmabana. 2-1 mot Milton Keynes Dons – ett lag jag håller minst lika högt som Charlton – var en manifesterad styrkedemonstration av Lindseys manskap. Likaså var upphämtningen från 0-2 till 3-3 mot Stockport. Orsi-Dadomo och Campbell är en offensiv duo som kan åstadkomma mycket på egen hand och här får Charlton se upp.

Kommer gästerna upp i närheten av sin högstanivå är detta deras fight att förlora. Över 65 procent på tvåan är dock helt ospikbart. Rotation kan förekomma i The Addicks startelva och när uppgiften är så inspirerande den kan bli för Crawley Town råder garderingstvång i West Sussex. Den vågade kan gott gå all in på den spelvärda vänstersidan. Jag väljer den försiktigare vägen med en helgardering.

Notabla avbräck

Deji Elewere, Charlton (avstängd)

