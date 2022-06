Lurig match väntar Frankrike

Finalreprisen! - 1. Frankrike - Kroatien Ointresserat Frankrike övervärderas Frankrike har minst sagt gjort en slät figur i Nations League så långt. Förlust hemma mot Danmark och kryss borta mot både Kroatien och Österrike gör att Deschamps mannar är sist i gruppen efter tre spelade omgångar. Inte har det blivit bättre av att spelare som Kanté, Varane och Lucas Hernández har tvingats lämna samlingen med olika krämpor. Defensivt finns det en del att jobba på. När fransmännen spelade 1-1 mot Österrike för några dagar sedan startade Kimpembe och Konaté som mittbackar med Pavard och Theo Hernández på varsin sida om sig. Det är åtminstone en hyfsad uppställning, men om Deschamps vill rotera och väljer att ta in pjäser som Clauss och Saliba ser det genast skakigare ut. Mittfältet är direkt svagt med franska mått mätt medan anfallet kanske är världens allra bästa med Benzema och Mbappé i spetsen. Kroatien åkte på en riktig kölhalning i premiäromgången av Nations League när de torskade med 0-3 hemma mot Österrike, men har sedan ätit sig in i turneringen bit för bit. I den senaste omgången besegrades Danmark med 1-0 på Parken och det är verkligen inte alla lag som lyckas brotta ner Kasper Hjulmands manskap i Köpenhamn. Mario Pasalic, till vardags i Atalanta, stod för målet då. Det var annars en match med två olika ansikten. I den första halvleken dominerade Danmark medan schackrutorna hade svårt att få tag på bollen. I paus byttes Jakic och Ivanusec ut mot Kovacic och Modric och helt plötsligt fick Kroatien en helt annan kontroll på händelserna. Luka Modric var makalöst bra i matchens avslutning och var enligt mig tveklöst bäst på plan. Han bör starta nu. Detta är som bekant en repris på 2018 års VM-final som Frankrike vann med 4-2. Sedan dess har de mötts ytterligare tre gånger med två segrar för Les Bleus och så då krysset för en vecka sedan i Split. Frankrike saknar dock stora delar av stommen och spelmässigt har det funnits en hel del i övrigt att önska under Nations League. De regerande världsmästarna förtjänar inte det stora favoritskapet de har fått och då väljer jag att smälla till med alla tecken. Missar matchen Raphaël Varane, Frankrike (oklart)

N’Golo Kanté, Frankrike (oklart)

Lucas Hernández, Frankrike (oklart) VM-kvalet! - 4. Australien - Peru Peru till VM Kommer man trea i någon av de asiatiska kvalgrupperna väntas en playoff-match mot trean i den andra gruppen. Vinnaren där ställs sedan i ett interkontinental-playoff mot femman i det sydamerikanska kvalet och det är den matchen vi ska titta till här. Australien besegrade Förenade Arabemiraten i Qatar i playoff-semin efter att ha slutat en bra bit efter Saudiarabien och Japan i sin kvalgrupp. Mot Förenade Arabemiraten blev Adam Hrustic stor hjälte med sitt 2-1-mål med knappa tio minuter kvar att spela. Mittfältaren från Eintracht Frankfurt är en av de mer meriterade spelarna i det australiensiska landslaget där även Jackson Irvine (St. Pauli) och Bailey Wright (Sunderland) är välkända ansikten från den europeiska fotbollen. I övrigt förlitar sig Socceroos fortfarande mycket på veteranerna Aaron Mooy, Mathew Leckie och Martin Boyle. Peru träningsspelade mot Nya Zeeland för en dryg vecka sedan för att förbereda sig för denna batalj och vann då med 1-0. Gianluca Lapadula stod då för målet och han har varit framgångsrik i det peruanska landslaget. De rödvita, som deltog i VM 2018, har inte med Guerrero eller Farfán i truppen, men det finns gott om kvalité ändå. Speciellt nu när spelare som Luis Advíncula och Renato Tapia, som inte deltog mot Nya Zeeland, ska vara helt återställda från sina skadebekymmer. Ur svensk synvinkel är det alltid kul att se Yoshimar Yotún (tidigare i Malmö FF) och nuvarande MFF-mittfältaren Sergio Pena spela landslagsfotboll. Åtminstone den förstnämnde är given i startelvan. Dessutom ska spelare som Carrillo, Flores och Cueva nämnas. Bakåt spelar Callens från New York City och Zambrano från Boca Juniors viktiga roller. Dessutom är Pedro Gallese från Orlando en mycket sevärd och duktig målvakt. Dessa två nationer möttes i gruppspelet av VM 2018 och då vann Peru med 2-0 efter både mål och assist av legendaren Guerrero. Även om inte han finns med nu håller jag sydamerikanerna ganska klart högre än Australien och jag har svårt att se hur Socceroos ska klara av peruanernas intensitet. Det finns betydligt mer klass i Peru och stannar tvåan under 60 procent väljer jag att spika på.