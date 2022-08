Lurig match väntar Real Madrid

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Eintracht Frankfurt

Real streckas hårt i Helsingfors

Det är dags för vinnarna i Champions League – Real Madrid – att göra upp med vinnarna av Europa League – Eintracht Frankfurt – i Supercupfinalen i Helsingfors. Spanjorerna har hållit en ganska återhållsam profil på transfermarknaden, men nyförvärven som anlänt håller med det sagt högsta klass. Antonio Rüdiger har hämtats in som bosman från Chelsea och tysken kommer att erbjuda välbehövlig konkurrens åt Alaba och Militao på mittbacksposten.

Desto större pengar har lagts på Aurélien Tchouaméni från Monaco. Den kompletta mittfältaren förstärker ett redan våldsamt slagkraftig lagdel hos “Marängerna”. Casemiro, Kroos och Modric håller fortfarande yppersta världsklass och när trion börjar dala i sina prestationer står herrar som Tchouaméni, Camavinga och Valverde redo att ta över. Det är sannerligen inga dussinlirare.

Framåt handlar mycket som vanligt om firma Benzema/Júnior som är en duo som kan sänka vilken opponent som helst på egen hand. Ska något sägas till de vitkläddas nackdel är det att de, till skillnad från Eintracht Frankfurt, ännu inte är igång med sin säsong. Tyskarna sparkade igång sitt ligaspel den gångna helgen, men det var samtidigt en premiär de helst vill glömma.

Redan i halvtid låg “Örnarna” under med 0-5 mot Bayern München efter att ha blivit fullständigt utskåpade. Oliver Glasner kunde bara se på när hans adepter blev rundade av de regerande tyska mästarna, men jag tror samtidigt att brakförlusten kan fungera som en väckarklocka till denna batalj. Att ligga lågt och spela på omställningar är något som bör passa tyskarna och Real Madrid har en långvarig tendens av att inleda sina säsonger på sömnigt vis.

Borré, Kamada och Lindström är spelare som kan såra “Marängerna” på egen hand och jag är inte särskilt intresserad av att lita blint på Real Madrid till närmare 80 procent. Detta blir trots allt Ancelotti och companys första tävlingsmatch för säsongen och när strecken sitter som de gör lockas jag av den undervärderade högersidan. Alla tecken och skrälljobb är rätt väg att gå i Helsingfors!

Missar matchen Aurélio Buta, Eintracht Frankfurt (knäskada) Jérome Onguéné, Eintracht Frankfurt (lårskada)



Derbyt! - 5. Torns IF - BK Olympic

Temperaturen skruvas upp i Stångby

Samtliga serier i vårt avlånga land börjar närma sig slutspurten och i Ettan Södra är det väldigt tight bakom överlägsna serieledarna GAIS. Mellan tabelltvåan Oddevold och åttan Olympic skiljer bara fem poäng och kan de sistnämnda hitta tillbaka till vårens inspirerande prestationer är de inte avsågade från en kvalplats uppåt i hierarkin. Under uppehållet värmde Mesut Merals mannar bland annat upp med att betvinga Division 4-topplaget IFK Klagshamn med 5-0 i DM, men lika lätt har det inte gått i seriespelet.

0-1 mot Ljungskile och 0-3 mot GAIS vittnar om detta, men det ska samtidigt tilläggas att grabbarna från Lindängen inte varit så bleka som resultaten visar. Spelmässigt var de grönklädda på samma nivå som GAIS och kan de motsvara den prestationen i derbyt mot Torn är mycket vunnet. Filip Bohman finns kvar hos gästerna fram till säsongens slut och skyttekungen lär vilja bättra på sin 15 mål stora skörd innan han drar till Varberg.

I de bakre leden har Olympic dessutom förlängt Samuel Kottos lån samt adderat Ismaël Sidibé på samma vis. Duon tillhör annars Malmö FF och den förstnämndas vänsterfot ligger inte sällan bakom gästernas vassa uppbyggnadsspel. Får malmöiterna sin offensiv att stämma i Stångby lutar jag åt att strecken sitter skevt. Torn har förbättrat prestationerna sedan kultmannen Richard “Kalle” Ringhov tog över skutan för femtioelfte gången, men några 50 procent är värdarna inte förtjänta av.

Amin Al Hamawi och Noah Christoffersson är två nyförvärv – den förstnämnda är på lån från Helsingborg – som betytt väldigt mycket för de orangeklädda, men har duon en sämre dag har ofta hela Torn detsamma. I den senaste omgången gick lundensarna på knock mot Qviding (4-1), men här blir det betydligt tuffare emot.

Ett tålmodigt Olympic kan mycket väl bryta ner ett förmodat lågt sittande Torn över 90 minuter. Värdarna är för bra för att riskera degradering till Division 2, men mot de bättre lagen i denna serie har jag svårt att se de hemmahörande räcka till. Den spelvärda tvåan är således den som fångar mitt allra största intresse och jag klandrar ingen som är sugen på att chansspika gästerna i derbyt. Jag väljer dock att låta krysset agera stödhjul på större system. Avslag på den övervärderade ettan!

Missar matchen Axel Sjöberg, BK Olympic (avstängd)

August Karlin, BK Olympic (avstängd)