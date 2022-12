Lurig toppmöte på julafton

Spiken! - 1. Celtic - St. Johnstone

Celtic vinner igen

Celtic har stått för en oerhört imponerade höst som gett 16 segrar på 17 ligamatcher. Då kan de grönvita förlåtas för att de hamnade sist i sin (mycket tuffa) Champions League-grupp. Sedan ligan startade om igen efter VM-uppehållet har två uddamålsvinster mot Aberdeen och Livingston hittat in på kontot. Två matcher där Celtic varit fullständigt överlägsna rent spelmässigt och haft närmare 80 procent av bollen. Att segrarna har varit med uddamålet berättar inte hela historien där.

Kyogo Furuhashi satte dit säsongens elfte mål mot Livingston och japanen har en poäng att bevisa efter att inte ha fått plats i Japans VM-trupp. Med det är han i delad skytteligaledning. Abada och Jota kan mycket väl flankera Furuhashi och på bänken finns Maeda, som däremot fick gott om speltid i Qatar, att tillgå. Längre ner i banan hittas namn som Sead Haksabanovic, Carl Starfelt och Joe Hart. Ett komplett lag.

St. Johnstone har bara hunnit spela en match sedan ligan körde igång igen och det var en bortamatch mot Ross County som vanns med 2-1. Skönt för gästerna som faktiskt har sex raka ligamatcher i rad utan förlust. Det gör att besökarna från Perth ligger på den övre halvan av tabellen och i allra högsta grad är med i kampen om medaljerna bakom överlägsna Celtic och Rangers.

Mot Ross County låg St. Johnstone under med 0-1 innan Alistair Crawford byttes in. 31-åringen prickade in båda baljorna i vändningen och bör belönas med en startplats här. Annars är det främst Nicholas Clark och Stevie May som det gäller att hålla ögonen på. Gänget från Perth har gjort det hela okej på resande tass under hösten med poäng i fem av nio bortamatcher, men nu är nivån på motståndet lite väl högt.

Celtic har vunnit alla sina åtta hemmamatcher hittills och snittar tre mål framåt på dessa fajter. De grönvita har också sju raka segrar i inbördes möten och senast lagen stötte på varandra i Glasgow vann Celtic med 7-0. St. Johnstone kommer säkerligen kämpa tappert, men det hjälper inte. Trots att ettan sticker iväg upp mot 90 procent kan det inte hjälpas. Spika på.

Missar matchen

Stephen Welsh, Celtic (mjukdelsskada)

James McCarthy, Celtic (knäseneskada)

Murray Davidson, St. Johnstone (vristskada)

Callum Booth, St. Johnstone (hälseneskada)

Chris Kane, St. Johnstone (knäskada)

Höjdaren! - 6. Trabzonspor - Fenerbahce

Ovisst stormöte i Trabzon

Trabzonspor tog som bekant hem den turkiska ligan i fjol med ganska långt avstånd ner till tvåan Fenerbahce. Denna höst har gänget från Trabzon haft det betydligt tyngre. Endast sex segrar finns noterade efter 13 omgångar. Samtidigt har endast två ligamatcher slutat med förlust, Trabzonspor har helt enkelt haft svårt att sätta bollen i nät. 19 mål på 13 omgångar är ingen katastrof, men det är nästan hälften av vad Fenerbahce har producerat.

Samtidigt är Svarta Havets Storm, som laget kallas för, otroligt svåra att rå på hemma på Medical Park Stadium. Här har de inte tagit stryk av turkiskt motstånd sedan mars 2021. Truppen håller hög turkisk klass med Bakasetas och Hamsik på mittfältet, Stryger Larsen och Bartra i backlinjen samt Cakir mellan stolparna. Längst fram ska Bozok, Bardhi och Trézéguet se till att det smäller i nätet under hösten.

Fenerbahce leder tabellen inför omstarten trots den chockartade hemmaförlusten mot Giresunspor innan uppehållet. Laget från miljonstaden Istanbul har som redan nämnts varit oerhört målfarliga under hösten och 36 gjorda strutar på 13 ligamatcher är enormt starka papper. Bäst av alla har Enner Valencia varit med 13 mål och fyra assist. Något som räcker för att Ecuadors VM-kung ska toppa skytteligan.

När Istanbulspor slogs tillbaka i cupen under tisdagen satt Valencia dock på bänken. Istället var det Joshua King och Michy Batshuayi som stod för grannlåten framåt. Norrmannen noterades för ett mål och två assist medan belgaren satte dit två baljor i 3-1-segern. Mor, Crespo och Kahveci startade också och det är en stark uppställning. Zajc, Rossi och Dursun satt på bänken i den matchen och är andra pjäser med hög kapacitet.

I dagsläget är Fenerbahce ett bättre fotbollslag och tvingas jag välja sida här är det tvåan som ritas ned först. Jag har dock full respekt för Trabzonspors hemmaspel och som tur är har jag garderingar att använda. Här gör jag det enkelt för mig själv och målar på hela vägen över redan från start.

Missar matchen

Stefano Denswil, Trabzonspor (knäseneskada)

Joao Pedro, Fenerbahce (avstängd)

Ezgjan Alioski, Fenerbahce (knäseneskada)

Arda Güler, Fenerbahce (knäskada)