"Luriga premiär väntar Arsenal"

Derbyt! - 1. Crystal Palace - Arsenal Lurig premiär för Arsenal Arsenal har sett fantastiskt bra ut under försäsongen. Chelsea slogs tillbaka med 4-0 och Sevilla krossades med galna 6-0. Gabriel Jesus har varit så bra så det känns osannolikt att Manchester City släppte honom. Det blåser med andra ord positiva vindar hos The Gunners som helt klart siktar på att ta sig upp till topp 4. Ska de rödvita lyckas med den bedriften behöver dock nyckelspelare som Partey och Jesus hålla sig friska för reserverna håller inte riktigt måttet. Får gästerna igång samma flödande anfallsspel som mot Sevilla där Saka, Martinelli, Ödegaard och Jesus terroriserade motståndarförsvaret blir de svårstoppade även på Selhurst Park, men Crystal Palace kommer knappast bara stå och beundra Arsenal-spelarna. Patrick Vieira är en smart coach som mer än någon annan känner till The Gunners DNA och med ett fysiskt spel har det gått att störa ett ganska vekt Arsenal förr. Crystal Palace har blivit av med Conor Gallagher som var en jätte på mittfältet i fjol. Han var bara inlånad från Chelsea. Cheick Doucouré har därmed stora skor att fylla centralt i banan. 22-åringen, som är ny från Lens, har dock hög potential. Som defensiv mittfältare ska han främst hålla koll på Ödegaard. Troligen får Doucouré sällskap av Eberechi Eze som är en riktig trollkarl. Den stora stjärnan i Palace är dock precis som vanligt Wilfried Zaha och ska Örnarna ha en bra säsong måste ivorianen spela på topp. Zaha brukar utgå från vänster och det innebär att han troligen ställs mot Ben White som vikarierar som högerback. En match-up med stor fördel för Zaha som lär snurra upp White på läktaren ett par gånger. När han gör det gäller det bara att Édouard eller Ayew finns redo i mitten för att sätta dit bollen. När lagen möttes på den här arenan i våras vann Palace med 3-0 och det var början på slutet av Arsenals topp 4-hopp. Faktum är att gästerna bara har vunnit en av sina åtta senaste möten mot The Eagles och Selhurst Park är en lurig arena att åka till. Får Arsenal de ytor de är ute efter kan det bli en storseger för gästerna, men det finns också en risk att paniken kommer krypande om Artetas mannar inte får hål på sina kombattanter i början. Jag väljer därför att gardera tidigt, helst med alla tecken. Missar matchen Sam Johnstone, Crystal Palace (lårskada)

Jack Butland, Crystal Palace (handledsskada)

James McArthur, Crystal Palace (ljumskskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (muskelskada) Osäker till spel Michael Olise, Crystal Palace (oklart)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (muskelskada)

Fábio Vieira, Arsenal (fotskada)

Kieran Tierney, Arsenal (mjuukdelsskada)

Spiken! - 3. Eintracht Frankfurt - Bayern München Bayern München visar klassen Robert Lewandowski har lämnat södra Tyskland, men att Bayern München fortfarande är ett fotbollslag som kan göra många mål visade de i den ruggigt underhållande Supercupen förra helgen. RB Leipzig slogs då tillbaka med 5-3. Sadio Mané stod för ett av målen och med honom på topp finns det kanske inte samma målmaskin som med Lewandowski, men däremot bidrar senegalesen med mycket speed. Tre mål släpptes in och försvaret har varit en akilleshäl de senaste åren. Matthijs de Ligt har anslutit från Juventus och holländaren är en riktigt bra förstärkning då Upamecano har haft svårt att övertyga i den röda tröjan. På mittfältet saknas skadade Goretzka och då får troligen Kimmich sällskap av Sabitzer igen. Österrikaren lär vara revanschsugen efter fjolårets ganska svaga spel. Dessutom kan Nagelsmann starta med tyska landslagsstjärnor som Neuer, Müller, Sané och Musiala. Vilken trupp! Eintracht Frankfurt har svävat på moln hela sommaren efter den sensationella Europa League-vinsten. Det innebär att Eintracht får spela Champions League till hösten trots att de slutade på en svag elfteplats i Bundesliga. Nu är målet helt klart inställt på att vara med och slåss om Europaplatserna och Eintracht har värvat smart under sommaren, speciellt i offensiv riktning. Lucas Alario och Mario Götze tillhör numera klubben och kommer göra mycket nytta tillsammans med Kostic och Borré i anfallsriktning. Bakåt ser det däremot lite tunt ut efter att Martin Hinteregger beslutat sig för att lägga ner sin elitsatsning, 29 år gammal. Tuta, Ndicka och Touré är en hyfsad försvarstrio, men de får svårt att hänga med i svängarna när Bayern sätter fart. Eintracht Frankfurt har faktiskt vunnit två av de tre senaste inbördes mötena med Bayern och har ett mäktigt publikstöd på Deutsche Bank Park. Jag har dock svårt att se att det skulle räcka när Mané, Gnabry och Sané kommer stormande mot hemmamålet. Bayern München får en perfekt start på säsongen genom att plocka tre tunga poäng på bortaplan. Tvåan spikas trots hård streckning. Missar matchen Jérome Onguéné, Eintracht Frankfurt (höftskada)

Ajdin Hrustic, Eintracht Frankfurt (höftskada)

Randal Kolo Muani, Eintracht Frankfurt (ryggskada)

Kingsley Coman, Bayern München (avstängd)

Leon Goretzka, Bayern München (knäskada)

Eric Choupo-Moting, Bayern München (ljumskskada)

Bouna Sarr, Bayern München (knäskada)