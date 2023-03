Lyon slår tillbaka mot Chelsea

Returen! - 1. Chelsea - Lyon

Lyon slår tillbaka (till Topptipset)

Chelsea stod för en fin bortamatch mot Lyon som britterna vann med 1-0. Det fanns dock en del smolk i glädjebägaren för Emma Hayes och hennes adepter. Millie Bright byttes ut med skadekänning och är tveksam till spel denna torsdag. Magdalena Eriksson klev då in bredvid Buchanan i mittförsvaret och det är minst sagt en rutinerad reserv till den engelska landslagsförsvararen Bright.

Eriksson spelade i helgens ligamatch mot Manchester City som förlorades med 0-2. Där visade Emma Hayes att hon är kapabel att ta obekväma beslut då Ingle och James båda byttes ut efter en dryg halvtimme. Cuthbert tvingades av i den andra halvleken med en skada och hennes status är i skrivande stund oklar. Offensivt kommer det som vanligt hänga mycket på vilket humör Guro Reiten och Samantha Kerr är på.

Lyon är regerande mästare i den här turneringen och har åkt på ett par smällar mot Londonklubbar under säsongen. De slutade som bekant tvåa i sin grupp efter Arsenal. 0-1-förlusten borta mot Chelsea var ingen katastrof, Lyon gjorde en okej match då bara att de saknade lite kyla i de avgörande lägena. Just kyla har Ada Hegerberg i massor och den meriterade norskan gjorde comeback efter sin långa skada i helgens ligamatch.

Hegerberg behövde bara en minut på plan innan hon nätade i 6-0-segern över Guingamp och är en riktig joker i detta möte även om hon knappast är redo för 90 minuter. Däbritz, le Sommer och Cascarino är tänkbara startspelare på topp igen, men även Malard och Signe Bruun knackar på dörren till startelvan. På mittfältet får Horan och Marozsan sägas vara självskrivna medan Renard är en garanti för ett stabilt försvar.

Jag håller Lyon högre än Chelsea sett spelare för spelare och kan inte Millie Bright delta väger vågskålen över ännu mer till gästerna. Värdet ser ut att hamna klockrent på högersidan och då är det inget snack om vart jag börjar strecka. Tvåan är en tänkbar spik för den med lite mindre börs, men på större system väljer jag att gardera med ett kryss som tar Chelsea vidare till semifinal.

Missar matchen

Pernille Harder, Chelsea (oklart)

Katerina Svitkova, Chelsea (oklart)

Fran Kirby, Chelsea (oklart)

Griedge Mbock, Lyon (oklart)

Amandine Henry, Lyon (oklart)

Catarina Macario, Lyon (oklart)

Osäker till spel

Erin Cuthbert, Chelsea (oklart)

Millie Bright, Chelsea (oklart)

Toppmötet! - 4. Linköping - Rosengård

Rosengård övervärderas (till Topptipset)

Rosengård är regerande svenska mästare och har spelat Champions League under hösten och vintern. Där hade skåningarna ingen större lycka och det har inte sett speciellt bra ut under våren heller. Fyra poäng spelades in i cupens gruppspel och i den allsvenska premiären hemma mot Piteå löste Rosengård endast en pinne. Det finns helt klart en del att arbeta med för gästerna.

Nyförvärven från Hammarby, Emma Jansson och Emilia Larsson, fick båda speltid i den matchen och det är två spelare som kommer bli nyttiga för FCR under säsongens gång. Det viktigaste beskedet var dock att Caroline Seger kunde hoppa in i matchen. Hennes första minuter sedan operationen av hälen för drygt ett halvår sedan. Å andra sidan tvingades Olivia Schough av med en höftskada och kan inte yrvädret från Halland delta är det en rejäl försvagning. Dessutom tvingades Rosengård spela med tredjemålisen Polozen mot Piteå och hennes ingripande i samband med norrlänningarnas mål var inte klockrent.

Linköping spelade i samma grupp som Rosengård i cupen och slutade även de på fyra pinnar. Mötet med Rosengård, som spelades i Malmö, slutade då oavgjort. I cupen fick tränare Andrée Jeglertz se Delaney Baie Pridham skada knät så illa att hon är borta hela säsongen. Trots det lyckades östgötarna få en fin start på säsongen då KIF Örebro slogs tillbaka med 3-1 på bortaplan.

Unge Cornelia Kapocs, som varit iväg med det svenska U23-landslaget tidigare under året, slog till med ett mål då och har potential att få sitt stora genombrott för den breda publiken denna säsong. Det var även Kapocs som nätade mot Rosengård i cupfajten. I övrigt är högersidan stark där landslagsspelaren Stina Lennartsson huserar. Japanerna Takarada och Momiki är två andra pjäser som är viktiga för Linköping.

Cupmötet för tre veckor sedan var jämnt och då kvitterade Schough i den 96:e minuten för Rosengård. Mästarna från Skåne är inte riktigt uppe och snurrar på alla cylindrar än och det fick vi se bevis på i premiären. Jag köper inte favoritskapet som tipparna ger besökarna i denna allsvenska fajt heller. Värdet sitter i 1X som är första tecken att rita ned, men på större system kan gott tvåan åka med också.

Missar matchen

Delaney Baie Pridham, Linköping (knäskada)

Osäker till spel

Olivia Schough, Rosengård (höftskada)

Angel Mukasa, Rosengård (oklart)

Teagan Micah, Rosengård (oklart)

Rebecca Knaak, Rosengård (oklart)