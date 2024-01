Madridlagens smäll - experten säger sitt

Höjdaren! - 1. Girona - Atlético Madrid

Underhållande i Katalonien - till Topptipset

18 omgångar in i La Liga går det att argumentera för att kampen om ligatiteln är ett fyrahästars-race. Real Madrid och Barcelona är de självklara favoriterna, men drakarna har hittills tvingats hålla jämna steg med Girona och Atlético Madrid. De sistnämnda förtjänar att nämnas som en titelkandidat varenda säsong, men i Gironas fall är det betydligt mer sällsynt med guldkänning efter att drygt halva ligan är avverkad.

Katalanernas hösttermin var en enda lång manifesterad styrkedemonstration och även om de rödvita överpresterat Expected Points ska det bli väldigt spännande att följa framfarten när våren står i antågande. Míchels gäng spelar en otroligt sevärd fotboll där värdarna inte sällan tar raka vägen mot motståndarnas mål så fort tillfälle ges. Ett uppenbart kvitto på att det varit vägvinnande är att Girona gjort flest mål i hela ligan.

Spelare som Dovbyk, Sávio, García, Couto och Gutierrez har alla varit bidragande i de främre leden, men här ser kvintetten ut att få klara sig utan kompanjoner som Tsygankov och Herrera. Duon dras med skadeproblem som kan hålla herrarna borta från mötet med Atlético Madrid. Nämnas bör även att rutinerade David López är ett avbräck inför onsdagens toppmöte.

Hur Míchel väljer att formera sitt lag med dessa frågetecken i åtanke återstår att se, men jag tror ändå att Girona bjuder upp till dans. Det kommer med det sagt även gästerna att göra. Atlético Madrid är för många synonymt med ett cyniskt försvarsspel och 1-0-segrar, men det var faktiskt ett bra tag sedan Diego Simeone och dennes manskap tvättade bort sin pragmatiska stämpel.

“Madrassmakarna” spelar sedan länge en framåtlutad fotboll och sett till underliggande siffror borde faktiskt Atlético och Girona byta plats i tabellen. De tillresta har så här långt inte fått tillräckligt betalt för sina prestationer, men med ett bättre truppläge än onsdagens kombattanter stänger jag inte dörren för att retroaktiv utdelning ligger i korten. I kraft av hemmaplan går ettan först, men tvåan får inte lämnas utanför. “Gubben” (etta-tvåa) spelas.

Notabla avbräck

David López, Girona (muskelskada)

Toni Villa, Girona (knäskada)

Caglar Söyüncü, Atlético Madrid (avstängd)

Pablo Barrios, Atlético Madrid (knäskada)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (hälskada)

Osäker till spel

Viktor Tsygankov, Girona (muskelskada)

Yangel Herrera, Girona (muskelskada)

Borja Garcia, Girona (knäskada)

Marcos Llorente, Atlético Madrid (muskelskada)

Finalen! - 4. PSG - Toulouse

Klar fördel PSG i Supercupfinalen - till Topptipset

Ligue 1 har legat i ide sedan ett par dagar innan julafton och kommer inte att dra igång förrän helgen efter den kommande. För den som törstar efter fransk fotboll kommer dock en smällkaramell under onsdagen när PSG tar sig an Toulouse i Supercupfinalen. Luis Enriques mannar går in i titelmatchen i egenskap av regerande ligamästare medan Toulouse vann fjolårets upplaga av Coupe de France.

Mycket har med det sagt hänt sedan dess. PSG:s trupp är minst lika slagkraftig som tidigare men i de lilavitas fall ser det inte bra ut. Inte alls. Tappen av Chaïbi och framför allt Van den Boomen har tagit hårt på Ola Toivonens gamla lag som för närvarande parkerar på den negativa kvalplatsen i Ligue 1. Att döma av höstens prestationer ser Toulouse ut att få slåss om nytt kontrakt under resten av säsongen.

Som om inte det vore nog saknas även x-faktorn Aboukhlal på grund av skada och det ska även föras till protokollet att denna titelmatch går av stapeln på Parc des Princes. PSG kan således luta sig mot hemmaplansfördel och sett till respektive trupper råder det givetvis enorm klasskillnad i huvudstaden. Detta trots att Luis Enrique får klara sig utan Dembélé, Ruiz och Mendes.

Parisarna fick förvisso nöja sig med 1-1 i höstens vändande ligamöte – Ligue 1:s andra omgång – men sedan dess tycker jag att Enrique utvecklat sitt bygge minst en nivå. Lee, Vitinha och Barcola är alla ungdomar med en ljus framtid framför sig och på tal om ungdomar har Warren Zaïre-Emery slagit igenom med dunder och brak den här säsongen. 17-åringen är redan en vital del av ett PSG som har siktet inställt på alla möjliga pokaler.

Med ett försprång på fem poäng till Nice har parisarna redan lagt ett finger på ligaguldet och för alla som hängt med på Fotbollskanalen rekade jag även ut PSG som tidig vinnare av Champions League. Hur det blir med den saken återstår att se, men under onsdagen tror jag att Enrique och company lägger en Supercup-pokal till samlingen. Ettan är i min bok en gjuten spik.

Notabla avbräck

Ousmane Dembélé, PSG (knäseneskada)

Fabián Ruiz, PSG (axelskada)

Nuno Mendes, PSG (knäseneskada)

Presnel Kimpembe, PSG (hälskada)

Zakaria Aboukhlal, Toulouse (knäskada)

Oliver Zandén, Toulouse (okänt)

Osäker till spel

Mikkel Desler, Toulouse (vadskada)