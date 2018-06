Målglad tillställning i stormatchen

Höjdaren - 1. Italien - Holland

Två hungriga landslag

Italien och Holland är egentligen synonymt med VM. Gli Azzurri har vunnit turneringen vid inte mindre än fyra tillfällen och Oranje har åkt hem med medalj från de två senaste mästerskapen, silver 2010 och brons 2014 i Brasilien. Det är därför en stor sensation att ingen av nationerna kommer till spel i Ryssland. Lagens banemän? Just det, Sverige!

Nu bygger båda nationerna nytt med en hel del ungt och fokus på EM 2020. Italien har plockat in meriterade Roberto Mancini på tränarposten och han har kallat in mängder med oerfarna spelare, däribland ynglingarna Simone Verdi, Matteo Politano och Rolando Mandragora. Träningsmatcherna under denna samling har hittills gett en vinst och en förlust, 2-1 mot Saudiarabien och 1-3 mot Frankrike.

Måndagens träningslandskamp mot Holland spelas på Juventus hemmaarena, Allianz Stadium, i Turin. Dit reser även Holland med en relativt färsk förbundskapten, Ronald Koeman. Han fick se sitt orangea lag spela 1-1 i Trnava mot Slovakien i torsdags. Målskytt där blev Spartak Moskvas Quincy Promes.

Promes är numera en av de mer rutinerade spelarna i den holländska truppen. Faktum är att ingen spelare har fler än 55 landskamper i Ronald Koemans trupp. Störst stjärna får utan tvekan Liverpools Virgil van Dijk sägas vara med Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman, Daley Blind och Memphis Depay som största namn bakom.

Det är alltså två hungriga landslag som bygger nytt som ställs mot varandra i Turin. Båda nationerna har som väntat agerat ojämnt i sina prestationer under våren och det är svårt att förutse vart den här matchen ska ta vägen. En sevärd och målglad tillställning skulle dock inte förvåna. Gubbgarderingen etta-tvåa känns därför som en fin lösning i denna intressanta tillställning.

Draget - 4. Jönköping Södra - AFC Eskilstuna

Fint värde på J-Södra!

Det flesta tippade Jönköping Södra före AFC Eskilstuna i Superettan inför säsongen. Hittills har dock det inte alls stämt utan sörmlänningarna placerar sig på en stark tredjeplats efter tio spelade omgångar, hela tio poäng före måndagens motståndare.

I AFC:s senaste match kördes Norrby över fullständigt hemma på Tunavallen. 4-0 skrevs slutligen segersiffrorna till efter bland annat två mål av nigerianen Onyedikachuwu Nnamani. Det var det orangea lagets åttonde raka match utan förlust och sjätte triumf på dessa matcher.

Segern blev dock dyrköpt. Helt fel spelare drog nämligen på sig gula kort och till detta svåra bortamöte mot Jönköping Södra kommer AFC med inte mindre än tre avstängningar. Tvåmålsskytten senast, Onyedikachuwu Nnamani, är en av dem och de andra är viktiga brassen Wellyson samt mittbacken Felix Michel.

J-Södra kommer in till detta möte med mer eller mindre en ordinarie trupp. Även om det blev förlust i den tuffa bortamatchen mot Helsingborg senast är formen god. Sedan Stefan Jörgensen ersatte Jörgen Wålemark på tränarposten har de grönvita höjt sig betänkligt och innan matchen mot Helsingborg hade Jönköping fem raka matcher utan förlust.

Här är det tydligt att det svenska folket inte tagit hänsyn till bortalagets tunga avstängningar. Allt värde finns således på Jönköping och här ska smålänningarna ha en ypperlig poängchans. 1X känns tryggt även på större system.

Missar matchen

Onyedikachuwu Nnamani, AFC Eskilstuna (avstängd)

Felix Michel, AFC Eskilstuna (avstängd)

Wellyson, AFC Eskilstuna (avstängd)