Malmö åker på pisk i Belgien

Draget - 6. Genk - Malmö FF

Tuff bortamatch väntar Malmö FF

Det svenska hoppet i Europaspelet står till Malmö FF den här säsongen. Efter ett snöpligt uttåg mot MOL Vidi i Champions League-kvalet tog skåningarna sig samman och besegrade de danska mästarna Midtjylland efter en strålande prestation.

Därmed gör de himmelsblå sitt första framträdande i Europa Leagues gruppspel sedan 2011. Då slutade det med en ynka poäng i en grupp beståendes av Metalist Kharkiv, AZ Alkmaar och Austria Wien. Nu är målen betydligt högre uppsatta med avancemang i sikte.

På förhand känns inte det som någon omöjlighet. MFF har hamnat i en överkomlig grupp med Besiktas, Sarpsborg och Genk. De sistnämnda, som står för motståndet i premiären, är dock underskattade och håller en betydligt högre nivå än majoriteten av det svenska folket tror.

Det belgiska storlaget har massvis med rutin från dessa sammanhang. 2016/17 tog sig de blåvita bland annat till kvartsfinal i Europa League där de var en hårsmån från att slå ut Celta Vigo. I playoff-rundan pulveriserades Bröndby fullständigt med siffrorna 9-4. Där stod anfallsparet Mbwana Samata och Leandro Trossard för sex av målen tillsammans.

Ligaspelet har Genk dessutom inlett strålande. Efter sju omgångar står laget från den flamländska regionen på 17 poäng. Faktum är att “smurfarna” har 17 raka matcher utan förlust, varav 14 av dessa slutat med seger. Belgarna har dessutom inte förlorat hemma på Luminus Arena sedan mars månad.

I truppen finns bland annat svenskbekantingarna Joseph Aidoo och Jere Uronen. Den sistnämnda missade dock helgens möte mot Anderlecht (1-0) efter en hjärnskakning och är osäker till spel här. Största stjärnan får annars sägas vara den ukrainska landslagsmannen Ruslan Malinovsky som går in på sin fjärde säsong i Genk.

Malmö FF har gjort det strålande under Uwe Rösler men här talar det mesta för att tyskens första förlust som tränare för de himmelsblå kommer att skrivas in. Skåningarna och främst Johan Dahlin kommer få det extremt svettigt i detta möte. När ettan samtidigt streckas till under 50 procent är det ett superfynd. Genk spikas utan minsta tvekan!

Missar matchen

Carlos Strandberg, Malmö FF (lårskada)

Osäker till spel

Jere Uronen, Malmö FF (hjärnskakning)

Skrällen? - 8. PAOK - Chelsea

Chelsea får problem i Thessaloniki?

Chelsea inleder sitt Europa-äventyr på ett kokande Toumba Stadium i Thessaloniki. Gruppens tuffaste bortamatch väntar när fjolårssäsongens ligatvåa i Grekland, PAOK, står för motståndet.

De svartvita grekerna har öppnat säsongen respektingivande. I Super League togs den tredje raka segern i helgen borta mot OFI Kreta och i Europaspelet var det inte långt borta att det blev spel i Champions League. Både Basel och Spartak Moskva slogs ut innan det blev respass mot Benfica i playoff.

Pontus Wernbloom är ny i klubben men har ännu inte startat någon match. I helgen fick Kungälvs-sonen hoppa in och i sedvanlig ordning hann han med att syna en ostskiva. Med sitt uppoffrande spel kommer dock “Slaktarn” bli viktig för PAOK:s fortsatta framgångar. Redan under torsdagen kanske Wernbloom får sin första chans från start. Det kan behövas mot ett fysiskt starkt Chelsea.

The Blues har imponerat under inledningen av säsongen och är tillsammans med Liverpool ensamma om att stå på maximala 15 poäng efter fem omgångar. Framförallt har det sprudlat kring offensiven där Eden Hazard visat lysande form. Belgaren stod för ett hattrick i 4-1 segern mot Cardiff i helgen och toppar därmed Premier Leagues skytteliga. Dock vilas Hazard och stannar kvar i London när laget åker till Grekland.

Om han får speltid under torsdagen återstår dock att se. Chelsea har ett tufft derby mot West Ham på söndag och rotation i Europa League vore därför relativt logiskt. Maurizio Sarri har dock inte gjort sig känd för att rotera i hög grad och fick en hel del kritik för det när han styrde Napoli. Det ska bli spännande att se hur italienaren väljer att formera sitt lag här. Spelar stjärnorna eller får namn som Christensen, Zappacosta och Hudson-Odoi chansen?

Chelseas uppställning ska naturligtvis tas i beaktande här, men oavsett kommer detta bli en svår uppgift för engelsmännen. Tvåan är långt ifrån given. Här är det läge att gardera omgående och med samtliga tecken. Skrällen ska jobbas!

Missar matchen

Aleksandar Prijovic, PAOK (benskada)

Eden Hazard, Chelsea (vilas)

David Luiz, Chelsea (vilas)

Mateo Kovacic, Chelsea (vilas)

Osäker till spel

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (skenbensskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (lårskada)