Malmö FF kan åka på oväntat förlust

Spiken! - 1. Elfsborg - Norrköping

Elfsborg stämmer i bäcken (till Topptipset)

Under söndagen gick Häcken rejält på pumpen i stadsderbyt mot IFK Göteborg. Getingarnas 2-4-förlust innebar att Elfsborg gavs en gyllene möjlighet att göra ett ryck från de regerande mästarna denna måndagsafton. Då kommer nämligen Norrköping på besök till Borås Arena. Sedan uppehållet har Peking bäst xG av samtliga aktörer i hela Allsvenskan, men här tror jag ändå att gästerna får fokusera mest på sitt försvarsspel.

Elfsborg har bara förlorat en hemmamatch under hela säsongen och med tanke på förutsättningarna inför kvällens kraftmätning förväntar jag mig ett ruskigt taggat hemmalag. Efter förlusten mot Hammarby svarade Thelins mannar upp på bästa sätt när Mjällby lades på rygg med 2-0 för en vecka sedan. Bara 0,3 xGA mot sölvesborgarna vittnade om att läxan hade gjorts efter 0-1 mot Bajen.

Jag tycker att boråsarna har tappat en litet hack i slagstyrka sedan Römer och Lagerbielke lämnade, men å andra sidan har den förstnämndas frånvaro inneburit att Baidoo flyttats fram som en nummer tio. Där anser jag att ghananen har sina absoluta styrkor och det skulle inte förvåna om han, tillsammans med Okkels, Gudjohnsen och Qasem, ser till att Norrköping får alla möjliga sorters problem.

Vad gäller gästernas truppläge är Ortmark borta med en knäskada samtidigt som Sema dras med frågetecken. Dessa avbräck ska dock inte förstöra Riddersholms planer alltför mycket. Dansken och hans adepter kommer närmast från en skön 3-1-seger mot AIK, men det var inte siffror som speglade matchbilden helt och hållet. Peking var effektiva när lägen för omställningar gavs, men här blir det betydligt tuffare emot.

Två lag som inte trivs med att vara bollförande kan borga för en märklig matchbild på Borås Arena, men i kraft av hemmaplan och seriens bästa omställningsspel lutar jag ändå starkt åt Elfsborgs håll. Vittringen på Lennart Johanssons pokal borde kunna sporra de hemmahörande lite extra och stannar ettan under eller omkring 60-65 procent finns inte mycket att tveka på. Elfsborg singlas.

Notabla avbräck

Jacob Ortmark, Norrköping (knäskada)

Osäker till spel

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (okänt)

Jens Thomasen, Elfsborg (okänt)

Maic Sema, Norrköping (smäll)

Kristoffer Khazeni, Norrköping (okänt)

Höjdaren! - 3. Sirius - Malmö FF

Fartfyllt på Studenternas (till Topptipset)

Sirius gick på den kanske tyngsta minan av samtliga lag i Allsvenskans föregående omgång. Degerfors möjligen undantaget. Grabbarna från Uppsala tog sig an Häcken på Bravida Arena där Mattiassons mannar lyckades vinna xG övertygande. Det hjälpte dock föga när resultattavlan visade 2-3 efter 90 minuter. Ett olyckligt självmål i den 95:e minuten drog undan mattan för värdarna.

Att prestera bättre än sina motståndare men ändå stå utan poäng har varit ett förekommande tema för Sirius säsong. Sett till Expected Points borde de blåsvarta inte vara i närheten av det negativa kvalstrecket, men när läget är som det är – bara målskillnad håller Sirius på säker mark – blir det i princip omöjligt att inte låta tabellen spegla prestationerna på plan.

Det finns dock spets i Mattiassons gäng och jag blir inte alls förvånad om de lyckas göra det svårt för Malmö FF på Studenternas. Matthews och Joakim Persson är rappare i benen än MFF:s backlinje och lyckas Sirius få bett i sitt presspel går det definitivt att såra skåningarna. På tal om effektivitet visade Rydström och company inte särskilt mycket av den varan hemma mot Djurgården.

För andra matchen i rad – 0-1 mot Mjällby dessförinnan – lämnade mesta mästarna en allsvensk fight mållösa och oförmågan att komma till avslut håller just nu MFF utanför topp 2. Utanför offensivt straffområde kan de ljusblå ser hur bra ut som helst, men när det knyter sig inne i boxen blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Förstärkningen av Oliver Berg var direkt nödvändig för att skapa konkurrens åt Kiese Thelin, men det är inte givet att norrmannen går in och levererar per omgående.

Blott två segrar på de sju senaste i Allsvenskan är inget att skryta med för MFF. Med en bättre dagsform hade jag kunnat tänka mig att ge gästerna fullt förtroende i Uppsala, men som läget är nu blickar jag efter garderingar redan på mindre system. Om något ser jag en böljande akt med många mål framför mig och valet landar således på “gubben” (etta-tvåa).

Notabla avbräck

Jakob Tånnander, Sirius (knäskada)

Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)

Anders Christiansen, Malmö FF (hjärtproblem)

Osäker till spel

Patrick Nwadike, Sirius (okänt)

Otto Rosengren, Malmö FF (muskelskada)

TILL TOPPTIPSET