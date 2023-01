Manchester United överskattas - Lampard kan få revansch

FA-cuphelgen drar igång under fredagen där vi ska titta till mötet mellan Manchester United och Everton på Old Trafford. En tillställning där skrällen inte ska uteslutas. I övrigt är det ligaspel för fulla muggar som gäller där de bästa spikarna hittas i andradivisionerna i Spanien och Nederländerna. Vägen mot åtta rätt är utstakad. Vi kör!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Everton Manchester United överskattas Manchester United ser hur stabila som helst ut just nu. Nio poäng och tre raka hållna nollor är facit efter uppehållet. Därmed skiljer det mindre upp till Manchester City på andraplatsen är vad det skiljer mellan City och Arsenal i toppen av ligan. Det säger en del om hur bra Ten Hags mannar trots allt har gjort det de senaste månaderna. Den defensiva stabiliteten är den stora nyckeln till framgångarna. Casemiro har visat vilket världsklasspelare han är. Brassen bryter bollen, står för spektakulära glidtacklingar och har dessutom visat klass med precis passningar och dessutom ett par mål framåt. Det skulle inte förvåna om han, Eriksen, Fernandes och några av de andra som slitit hårt får lite välbehövlig vila här. Då är United ett helt annat lag, vi minns alla hur illa det stundtals såg ut med McTominay och Fred på mittfältet i fjol. På tal om illa så är Evertons säsong på väg att förloras. Frank Lampard har helt slut på idéer och när hans spelare står för ofattbara misstag, som Gueyes jätteblunder innan Brightons fjärde mål tidigare i veckan, är det inte konstigt att The Toffees befinner sig i de nedre regionerna av Premier League. Matchen mot Brighton förlorades med 1-4 och det var en rakt igenom bedrövlig insats. Nu är åtminstone viktige Onana tillbaka från avstängning och då han inte lirade i veckan lär den gängliga mittfältaren kliva rakt in i startelvan. Han kan mycket väl vinna kampen centralt mot McTominay och Fred om Ten Hag nu väljer att starta med den duon. Mina, Maupay och Doucouré är andra lirare som startade på bänken mot Brighton och kan finnas med från start nu. United besegrade Everton på Goodison Park med 2-1 tidigare under hösten och var det klart bättre laget då. På Old Trafford ska de såklart gälla som favoriter om de rödklädda väljer att mönstra sin starkaste elva, Jag är dock inte alls säker på att så är fallet och då är det inte rimligt att ettan ska streckas så högt som 80-85 procent. 65-70 procent vore betydligt rimligare och till dessa priser behöver det garderas. Missar matchen Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Michael Keane, Everton (muskelskada)

James Garner, Everton (ryggskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada) Osäker till spel Antony, Manchester United (muskelskada)

Anthony Martial, Manchester United (mjukdelsskada)

Jadon Sancho, Manchester United (ej i matchform)

Axel Tunazebe, Manchester United (oklart)

Anthony Gordon, Everton (sjukdom)

TILL TOPPTIPSET