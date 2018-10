Måndagskvällen bjuder på toppmöten

Engelska höjdaren - 1. Tottenham - Manchester City

City vinner toppmötet!

Vilken match som avslutar den tionde omgången i Premier League! City återtar serieledningen vid seger, medan Spurs har chansen att passera måndagens motståndare upp på en tredjeplats vid tre poäng.

Tottenham har gått starkt i Premier League med fyra raka triumfer men kommer in till denna drabbning med ännu ett misslyckande i Champions League. Det blev nämligen bara 2-2 mot PSV i Eindhoven vilket gör att Londonlaget enbart spelat in en poäng på tre omgångar i mästarturneringen. Där syntes det hur sårbara Pochettinos mannar var mot ett lag som pressade högt.

Skadeläget har inte varit optimalt för Spurs men det har ljusnat. Christian Eriksen och Mousa Dembélé var tillbaka från start förra veckan. Dele Alli är dessutom tillbaka i träning och kan vara aktuell för spel här. En som däremot alltjämt saknas är mittbacksgeneralen Jan Vertonghen.

City har några fler spelare på skadelistan men har å andra sidan fått tillbaka viktiga Kevin de Bruyne. Belgaren gjorde stora avtryck både mot Burnley (5-0) som inhoppare och senast mot Shakhtar Donetsk (3-0) som startman. Här lär den passningsskickliga 27-åringen ta plats på det centrala mittfältet bredvid Fernandinho.

Det är således två starka startelvor respektive tränare kan mönstra. Citys är dock ett snäpp bättre. Det visade de ljusblå inte minst i förra säsongens möten mellan lagen. Då vann Pep Guardiolas lag med 4-1 hemma och 3-1 på Wembley.

Frågan är om Pochettino har några ess i rockärmen som kan störa det magiska fotbollslaget från Manchester? Tveksamt i min mening. Jag tror på gästerna då de sett betydligt bättre ut under säsongsupptakten och har fler dimensioner i sitt spel. Till under 60 procent spikar jag tvåan alla dagar i veckan!

Missar matchen

Jan Vertonghen, Tottenham (lårskada)

Ilkay Gündogan, Manchester City (lårskada)

Danilo, Manchester City (vristskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Dele Alli, Tottenham (lårskada)

Danny Rose, Tottenham (ljumskskada)

Fabian Delph, Manchester City (smäll mot huvud)

Eliaquim Mangala, Manchester City (knäskada)

Svenska höjdaren - 2. AIK - Malmö FF

En vinnare på Friends Arena?

Två timmar innan det är dags för avspark på Wembley blåser Bojan Pandzic igång ett sprakande toppmöte i Allsvenskan. Serieledande AIK jagar sitt första SM-tecken sedan 2009, medan de regerande mästarna Malmö FF siktar på att plocka tredjeplatsen som tar skåningarna ut i Europa ännu en gång. Vid tre poäng på Friends Arena passerar de himmelsblå Häcken och Hammarby upp på just den platsen.

AIK har fem raka utan förlust och bara ett nederlag i Allsvenskan på hela säsongen. Frågan är ändå om det inte smugit sig in lite guldfrossa hos Rikard Norlings mannar? De två senaste matcherna har renderat i två kryss, först 1-1 hemma mot Örebro och senast 0-0 i derbyt mot Djurgården.

Defensiven är dock oförskämt bra och Allsvenskans i särklass bästa. Med 14 insläppta mål på 26 matcher är AIK överlägset i den kategorin. Oscar Linnér har hållit nollan i nio av de elva senaste ligamatcherna vilket är högst anmärkningsvärt.

I kvällens möte får dock stockholmarna klara sig utan en viktig defensiv kugge. Balansspelaren Enoch Kofi Adu är avstängd vilket innebär att troligen Panajotis Dimitriadis tar plats på det centrala mittfältet bredvid Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson. Även anfallaren Tarik Elyounoussi saknas då han drog på sig sin tredje varning för säsongen mot Djurgården. Bra back up finns dock där i form av Nicolás Stefanelli.

Malmö FF kommer till spel utan två av sina ordinarie backar. Vänsterbacken Behrang Safari är avstängd och mittbacken Rasmus Bengtsson klev av senast mot Sarpsborg (1-1) och är inte tillgänglig. Oscar Lewicki väntas därför flyttas ner i backlinjen.

De regerande mästarna har annars visat att de är ett av Sveriges bästa lag under Uwe Rösler. Sedan den tyska tränaren tog över har skåningarna plockat 33 poäng på 14 matcher och är därmed näst bäst av samtliga lag under den perioden, bakom just AIK som plockat två poäng fler.

Detta känns på förhand extremt öppet där AIK ska råda som knappa favoriter i kraft av hemmaplan och sin stabila defensiva grund. Ettan plockas därmed först men jag garderar i första hand med tvåan då Malmö verkligen behöver gå för segern med rådande tabelläge. Gubbgarderingen etta-tvåa är således inte fel i detta tungviktsmöte.

Missar matchen

Tarik Elyounoussi, AIK (avstängd)

Enoch Kofi Adu, AIK (avstängd)

Jesper Nyholm, AIK (brutet ben)

Robert Lundström, AIK (korsbandsskada)

Behrang Safari, Malmö FF (avstängd)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (benskada)