Maskineriet är igång - Inter vinner

Skrällen? - 1. Örebro - Sirius

Motivation slår klass på Behrn Arena?

Den 23:e omgången i Allsvenskan öppnas upp med ett möte på Behrn Arena. Örebro återfinns i ingenmansland i tabellen men för Sirius är läget betydligt mer prekärt. Uppsala-laget ligger på kvalplats, en poäng bakom Brommapojkarna på säker mark. Noterbart är att lagen under, Trelleborg och Dalkurd, möts denna omgång och att således avståndet nedåt kommer tätas om inte Sirius tar poäng i Örebro.

Gästerna kommer från en bitter förlust i lördags mot Östersund. I en spelmässigt jämn tillställning var Sirius på väg mot en värdefull poäng. Djupt in på tilläggstiden hittade dock Östersunds Samuel Mensiro nätet bakom Lukas Jonsson och avgjorde med matchens enda mål.

Efter två storförluster mot Malmö FF och GIF Sundsvall har det ändå spelmässigt sett bättre ut återigen för Kim Bergstrands mannar. En som kan rädda kontraktet är comebackande Niklas Busch Thor. 32-åringen, som förra året utsågs till Sirius bästa spelare, fanns inte med i helgen men kan mycket väl göra årsdebut här.

Örebro var ett tag på väg att bli indragna i nedflyttningsstriden men räddade upp det genom tre raka triumfer. Nu återfinns de svartvita på en stabil mittenplacering och har egentligen inget märkbart att spela för under slutfasen. Tränaren Axel Kjäll har således ett lurigt läge att motivera sina spelare. I fjol var ÖSK i ett liknande läge och då lyckades han inte speciellt bra. Närkingarna avslutade nämligen med fyra raka förluster.

Att hemmalaget är det bättre råder det ingen tvekan om. Däremot kan Sirius krigarinställning och högre motivation definitivt spela in här. ÖSK var riktigt bleka i helgen mot Elfsborg (0-1) och det finns tydliga frågetecken kring lagets vilja under hösten.

Jag litar inte på Örebro här och ettan måste garderas illa kvickt. Runt 20 procent på tvåan är riktigt fint och ett tecken som bör plockas med omgående. Jag trycker in samtliga tecken i detta möte och hoppas på skrällen.

Missar matchen

Joshua Wicks, Sirius (avstängd)

Osäker till spel

Arvid Brorsson, Örebro (fotskada)

Christer Gustafsson, Sirius (illamående)

Abdul Razak, Sirius (oklart)





Spiken - 6. Inter - Fiorentina

Inter får fira i Milano!

Tisdagens huvudnummer utspelar sig på mäktiga San Siro i Milano. Stjärnspäckade Inter har haft en sisådär start på säsongen och ställs nu på prov när pigga Fiorentina kommer på besök till den italienska modehuvudstaden.

Viola har något spännande på gång under den före detta Inter-tränaren Stefano Pioli. Florens-laget har spelat in tio poäng de inledande fem omgångarna och 52-åringen förfogar över Serie A:s yngsta lag. Startelvan senast mot SPAL (3-0) hade en snittålder på 23 år, varav den äldsta spelaren var 27 år. Trots det fanns majoriteten av spelarna med förra säsongen där bland annat fyrbackslinjen är intakt.

Den serbiska 20-åringen Nikola Milenkovic är en spelare att hålla ögonen på. Högerbacken har stått för två mål under inledningen och karakteriserar verkligen detta Fiorentina. Två andra som gör det är de offensiva hoten Giovanni Simeone och Federico Chiesa. Viktigast får ändå Marco Benassi sägas vara. Han har öppnat säsongen lysande med tre mål från sin mittfältsposition.

Inter har som bekant storsatsat inför den här säsongen och bland annat plockat in Radja Nainggolan och Lautaro Martínez. Hittills har det dock gått lite grus i maskineriet för Luciano Spallettis manskap. Sju poäng efter fem omgångar med bland annat förlust mot Sassuolo och Parma var inte vad vare sig han, laget eller fansen räknat med.

Kanske kom vändningen förra veckan. De blåsvarta stod för en stark vändning hemma mot Tottenham i Champions League och segrade där med 2-1. Det följdes upp med en moralhöjande 1-0 seger borta mot svårspelade Sampdoria efter att Marcelo Brozovic avgjort i den 94:e minuten.

Truppen ser på pappret otroligt spännande ut. Miranda och Milan Skriniar är ett av Serie A:s bästa mittbackspar. Framåt finns en mängd alternativ med Ivan Perisic och Antonio Candreva som två sylvassa yttermittfältare. Inters viktigaste spelare är dock utan tvekan kaptenen, tillika skyttekungen Mauro Icardi. Argentinaren har stått för magnifika 91 ligamål de fyra senaste säsongerna i den blåsvarta tröjan. 25-åringen är dock alltjämt mållös i Serie A under 2018/19. Där finns ett enormt sparkapital.

Även om Fiorentina är ett härligt sprudlande lag tror jag de får tufft att mäta sig på bortaplan mot ett Inter som möjligen fått igång maskineriet. Historiskt har Viola haft det otroligt svårt i detta möte med 14 förluster de 16 senaste säsongerna. Känslan är att hemmalaget tar ytterligare en betydande trepoängare. Ettan spikas till fint värde (cirka 55 procent)!

Osäker till spel

Sime Vrsaljko, Inter (knäskada)