"Måstematch - därför är Hammarby favoriter mot AIK"

Det är tätt mellan givarna i Allsvenskan där den tionde omgången går av stapeln under söndagen. Kupongen sträcker sig sedan hela vägen fram till tisdagen där vi bland annat ska bevittna ett småländskt derby under resans gång. Huvudnumret är tveklöst Stockholmsderbyt på Tele2 Arena!

Derbyt! - 1. Hammarby - AIK

Måstematch i huvudstaden - till Topptipset

Det kan diskuteras om söndagens Stockholmsderby ska krisstämplas, men klart är åtminstone att varken Hammarby eller AIK fått den inledning på säsongen som de önskade. Kim Hellberg och company kämpar med att hitta rätt i sin filosofi medan AIK radat upp tre förluster på de fyra senaste. Dessförinnan stod Gnaget noterade för 3-2-0 på de fem inledande omgångarna.

Defensiven har rämnat för de svartgula som släppt in 16(!) mål efter 2-0-segern mot Värnamo. Henning Berg såg ut att ha sålt smöret och tappat pengarna när han fick bevittna sina adepter i 1-6-förlusten på Borås Arena. Klandras kan norrmannen inte göra. AIK agerade tandlöst i offensiven och defensiven ska vi inte ens tala om. Med insatser likt den i Borås har Gnaget inte med Europaplatserna att göra.

Jag vill föra till protokollet att Bergs manskap blivit kolossalt hårt straffade av Malmö FF, Sirius och Elfsborg, men så länge de bakre leden visar minuspsyken blir det samtidigt svårt att stoppa blödningen. I ett derby kommer motivationen dock per automatik och det ser inte heller kassaskåpssäkert ut hos söndagens kombattanter. 0-3-förlusten senast mot Mjällby var en uppvisning i misstag från Bajens sida.

Slarv i speluppbyggnaden gav sölvesborgarna gratismål och det lär dröja ett tag innan Hellberg verkligen präntat in sitt spelsätt i truppen. Jag gillar dock utvecklingen som sker i Allsvenskan där fler lag är angelägna om att diktera matchbilderna istället för att tursamt 4-4-2:a sig till segrar som inte är hållbara i längden. Huvudstadsderbyt skulle således kunna avgöras av vilket lag som vågar vara mest trogna sin filosofi.

AIK har en tendens att höja sig i den här typen av matcher, men efter den senaste tidens bakslag vågar jag inte ta gift på att Gnaget vinner eller ens löser en pinne. Är det någonstans Hammarby trivs bra är det på Tele2 Arena och med sin publik i ryggen kommer Bajen att bäras fram när det tar emot som mest. Jag väljer den fega vägen och vänder mig mot helgarderingen redan på mindre system.

Notabla avbräck

Frederik Winther, Hammarby (knäskada)

Jusef Erabi, Hammarby (knäskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Dino Besirovic, AIK (avstängd)

Mads Thychosen, AIK (avstängd)

Eskil Edh, AIK (underkroppsskada)

Abdihakim Ali, AIK (underkroppsskada)

Alexander Fesshaie, AIK (underkroppsskada)

Osäker till spel

Simon Strand, Hammarby (känning)

Alexander Milosevic, AIK (huvudskada)

John Guidetti, AIK (underkroppsskada)

Martin Ellingsen, AIK (underkroppsskada)

Omar Faraj, AIK (underkroppsskada)

Draget! - 3. GAIS - Elfsborg

Jag gillar GAIS poängchans - till Topptipset

Elfsborg fick inte ut mycket av sitt kunnande mot Djurgården. Blåränderna stängde effektivt ned Jimmy Thelins manskap på Tele2 Arena, men frustrationen efter 0-2-förlusten präglade onekligen boråsarnas insats när AIK gästade Knalleland i onsdags. Thelin och company fick en sanslös ketchupeffekt när huvudstadslaget lades på rygg med hela 6-1 i en smått galen tillställning.

Jalal Abdullai hade fram till dess prenumererat på varningar, men efter sin doppietta öppnade ghananen även målkontot. Och drog på sig ytterligare en varning. Ingenting kunde dock förstöra för Elfsborg som kändes livsfarliga varenda gång de beträdde AIK:s planhalva. Abdullai stack såklart ut med sina två mål, men jag vill även slå ett slag för Zeneli och Baidoo.

Duon besitter spetsegenskaper som få andra lag i Allsvenskan kan matcha och när dessa herrar presterar på topp är gästerna inte roliga att tas med. Med det sagt blir Elfsborg hårt betrodda när det bär av till Gamla Ullevi. 6-1-segern motsvaras i streckningen där tvåan drar iväg till höjder som jag inte är beredd att köpa. Istället blickar jag mot GAIS och den spelvärda vänstersidan.

Makrillarna stod för en väldigt disciplinerad prestation borta mot Malmö FF där det inte hade varit totalt orättvist om nykomlingarna fått med sig en poäng. Holmbergs mannar är utom några som helst tvivel i Allsvenskan för att stanna – kanske till och med på den övre halvan – och jag är övertygad om att de grönsvarta kan göra det svårt även för Elfsborg. Inte minst då boråsarna är mindre bekväma i spelförande kostym än vad MFF är.

Amatkarijo, Milovanovic och Lundgren är bara några av spelarna vars spetsegenskaper Elfsborg kan få svårt att hantera. Wendin Thomassons vänsterfot är dessutom ett vasst vapen på fasta situationer. GAIS har tagit med sig sina fina underliggande siffror från Superettan in i finrummet och här lockas jag tveklöst mest av vänstersidan. Så till den grad att tvåan lämnas utanför. 1X all the way!

Notabla avbräck

Richard Friday, GAIS (knäskada)

Egzon Binaku, GAIS (knäskada)

Terry Yegbe, Elfsborg (avstängd)

Osäker till spel

Alexander Ahl Holmström, GAIS (smäll)

Joackim Åberg, GAIS (sjukdom)

Jack Cooper Love, GAIS (sjukdom)

Marcus Bundgaard, Elfsborg (ankelskada)

Per Frick, Elfsborg (lårskada)

Niklas Hult, Elfsborg (muskelskada)