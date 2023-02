Måstematch väntar ikväll

Måstematchen! - 1. Lazio - Sampdoria

Desperat Sampdoria ska inte räknas bort (till Topptipset)

Lazio lever mycket på sitt försvarsspel denna säsong och 19 insläppta mål i ligan är den näst bästa noteringen efter Napoli. Dessutom höll de ljusblåa nollan i 180 minuter mot Cluj där de tog sig vidare med totalt 1-0. Alessio Romagnoli saknas dock med en skada och det är ett rejält avbräck för Örnarna då det har varit en av lagets absolut bästa spelare under säsongen.

Casale och Patric lär starta i mittförsvaret istället och den duon känns inte riktigt lika säker även om de såg till att Lazio höll nollan i senaste ligamatchen mot Salernitana (2-0). I övrigt ser truppläget bra ut och med Zaccagni tillbaka från avstängning kan värdarna mönstra en stark offensiv. Immobile är given på topp medan Pedro, Felipe Anderson och just Zaccagni slåss om platserna bredvid.

Sampdoria har en riktig mardrömssäsong och ligger under strecket med mil upp till säker mark. De måste börja vinna förr snarare än senare om chansen till nytt kontrakt ska finnas. Det ska åtminstone sägas att prestationerna har sett bättre ut mot slutet. Kryss mot både Monza och storklubben Inter följdes upp av en uddamålsförlust mot Bologna där Sampdoria vann xG klart.

Överhuvudtaget har Sampdoria sprungit väldigt dåligt under säsongen och enligt xPTS borde de ha tagit drygt nio poäng mer än vad som är realiteten. Gabbiadini och Lammers är ett intressant anfallspar och med Quagliarella på bänken finns det en joker att plocka in. Cuisance, Winks och Rincón är samtidigt hårt arbetande mittfältare som ska se till att Lazios kreatörer inte får en lugn stund.

Lazio är såklart stora favoriter i detta möte, men jag tycker inte riktigt de förtjänar den hårda streckningen. Hemmalaget har bara vunnit en av sina fyra senaste i ligan och har endast vunnit hälften av sina hemmamatcher i Serie A. Sampdoria har visserligen bara två vinster på hela säsongen, men får de till en fullträff ska gänget från Genua ses med möjlighet att segra i Rom. Jag plockar med alla tecken från start där högersidan rensar riktigt fint.

Missar matchen

Alessio Romagnoli, Lazio (knäseneskada)

Andrea Conti, Sampdoria (vristskada)

Ignacio Pussetto, Sampdoria (knäskada)

Osäker till spel

Stefan Radu, Lazio (muskelskada)

Filip Djuricic, Sampdoria (oklart)

Jeison Murillo, Sampdoria (oklart)

Daniele Montevago, Sampdoria (oklart)

Koray Günter, Sampdoria (oklart)

Höjdaren! - 2. Villarreal - Getafe

Knapp fördel Villarreal på El Madrigal (till Topptipset)

Villarreal sjunker som en sten i tabellen efter fyra raka förluster. 0-1 mot Barcelona må vara hänt, men de gulklädda har under samma period släppt in sju bollar mot Mallorca och Elche. Villarreal är faktiskt den enda klubb under hela säsongen som åkt på stryk av de sistnämnda som är överlägsen jumbo i tabellen. Det är helt klart så att något skaver i hemmalaget för tillfället.

Att det blev förlust med 2-4 senast mot Mallorca kan åtminstone förklaras med att Manu Trigueros visades ut efter 20 minuter. Han är därmed avstängd nu. Samtidigt är det något som värdarna ska kunna hantera då både Capoue och Parejo finns tillgängliga. Bakåt är Albiol och Torres givna i vanlig ordning, men framåt finns en del frågetecken. Jackson kan inte delta och det storstjärnan Gerard Morenos status är osäker på grund av den vadskada som hållit honom borta de två senaste omgångarna.



Getafe är nästjumbo i tabellen, men har börjat spela upp sig mot slutet i och med tre raka omgångar med poäng. Seger här skulle innebära att huvudstadslaget tar ett skutt upp på säker mark i den oerhört jämna bottenstriden. 1-0-segern senast mot Valencia var helt rättvis även om det ska sägas att matchens enda mål föll sent. Borja Mayoral stod för baljan och det är tveklöst han som är gästernas stora offensiva hopp.

Här är Mayoral given på topp topp tillsammans med Enes Ünal. Bakom dessa herrar ser det däremot ganska tunt ut även om Portu och El Haddadi är hyfsade pjäser på kanterna. Bakåt startade Djene, Duarte och Alderete alla i segermatchen mot Valencia och lyckades hålla de vitsvarta stången i 90 minuter. En fysiskt stark trio som behöver hålla koncentrationen uppe i 90 minuter igen.

Villarreal är ett bättre lag i grunden och har dessutom åtta raka inbördes möten utan förlust. Därmed kan jag köpa det favoritskap som oddssättarna har lagt på värdarna. Ettan ser dock ut att överstreckas något och då är jag snabbt framme med garderingspennan. För den med stor plånbok rekommenderas alla tecken även här.

Missar matchen

Manu Trigueros, Villarreal (avstängd)

Francis Coquelin, Villarreal (knäskada)

Osäker till spel

Nicolas Jackson, Villarreal (knäseneskada)

Giovani Lo Celso, Villarreal (benskada)

Filip Jörgensen, Villarreal (axelskada)

Gerard Moreno, Villarreal (vadskada)

