Matchen som kan ge Sverige EM-hopp

Det går inte att klaga på utbudet denna fredag. Nederländerna - Frankrike och Österrike - Belgien förgyller Topptipset som också innehåller gruppfinalen mellan Portugal och Slovakien. Via en träningsmatch från Wembley går vi sedan i mål med Segunda División samt Copa Argentina. Vamos!

Höjdaren! - 1. Nederländerna - Frankrike

Upp till bevis för Nederländerna (till Topptipset)

Det smäller väldigt högt under fredagen när Nederländerna och Frankrike går i klinch på Johan Cruijff Arena. Bägge lagen har kapacitet att gå hela vägen i EM i Tyskland och Frankrike har i princip redan säkrat sin biljett till nästa sommars stora händelse. Les Bleus står noterade för 15 av 15 möjliga poäng där premiärsegern mot just Nederländerna (4-0) imponerade stort.

Rent truppmässigt finns det ingen förbundskapten på planeten som har ett lika brett urval som Didier Deschamps. Frankrike spottar ut megatalanger på löpande band vilket inte minst är uppenbart denna samling. Deschamps skadelista innehåller bland annat Saliba, Upamecano, Koundé, Disasi och Nkunku, men trots det åker gästerna med en slagkraftig personalstyrka till Amsterdam.

Lucas Hernandez och Konaté tror jag blir valet som mittbackar och det är en duo som inte passeras utan vidare. Skulle dessa herrar stöta bort sig kan Lucas bror, Théo, täcka upp med sin snabbhet. Tchouaméni, Rabiot och Camavinga är en mittfältstrio av yppersta mått och längst fram behöver pjäserna ingen djupare introducering. Giroud, Griezmann och Mbappé kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

För Nederländernas del gäller det att försöka se till att den offensiva trion får så lite utrymme som möjligt. Det blir dock inte helt enkelt att lösa uppgiften med tanke på vilka namn som Ronald Koeman tvingas avvara. Timber, Botman, De Ligt, De Jong, Depay och Berghuis är bara några av lirarna som inte finns med Oranje i denna samling. Backlinjen står ändå bra rustad, men jag har svårt att se värdarnas offensiv fira några större triumfer i huvudstaden.

Jag anser att Frankrikes favoritskap är befogat och i sammanhanget bör det även nämnas att Nederländerna har en match färre spelad än övriga kombattanter i gruppen. Koemans gäng behöver således inte gå all in på att försöka vinna fredagens kraftmätning. Krysset är faktiskt gångbart för bägge lagen och jag känner mig bekväm med att ringa in X2 som en vettig lösning i Amsterdam.

Gruppfinalen! - 2. Österrike - Belgien

Sveriges övermän gör upp om förstaplatsen (till Topptipset)

Som svensk är det med avundsjuka blickar man tittar mot mötet mellan Österrike och Belgien. Bägge nationerna står noterade för 13 poäng och även om inget av lagen har säkrat sin plats i EM i Tyskland ska det till något utöver det vanliga för att bränna slutspelet nästa sommar. Belgien har det på pappret tuffaste återstående spelschemat, men Domenico Tedesco förfogar samtidigt över den starkaste truppen.

Romelu Lukaku toppar skytteligan med sina åtta baljor och anländer till samlingen med starkt självförtroende efter framfarten i Roma. Lukaku får dock klara sig utan vapendragare som De Bruyne och Trossard, men jag anser ändå att gästerna står väl rustade i de främre leden. Doku, Lukebakio, Tielemans och De Ketelaere kan på ett eller annat sätt se till att Österrike får en svettig afton framför sig.

I de bakre leden ser belgarna däremot inte särskilt vassa ut. Courtois är som bekant borta en längre tid på grund av skada och Vertonghen har ensam väldigt många fler landskamper på sitt cv än övriga kompanjoner tillsammans i backlinjen. Skulle Tedesco få för sig att kasta sina mannar in i en gränslös offensiv satsning är det inte otänkbart att Österrike straffar besökarna via omställningar.

Ralf Rangnick-ledda lag har kontringar som sitt signum och med spelare som Sabitzer, Laimer, Baumgartner och Gregoritsch går det undan när alplandet sätter fart. Med det sagt finns det även personalbrist hos Das Team. Sabitzer och Baumgartner har dragits med skavanker inför denna samling och bland de definitiva avbräcken sticker Posch, Trauner, Arnautovic och framför allt Alaba ut.

Avsaknaden av dessa herrar kvitteras i viss mån ut av hemmaplansfördelen, men jag vill inte ta plats i den österrikiska båten. Faktum är att jag inte sitter bekvämt i någon båt överhuvudtaget. Med tanke på gruppens förutsättningar borde båda lagen vara nöjda med delad pott och hade jag tvingats spika hade krysset legat nära till hands. Här tar jag ändå det säkra före det osäkra och helgarderar.

TILL TOPPTIPSET