MFF måste steppa upp - det talar för att man slår Paok

Att tänka på

Ferencváros glöms bort av tipparna borta mot Midtjylland. Den lågt streckade tvåan missas inte.

Match 4 spelas på neutral mark i Polen, men det ska inte hindra Dynamo Kiev från att inleda starkt mot ett Rangers som inte imponerade i ligapremiären mot Hearts (0-0).

Match 8 är en kvalmatch mot Europa League som spelas i Chisinau. Petrocub Hincesti spelar således inte på sin normala hemmaplan.

Spikförslag

Spanien - Inför semifinalerna i damernas OS handlas Spanien som knappa favoriter före USA till guldet. I min bok är det vettigt då spanjorskorna visat prov på den spelmässigt högsta nivån under turneringens gång. De rödgula var illa ute i kvartsfinalen mot Colombia där de låg under med 0-2, men via firma Hermoso/Paredes kunde Montserrats tjejer komma tillbaka till 2-2 och sedermera avancera efter straffar. Moralen har således fått sig en boost och lyckas Spanien koppla ett grepp om matchbilden mot Brasilien blir detta en lång tisdag för sydamerikanskorna. Brasilien stod för sin kanske bästa insats i detta OS när värdnationen Frankrike betvingades i kvartsfinalen, men Spanien blir ett annat typ av odjur. Jag tror benhårt på de regerande världsmästarinnorna och spikar tvåan upp till 65 procent.

Avstängningar på tipset

-