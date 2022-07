Banken! - 1. Norge - Nordirland Norge gör inga misstag Nordiska länder är flitigt representerade i damernas EM och under torsdagen är det dags för Norge att testa vingarna. Gräshopporna, som norskorna kallas, går minst sagt in i EM med vind i seglen efter sex av sex möjliga vinster i kvalet. Den totala målskillnaden? 34-1! Martin Sjögrens adepter var numret större än samtliga opponenter och slog bland annat Nordirland med 6-0 i båda mötena. Samma nation står nu på andra sidan St. Mary’s och jag tror inte att Sjögren och company släpper foten från gaspedalen. Landslagskaptenen Mjelde ser ut att vara kvitt sina tidigare skadebekymmer och med Chelseas mittback i försvarslinjen får Nordirland svårt att hitta vägar genom norskorna. Bredvid Mjelde finns dessutom skickliga kombattanter som Thorisdottir och Syrstad Engen. Den sistnämnda kan även ta plats på det centrala mittfältet. Guro Reiten är skicklig i en mot en-spelet från sin ytterposition och det är inte sällan Chelseas kantspelare kombinerar med de högkaratiga lirarna längst fram i banan. Caroline Graham Hansen trivs som fisken i vattnet mot Nordirland, något som inte minst återspeglas i åtta gjorda mål på de fyra senaste inbördes mötena. Skulle Graham Hansen ha en dålig dag är talangen Bizet Ildhusöy en spelare som kan åstadkomma mycket på egen hand. Störst fokus kommer med det sagt att riktas mot Ada Hegerberg. Storstjärnan är tillbaka i landslaget och efter Champions League-guldet med Lyon är Hegerberg ute efter tunga valörer även i EM. Rachel Furness och Simone Magill är lirare som hoppas kunna stjäla rampljuset från Norges stjärnspäckade lag, men här har Nordirland ingenting att sätta emot. Norge var fullständigt överlägsna The Green and White Army i kvalet och jag tror att samma visa utspelar sig på den engelska sydkusten. Enorm klasskillnad råder på samtliga positioner och det är bara en tidsfråga innan norskorna avgjort denna batalj. Även om ettan nosar på 90 procent är den bara att spika av. Osäker till spel Marissa Callaghan, Nordirland (tåskada)

Derbyt! - 2. UC Dublin - Bohemians Bohemians streckas hårt Det blåser upp till huvudstadsderby på Irland där UC Dublin och Bohemians ska mäta svärd på UCD Bowl. Sett till både tabell och historik är detta en batalj som de sistnämnda ska kunna gå segrande ur i kraft av teknisk överlägsenhet, men jag finner flera anledningar att ifrågasätta The Gypsies favoritskap. Bara sex segrar på 21 försök skvallrar om att säsongen inte alls gått Keith Long och companys väg så här långt. Formkurvan pekar dessutom stadigt nedåt med fyra förluster på de sju senaste. Bara en gång under denna period har besökarna hållit nollan och jag är inte övertygad om att trenden bryts denna afton. James Talbot – normalt given förstaslips – dras nämligen med en axelskada han ådrog sig i det senaste landslagsuppehållet. Utan honom har defensiven fallit tillbaka och när det står derby på menyn ska UC Dublin inte underskattas. Bortsett bottentrion är Bohemians den gröna öns sämsta sällskap på resande tass där 2-4-4 knappast räcker till anspråk på den övre halvan. Som om inte det vore nog har gästerna bara lyckats skrapa ihop en poäng på sina två senaste besök på UCD Bowl. Mars månads motsvarande möte slutade 1-1 och jag har förhoppningar om att The Students ska kunna streta emot även denna gång. På sin hemmabana har jumbon tagit poäng i hälften av matcherna och även om säsongen högst troligt renderar i degradering är detta ingen skrattmatch för något lag i Premier Division. Sligo Rovers och Dundalk är andra förväntade topplag som åkt hem med skral poängutdelning i bagaget från huvudstaden. Colm Whelan är ett jobbigt avbräck i de främre leden, men trots anfallarens frånvaro ska spelare som Kerrigan, Nolan och Todd kunna hitta vägar igenom Bohemians darriga defensiv. Trots tufft schema har UCD stått för gedigna prestationer mot slutet och jag blir inte chockad om ytterligare en sådan inträffar här. Skrälläget gillas i Dublin där jag väljer att måla tvärs över i hopp om en knall som gör underverk för utdelningen! Missar matchen James Talbot, Bohemians (axelskada)

Grant Horton, Bohemians (knäskada)

Colm Whelan, UC Dublin (knäskada)