"Norling-derbyt - AIK vinner inte mot Peking"

Ny vecka, nya möjligheter och under måndagen bjuds vi på ett strålande fint Topptips. Matcher från Allsvenskan och Superettan inleder innan fajter från bland annat Premier League och La Liga tar vid. I England kan Burnley skjuta ner Fulham till The Championship och i Spanien ska vi titta till ett andalusiskt derby. Mycket att se fram emot med andra ord och det blir inte sämre av en kvarts miljon i extrapengar. Vi kör igång!

Norling-derbyt! - 1. IFK Norrköping - AIK Peking tar poäng Det kommer vara mycket fokus på Rikard Norling inför måndagens möte i Norrköping. IFK-tränaren har som bekant ett långt förflutet i AIK och känslorna för den svartgula klubben är vida kända. Nu är han dock i Östergötland och ska föra IFK till framgång. Efter en lite sämre start på säsongen har Peking vunnit två raka matcher. Senast blev det 3-0 mot Örebro efter en fin insats. 21-årige Carl Björk gjorde sitt första allsvenska mål då och framåt ser det ruggigt intressant ut även fast Christoffer Nyman återfinns på skadelistan. Mot ÖSK satte nye Samuel Adegbenro dit två baljor och det är en tänkbar skytteligavinnare. Dessutom är Levi och Haksabanovic två lirare med skyhög högstanivå. Gnagets försvar kommer få jobba hårt på konstgräset i Norrköping. AIK öppnade som bekant serien uruselt förra året, men är nu med redan från start. Segrar mot Degerfors, Hammarby och Elfsborg imponerar, speciellt med tanke på att nollan är intakt i samtliga dessa fajter. Papagiannopoulos och Milosevic är en meriterad mittbacksduo medan Lustig och Otieno mycket väl kan vara seriens kanske bästa ytterbackar, även om firma Käck/Witry säkerligen vill vara med i det snacket. I Gnagets enda bortamatch hittills blev det dock förlust. 0-2 mot IFK Göteborg var ett helt rättvist resultat och då hade AIK svårt att skapa farliga chanser. Det är ännu inte helt klarlagt vem som egentligen ska stå för målen hos gästerna. Henok Goitom har sett vass ut under de senaste matcherna, men det är knappast någon spelare som gör 15 mål längre. Bahoui och Ylätupa måste fortsätta leverera från kanterna. Detta har varit något av ett favoritmotstånd för IFK Norrköping på senare år. De sex senaste inbördes mötena har slutat med tre segrar och tre kryss. Det var sex år sedan sist solnaiterna fick resa hem från Norrköping med en trepoängare i bagaget. Med en förmodat övertänd Norling vid spakarna tror jag att värdarna tar tag i matchen på konstgräset. 1X räcker! Missar matchen Christoffer Nyman, IFK Norrköping (knäskada)

Filip Rogic, AIK (oklart)

Eric Kahl, AIK (oklart) Osäker till spel Jetmir Haliti, AIK (oklart

Bottenstriden! - 5. Fulham - Burnley Fulham tar sista chansen Det allra mesta tyder på att Fulham spelar i The Championship kommande säsong. Degraderingen är faktiskt ett faktum om The Cottagers torskar måndagens match mot Burnley. Vid seger är det sex poäng upp till just The Clarets med tre omgångar kvar att spela och hoppet lever en stund till. Resultaten har inte gått med de vitklädda mot slutet (en poäng på de sex senaste omgångarna), men stundtals har prestationerna varit helt okej. I derbyt mot Chelsea blev det stryk med 0-2, men det var en match som Fulham var bra med i. Bland annat vann Scott Parkers manskap hörnstatistiken med 8-1. Lookman, Reid, Cavaleiro och Maja var ständigt farliga framåt och nu får dessutom Loftus-Cheek spela igen. Han var som bekant inte tillgänglig mot det Chelsea mittfältaren är utlånad ifrån. Värdarna känns faktiskt ganska spännande namnmässigt. Burnley kunde inte följa upp den oerhört imponerande 4-0-segern mot Wolverhampton när de ställdes mot West Ham. Det blev stryk med 1-2 och i ärlighetens namn kunde siffrorna blivit betydligt större. Antonio hade två-tre jättelägen förutom de två mål anfallaren noterades för. Chris Wood stod för Burnleys mål från straffpunkten och det var sjunde målet på de sju senaste matcherna för strikern från Nya Zeeland. Wood och Vydra skapade en del mot The Hammers och då fanns Rodriguez och Barnes på bänken. Hyfsade anfallare hela bunten. Bakåt finns det också stabila pjäser som Mee och Tarkowski samt landslagsmålvakten Pope. I övrigt känns dock Burnley väldigt mediokra och med fyra förluster på de fem senaste pekar knappast formpilen åt rätt håll. Fulham måste bara gå för tre poäng här och jag är inne på att det blir huvudstadsklubben som för matchbilden. Burnley kommer som vanligt vilja rycka sönder rytmen i spelet och fokusera på fasta situationer. Där är besökarna tunga. Ett rörligare Fulham ska dock vara favoriter på hemmagräset och stannar ettan kring 40 procent är det en fin spik. Missar matchen Tom Cairney, Fulham (knäskada)

Terence Kongolo, Fulham (knäskada)

Robert Brady, Burnley (vadskada)

Kevin Long, Burnley (vadskada) Osäker till spel Harrison Reed, Fulham (mjukdelsskada)

Dale Stephens, Burnley (mjukdelsskada)