Norrköpings kräftgång fortsätter - Bajen vinner

Spiken! - 1. IFK Norrköping - Hammarby Norrköpings kräftgång fortsätter IFK Norrköping har gjort en bedrövlig säsong, men i den förra omgången var de på väg mot tre poäng i Varberg efter Jonathan Levis drömmål i krysset. Det räckte dock inte hela vägen då Robin Simovic satte dit kvitteringen i den 97:e minuten. Peking har därmed endast vunnit fem av 20 seriematcher under 2022 och det är såklart alldeles för dåligt med tanke på truppen som i grunden håller helt okej klass. Den är helt tömd på självförtroende och det märks. Kamraterna från Östergötland blir ängsliga när de väl tar ledningen och i underläge har de svårt att få till en riktig forcering. Levi, Nyman och Shabani har högre potential på topp än vad de har visat under säsongen och på mittfältet är Ortmark en fin spelare. Helheten har dock inte blivit högre än summan av delarna och det blir mycket jobba en och en istället för att sitta ihop som ett lag. Hammarby kommer närmast från ett derby mot AIK där de hamnade i underläge två gånger om. Bajen visade dock styrka och fick med sig en pinne från Friends Arena och i ärlighetens namn var de det bättre laget då. De grönvita har slagläge inför avslutningen av säsongen och får de bara hålla sig friska finns det blott andra SM-guldet inom räckhåll. Speciellt då formen är god med endast en förlust på de nio senaste tävlingsmatcherna. Veton Berisha har varit ett jättefint nyförvärv som hugger på allting längst fram. Tillsammans med den evigt löpande Gustav Ludwigson är han jobbig att möta för vilket försvar som helst. Som tredje länk kan Trawally eller Saidi kliva in. Den kanske allra bästa Hammarby-spelaren under året har varit Nahir Besara som från sin mittfältsposition stått för nio mål och åtta assist på 20 omgångar. Det imponerar stort. Hammarby vann med 3-0 när lagen möttes på Tele2 Arena och även om stockholmarna såklart haft det lite tuffare i Norrköping håller jag dem klart högre. Besökarna har bättre form, mer självförtroende och dessutom en betydligt starkare trupp. Jag lockas av oddset på tvåan och även på Topptipset känns det som ett vettigt tecken. Speciellt om den kan stanna kring 50 procent. Missar matchen Richard Magyar, Hammarby (fotskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Jón Guðni Fjóluson, Hammarby (knäskada) Osäker till spel Sebastian Selin, Hammarby (lårskada)

Loret Sadiku, Hammarby (corona)

Viktor Agardius, IFK Norrköping (oklart)

Kristoffer Khazeni, IFK Norrköping (sjuk)

Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (oklart)

Mittenmötet! - 2. Mjällby - IFK Göteborg Ovisst i Blekinge IFK Göteborg tappade två ordinarie spelare för en dryg vecka sedan när Jallow stack till Brescia och Yakob flyttade till Aarhus. Känslan var då att göteborgarna skulle få problem att hämta sig då det var två av lagets mest formstarka lirare, men mot Sirius klev Emil Salomonsson och 18-årige Abundance Salaou in och stod för fantastiska prestationer. Varsin assist blev det får den duon.

Båda gångerna var det Marcus Berg som avslutade anfallen och det är ingen tvekan om att det är ledaren i detta Blåvitt. Den före detta landslagsanfallaren är tveklöst en av seriens bästa spelare och betyder oerhört mycket för detta lag. Det är i stort sett bara Berg som står för målen även om Kamraterna hoppas att Markovic dubbla fullträffar i cupmatchen mot Torn ska ge Haalands polare självförtroende även i Allsvenskan. Mjällby ligger åtta med tio omgångar kvar att spela, två poäng och två placeringar bakom måndagens motståndare. Hemma i Blekinge har de gulsvarta tagit poäng i nio av tio matcher under 2022 och enda torsken var mot topplaget Häcken. En match där MAIF tappade 1-0 till 1-2. Här får hemmalaget klara sig utan ettrige Jesper Gustavsson på mittfältet, men centralt är de starka ändå. Viktor Gustafson och från Blåvitt inlånade Al-Ammari är givna på mitten och får troligen sällskap av talangen Otto Rosengren, son till legendaren Bagarn. På topp finns det både speed i Moro och styrka i Bergström. Dessutom finns luriga Nwankwo att tillgå. Defensivt har Noah Eile, som är på lån från Malmö, varit lugn och trygg bredvid Moros Gracia och Haliti. Samuel Brolin är dessutom en målvakt med hög potential. Mjällby är som sagt starka hemma och när värdet dessutom lär hamna till vänster är 1X en given utgång. Jag vågar dock inte lämna Blåvitt utanför tipset helt och hållet. Sedan Carneil och Bångsbo kommit in i startelvan är IFK ett mycket bättre fotbollslag som för stunden spelar ganska trevlig fotboll. Göteborgarna har dessutom sex raka möten med Mjällby utan förlust. Alla tecken således på större system. Missar matchen Jesper Gustavsson, Mjällby (avstängd)

Adam Petersson, Mjällby (knäskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (avstängd)

Simon Thern, IFK Göteborg (lårskada) Osäker till spel Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (ej i matchform)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (oklart)