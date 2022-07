"Nu avgörs det vilka Sverige möter"

Storfavoriten! - 1. Island - Frankrike Tappert Island får det tufft Inför den tredje omgången av gruppspelet var tre nationer klara gruppsegrare. England, Tyskland och Frankrike. De två förstnämnda nationerna valde ändå att ställa upp med sin starkaste uppställning och jag tror att Frankrike mycket väl kan göra samma sak. Med ett undantag såklart då den tilltänkta skyttedrottningen Marie-Antoinette Katoto skadade knät mot Belgien och missar resten av turneringen. Oleymata Sarr hoppade in i hennes ställe mot Belgien och det är en minst sagt kvick anfallare. Med Diani och Cascarino vid sidan om sig lär Les Bleus ta sig till lägen även mot ett desperat kämpande Island. Skulle de blåklädda ändå välja att ändra om i laguppställningen är Malard ett utmärkt alternativ. Längre ner i banan har Geyoro varit mäktig under de två första omgångarna och i försvaret är Renard som alltid en jätte. Ett minst sagt kompetent gäng. Island står på två poäng efter de inledande två omgångarna och måste troligen vinna denna match för att ta sig vidare till kvartsfinal. Givetvis en tuff uppgift. Senast mot Italien var det ö-nationen som började bäst och de tog också ledningen när Vilhjálmsdóttir, till vardags i Bayern München, plockade upp en lös boll efter ett långt inkast och hängde upp den i närmsta krysset. Just de långa inkasten signerade Jónsdóttir är ett stort vapen. Inte minst då det isländska laget är välbyggt. De kommer inte ge sig utan en kamp, men vi såg mot Belgien att orken tröt i den andra halvleken. Då kom Island knappt över mitten, även om de fick en jättechans att avgöra med bara minuter kvar att spela. Island kommer få slita ont nu också och jag har svårt att se hur det ska räcka till vinst. Ett ointresserat Frankrike kan mycket väl få problem i den första halvleken mot ett vilt kämpande Island och det är inte otänkbart att det är jämnt när domaren blåser av för paus. Under den andra akten tror jag dock att klasskillnaden kommer visa sig mer och mer och då blir det tufft för våra nordiska vänner. Tvåan är troligast, men då den lär streckas hårt är det inte fel att få med ett rensande kryss. Missar matchen Marie-Antoinette Katoto, Frankrike (knäskada)

Höjdaren! - 2. Italien - Belgien Italien tar sista chansen Det har varit minst sagt motigt för Italien i början av mästerskapet. De inledde med att bli fullständigt utskåpade av Frankrike i den första gruppspelsmatchen. Då låg de blåklädda under med 0-5 redan i paus. Sedan dess har de spelat upp sig. Italien vann den andra halvleken mot Frankrike och mot Island hade stövelnationen 8-1 i skott på mål. Lite mer skärpa är allt som krävs. Simonetti, till vardags i Inter, var stundtals briljant mot Island från sin mittfältsposition och blir en nyckel även denna kväll. I övrigt blir det intressant att se hur Bertolini formerar sin offensiv. Bonansea och Girelli fick båda börja på bänken mot Island, men visst är det två spelare som bör finnas med från start. Piemonte såg visserligen också bra ut mot Island, men Giacinti hade inte många rätt. Belgien följde upp krysset mot Island med en riktigt stark prestation mot Frankrike. De flesta förväntade sig en ordentlig överkörning, men Belgien höll jämna steg och förlorade till sist endast med 1-2. Cayman stod då för ett fint mål framspelad av Wullaert och det är två spelare av hög nivå. Ihop med De Caigny ska de föra landslaget framåt och den trion måste vara på topp. Samtidigt ska det sägas att Belgien förlorade skottförsöken med 2-27 mot Frankrike och hörnstatistiken med 1-11. Dessutom var de under stora delar av matchen näst bäst även mot Island. Evrard har räddat straff i båda fajterna och har växt ut till en jätte i målet, men samtidigt har hon gått extremt tidigt vid båda elvametarna. Skulle Italien få chansen från straffpunkten är det bara att vänta ut keepern och lägga in bollen i tom kasse. Inför mästerskapet rankades Italien klart högre än Belgien och sett spelare för spelare håller jag också de blåklädda som det bättre laget. Seger är nu allt som betyder något. Kryss och Italien är utslagna. Räkna därför med en virvlande offensiv från Bertolinis gäng och det tror jag inte att Belgien klarar av att stå emot. Stabil etta som gott kan spikas. Missar matchen Amber Tysiak, Belgien (avstängd)