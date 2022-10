Nu kommer den efterlängtade segern

Spiken! - 1. Leicester - Nottingham

Leicester tar äntligen första segern

Leicester är sist i Premier League och det beror till stor del på ett skämt till försvar. Rävarna har släppt in galna elva mål på sina två senaste matcher och de blåklädda har inte alls lyckats fylla hålen efter spelare som Kasper Schmeichel och Wesley Fofana. Nu har Rodgers dock fått lite tid på sig att organisera sitt lag och firma Evans/Faes är ett spännande mittbackspar. Med Ndidi som städgumma strax framför ska Leicester kunna hålla hyfsat tätt här.

Offensivt finns det hur mycket kvalité som helst i detta Leicester som kan starta med Maddison och Barnes på kanterna samt Dewsbury-Hall och Tielemans centralt. På topp finns alternativ som Iheanacho, Vardy och Daka även om det ska sägas att den sistnämnde har varit sjuk och är osäker till spel. Leicester har nätat tio gånger på sina sju omgångar hittills och det är en helt okej siffra.

Brendan Rodgers har varit starkt kritisk till att han inte fick några nyförvärv under sommaren och det är knappast en ursäkt som Steve Cooper på motståndarnas tränarbänk kan köra med. Nottingham har hämtat in över 20 spelare efter vårens avancemang och det har märkts under inledningen av säsongen att det är ett spretigt lagbygge som Forest har till förfogande. Med fyra inspelade poäng är de rödklädda faktiskt nästjumbo.

Även hos Nottingham är det försvarsspelet som varit den stora akilleshälen vilket tolv insläppta mål på de tre senaste omgångarna vittnar om. Spelare som Cook och McKenna (som är skadad nu) håller inte på den här nivån och då hjälper det inte att Dean Henderson stundtals gjort det bra mellan stolparna. I övrigt finns det kvalité med Freuler på det centrala mittfältet samt Johnson, Gibbs-White och Awoniyi längre fram i banan.

Det lär vara två skakiga lag som ställer upp som båda vill sätta defensiven först. Självförtroendet lär inte vara på topp i något av gängen, men högst potential tycker jag det finns i Leicester trots den genomusla starten på säsongen. Det är dags för The Foxes att få till en fullträff och stannar ettan under 60 procent väljer jag att spika hemmalaget.

Missar matchen

Ricardo Pereira, Leicester (hälseneskada)

Orel Mangala, Nottingham (knäseneskada)

Scott McKenna, (knäskada)

Omar Richards, Nottingham (skenbensskada)

Osäker till spel

Patson Daka, Leicester (sjuk)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Moussa Niakhaté, Nottingham (knäseneskada)

Morgan Gibbs-White, Nottingham (mjukdelsskada)

Derbyt! - 2. IFK Göteborg - Elfsborg

Ovisst mittenmöte i Göteborg

IFK Göteborg var inte alls bra i den senaste hemmamatchen mot Helsingborg som slutade med en 1-3-förlust. Däremot var Blåvitt stundtals riktigt vassa i den minst sagt svåra bortafajten mot Djurgården. Något som låter märkligt då Blåränderna vann matchen med 3-0. Innan Edvardsen fick in ettan i den bataljen hade dock göteborgarna haft två-tre jättelägen att spräcka nollan och Djurgårdens sista två mål kom på helt feldömda straffar.

Alai Ghasem gjorde då sin debut från start i Allsvenskan på vänsterbacken och såg väldigt intressant ut. Det finns verkligen många ungdomar att hålla koll på i detta blåvita gäng. Nu lär han dock ta plats på bänken då Oscar Wendt är tillbaka från sin avstängning. I övrigt har jag svårt att se Stahre göra speciellt många förändringar. Det kommer bli Svensson, Thern och Carneil på mittfältet med Markovic, Norlin och Berg strax framför. Ett spännande lag.

Elfsborg hade en hemsk formsvacka under sommaren som dödade alla förhoppningar om att kunna utmana om Europaplatserna. Boråsarna har dock hittat tillbaka till vinnarspåret och står nu på tre raka viktorior. Senast mot Sirius var det aldrig något snack när Elfsborg relativt enkelt gled iväg till en 3-0-seger. Även hos gästerna finns det många unga spännande spelare som de spelskickliga mittfältarna Söderberg och Baidoo.

På topp finns det frågetecken kring Per Fricks medverkan efter att han tvingades utgå mot Sirius, men islänningen Sveinn Aron Gudjohnsen, son till legendaren Eidur, visade gott gry mot Uppsala-borna med en balja. Rutinen står backlinjen för där meriterade lirare som Larsson, Holmén och Strand alla kan ta plats. En trio med mycket smartness och en hel del fysik. Smartness har dock även en viss Marcus Berg ett överflöd av.

Elfsborg har vunnit de fyra senaste mötena mellan lagen, tre av dessa matcher med 1-0. Här är jag dock inne på att vi får se ett trendbrott. Boråsarna trivs inte speciellt bra på naturgräs och då det verkar bli lapp på luckan på Gamla Ullevi kommer hemmalaget ha ett mäktigt publikstöd. Det gör att jag går emot spelbolagen och håller Kamraterna från Göteborg som favoriter. 1X räcker!

Missar matchen

Linus Carlstrand, IFK Göteborg (ryggskada)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (höftskada)

Suleiman Abdullahi, IFK Göteborg (oklart)