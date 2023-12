Ny skadesmäll - Kulusevskis Spurs åker på tung förlust

Torsdagens Topptips blir en långkörare innan det är snabba puckar inför nyårsafton. Kupongen innehåller bland annat två trevliga skrälldrag från Serie A medan målgång sker i Australien. Höjdpunkterna hittas däremot i England där Brighton - Tottenham samt huvudstadsderbyt i norra London sticker ut. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Brighton - Tottenham

Fartfyllt på sydkusten - till Topptipset

Två lag som nog gärna välkomnat ett uppehåll går i klinch på sydkusten. Efter den säkrade förstaplatsen i Europa League-gruppspelet har Brightons prestationsnivå tagit en negativ törn i Premier League. The Seagulls blev totalt utskåpade borta mot Arsenal (0-2) och följde sedan upp det med en relativt sval insats i hatmötet med Crystal Palace. Många fler glädjeämnen än Welbecks sena kvitteringsmål kunde De Zerbi och company inte ta med sig från södra London.

Inte minst då Mitoma tvingades utgå med en befarad skada. Fati, Enciso, Adingra och March är andra offensiva pjäser som inte kommer till spel mot Tottenham där Mitomas kreativitet verkligen hade behövts. Med det sagt finns det fortfarande alternativ i De Zerbis främre led. Ferguson, Welbeck, Pedro och Buonanotte kan alla åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite. Jag vill även slå ett slag för Gross som i min bok är ligans kanske mest underskattade spelare.

Tysken är den viktigaste kuggen i Brightons spelsätt och när ett ivrigt pressande Tottenham kommer på besök stänger jag inte dörren för att “Fiskmåsarna” lyckas styra matchbilden dit de vill. Snarare tvärtom. Ange Postecoglou och dennes Tottenham har med all rätt prisats för sin framåtlutade framtoning, men nu börjar truppläget nå bisarra nivåer. Bissouma, Maddison, Bentancur och Van de Ven var alla borta från spel redan innan förberedelserna till denna kraftmätning inleddes.

I dagarna tvingades Postecoglou även konstatera Romero som ett nytt avbräck sedan argentinaren dragit sin baksida. Med en frånvarolista innehållandes en handfull normalt givna spelare har jag svårt att fatta tycke för Tottenham i denna enskilda uppgift. Oavsett hur bra spelet ser ut råder det inget tu tal om att gästerna får svårt att nå sin fulla kapacitet på Amex Stadium.

En annan faktor som verkligen måste nämnas i sammanhanget är de fysiska förutsättningarna. Brighton har fått två dagars längre vila än Tottenham som dessutom såg skakiga ut i mötet med Everton. 2-1 motsvarade inte matchbilden där The Toffees mycket väl kunde fått med sig minst en pinne. Jag anar en motreaktion för Spurs och väljer därför att gå all in på smygvärdet till vänster. Brighton är en fräck singel!

Notabla avbräck

Joël Veltman, Brighton (knäskada)

Ansu Fati, Brighton (muskelskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Tariq Lamptey, Brighton (muskelskada)

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Simon Adingra, Brighton (knäseneskada)

Kaoru Mitoma, Brighton (ankelskada)

Yves Bissouma, Tottenham (avstängd)

Cristian Romero, Tottenham (knäseneskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (ankelskada)

Micky Van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

James Maddison, Tottenham (ankelskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Ivan Perisic, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Adam Webster, Brighton (smäll)

Pervis Estupinán, Brighton (matchotränad)

Derbyt! - 2. Arsenal - West Ham

Arsenal ser väldigt starka ut - till Topptipset

Efter den missvisande 0-1-förlusten mot Aston Villa jagade Arsenal retroaktiv utdelning när nästa topplag, Liverpool, stod på menyn utanför Emirates Stadiums trygga famn. Matchen hann knappt börja innan Gabriel gav Arsenal ledningen, men precis innan matchuret tickade upp på 30 minuter kunde Salah kvittera efter en magisk passning från Trent Alexander-Arnold.

1-1 stod sig matchen ut även om Alexander-Arnold var nära att ge Liverpool ledningen i den andra halvleken. Den rungande ribbträffen från 25-åringen fick alla med Arsenal-sympatier att sätta andan i halsgropen. Som lag tyckte jag att The Gunners skötte sig med den äran på Anfield, men i vissa individuella fall kom Artetas gäng kanske lite väl billigt undan. Framför allt på sin vänsterkant där Zinchenko hade stora problem med Salah.

Ukrainaren har inte sina styrkor i defensiven och när han nu ställs mot Kudus blir det viktigt för bland annat Rice att backa upp Zinchenko så ofta som möjligt. Bowen går i sin tur en fysiskt hopplös duell mot firma Saliba/Gabriel. Duon stod ut på Anfield och det är ingen hemlighet att Arsenals ramstarka defensiv så här långt lagt en väldigt stabil grund i jakten på ligatiteln.

Det finns fortfarande vissa frågetecken i offensiven, men mot ett lag av West Hams kaliber tror jag inte att de rödvita riskerar att köra fast framför sin publik. 0-5 mot Fulham samt 1-5 i Ligacupen mot Liverpool har blottat svagheter i David Moyes truppbygge. Paquetá, Bowen och Kudus är en sylvass trio som ska starta varenda match, men jag ställer mig väldigt tveksam till att Moyes är rätt man att få ut det mesta av sin stjärntrio.

Resterande delar av laget blir lidande och jag är övertygad om att The Hammers inte kommer att ha med Europaplatserna att göra när vi närmar oss våren. Åtminstone inte under Moyes ledning. West Ham spelar här sin fjärde tävlingsmatch inom loppet av tolv dagar medan Arsenal blott gör sin tredje under samma period. Jag ser väldigt få anledningar att gardera favoriten i detta Londonderby. Ettan spikas.

Notabla avbräck

Kai Havertz, Arsenal (avstängd)

Fábio Vieira, Arsenal (ljumskskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Osäker till spel

Maxwel Cornet, West Ham (sjukdom)

Nayef Aguerd, West Ham (sjukdom)

Michail Antonio, West Ham (knäskada)