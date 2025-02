"Ny smäll för Zlatans Milan - stjärnorna går på tomgång"

Det ska spelas Premier League-fotboll även under torsdagen. Graham Potter visade sig på styva linan när han coachade West Ham till tre poäng mot Arsenal, samma utfall förutspår jag när The Hammers tar emot Leicester. Gil Vicente och Heracles är däremot spänstiga skrälldrag. Tar du rygg?

Spiken! - 1. West Ham - Leicester

Potter ror hem en ny trea

Graham Potter har genom åren radat upp ett imponerande facit mot Arsenal. Svenskbekantingen lotsade bland annat Östersund till en historisk triumf mot The Gunners på Emirates Stadium och i lördags var det dags igen när ett dittills formsvagt West Ham gick i klinch med de rödvita. Med hänsyn till lagens respektive placeringar i tabellen gick jag rakt ut på Arsenal, men Potter ville annat.

Är det något 49-åringen från Solihull behärskar är det att styra upp ett mellanblock och är det något Arsenal inte trivs med att möta är det just mellanblock. West Ham kunde relativt enkelt freda det egna målet och visade sedan prov på effektivitet när Jarrod Bowen stötte in matchens enda mål från nära håll. Även om The Hammers knappt hade bollen behövde de inte be om ursäkt för trepoängaren.

Potters kompani drog jämnt med Arsenal sett till xG och jag skulle inte bli förvånad om värdföreningen spinner vidare på inslagen väg när Leicester möter upp på London Stadium. Det är snarare en förutsättning. West Ham brukar ha problem mot välorganiserade motståndare, men Leicester faller knappast under denna kategori. I min bok ser The Foxes sämre ut sedan Ruud van Nistelrooy efterträdde Steve Cooper på tränarbänken.

Gästerna släpper till en kopiös mängd avslut i match efter match och känslan är att det endast är tillfälligheter som ska leda till poäng för de blåklädda. Fyra raka förluster i alla tävlingar skvallrar om en djup formsvacka och på bortaplan är det bara Southampton som är sämre än “Rävarna” i Premier League. Jag ser inte hur det ska ändras i huvudstadens östra delar.

Bowen ger West Ham den spets som behövs för att vinna matcher som denna och tillsammans med Kudus kan engelsmannen ha en väldigt trevlig torsdagsafton framför sig. West Ham får se upp med Vardy och El Khannouss, men så länge de håller duon i schack har Leicester inte särskilt mycket att komma med. Rusar inte ettan upp över 65 procent är spiken i västerled ett faktum.

Notabla avbräck

Lucas Paquetá, West Ham (ankelskada)

Vladimir Coufal, West Ham (knäseneskada)

Niclas Füllkrug, West Ham (knäseneskada)

Crysencio Summerville, West Ham (knäseneskada)

Michail Antonio, West Ham (benskada)

Abdul Fatawu, Leicester (knäskada)

Osäker till spel

James Justin, Leicester (fotskada)

Ricardo Pereira, Leicester (knäseneskada)

Höjdaren! - 2. Bologna - Milan

Varning för Bologna

Det vankas ett riktigt spännande tabellderby i Serie A när 41-poängarna Bologna och Milan går i klinch i Emilia-Romagna. Den eventuella vinnaren tar ett rejält kliv i kampen om Europaplatserna och i kraft av hemmaplan är jag mest intresserad av Bolognas poängchans denna torsdag. De rödblå värdarna har bara tagit stryk fyra gånger den här säsongen varav en av förlusterna fallit på Renato Dall’Ara.

Vincenzo Italiano har svetsat ihop ett svårslaget lagbygge som är bekväma i flera olika typer av matchbilder. I den senaste omgången hade Bologna ett fast grepp om matchbilden mot Parma, men i de avgörande lägena saknades spets vilket till slut ledde till att de blåröda föll med 0-2. Jag lägger dock inte alltför stor vikt vid förlusten, särskilt inte med hänsyn till Milans rådande formdipp.

Rossoneri åkte som bekant ur Champions League mot Feyenoord efter två taffliga insatser. Sérgio Conceicaos adepter visade tillkortakommanden som spelförande lag och som ett brev på posten gick Milan även på pumpen mot Torino (1-2) senast det begav sig i ligaspelet. Debaclet mot “Tjurarna” motsvarade inte matchbilden, men när det gungar runt en storklubb kommer en olycka sällan ensam.

Tilltänkta nyckelspelaren Rafael Leao har inte åstadkommit särskilt mycket av glädje den senaste tiden och portugisens parhäst, Theo Hernandez, blev stor syndabock mot Feyenoord där han filmade sig till en utvisning. Pulisic har i sin tur blött krut i bössan och när det bara är nyförvärvet Giménez som visar framfötterna i de främre leden menar jag att Bologna ska kunna klara sig bra under torsdagen.

Italiano får formera styrkorna utan tillgång till Emil Holm och nyttige Odgaard, men i övrigt kan Bologna ställa bästa möjliga lag på banan. Milan saknar i sin tur Loftus-Cheek, Florenzi och Royal medan Walker dras med frågetecken. Utan ett vettigt alternativ på högerbacken får gästerna se upp och här lockas jag mest av smygvärdet som tornar upp till vänster. 1X blir mitt drag i måstematchen.

Notabla avbräck

Emil Holm, Bologna (lårskada)

Jens Odgaard, Bologna (knäseneskada)

Emerson Royal, Milan (muskelskada)

Ruben Loftus-Cheek, Milan (lårskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäskada)

Osäker till spel

Kyle Walker, Milan (muskelskada)

Luka Jovic, Milan (muskelskada)