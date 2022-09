Ny tung seger för storklubben

Skrällchansen! - 1. Celta Vigo - Cádiz

Celta övervärderas

Cádiz hemska start på säsongen fortsatte under måndagen när de torskade hemma mot Athletic Bilbao med hemska 0-4. Därmed står de gulklädda på noll poäng och 0-7 i målskillnad efter tre spelade omgångar. Det är såklart inte godkänt, men nu börjar Cádiz underskattas en del. Det är trots allt ett lag som tog poäng i elva av 19 bortamatcher i fjol.

Det har som sagt inte blivit något mål framåt under sommaren, men det finns anfallskraft i detta Cádiz. Senast mot Bilbao startade Álvaro Negredo och Choco Lozano på topp och det är en duo med mål i sig. Dessutom hoppade Lucas Pérez och Awer Mabil in i den bataljen. Jag tror att den uppställningen gör sitt första mål för säsongen under fredagen och att de verkligen kommer ge Celta en match.

Celta Vigo är lika beroende av Iago Aspas som de har varit de senaste sju åren. Den lille trollkarlen satte dit matchens enda mål borta mot Girona och har faktiskt nätat i samtliga tre omgångar så långt. Viktigt också för de ljusblåa att hålla tätt bakåt, något som de annars har haft svårt för inledningsvis. Värdarna har fått vittja nätet sex gånger på tre fajter och försvaret ser ganska ihåligt ut.

Före detta hammarbyaren Aidoo får sällskap av Unai Núnez i mittförsvaret och det är ingen duo som skrämmer slag på motståndarna direkt. Det gör däremot Renato Tapia som varit riktigt bra i den defensiva mittfältsrollen, men han skadade sig mot Girona och finns inte med här. Ett avbräck modell större för Celta. I övrigt är det spännande att se när Williot Swedberg får göra sin debut. Hittills har han suttit på bänken i alla tre omgångar.

Cádiz vann motsvarande möte i fjol med 2-1 och har tre raka kamper mot Celta Vigo utan förlust. Troligen får vi se ettan landa någonstans mellan 60 och 70 procent här och det tycker jag är för mycket. Mest lockar X2, men jag väljer att göra det enkelt för mig och målar på med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Renato Tapia, Celta Vigo (skenbensskada)

Isaac Carcelén, Cádiz (oklart)

Jon Ander Garrido, Cádiz (knäskada)

Osäker till spel

Goncalo Paciencia, Celta Vigo (handskada)

Spiken! - 2. Borussia Dortmund - Hoffenheim

Dortmund tar fjärde segern på fem omgångar

Efter det helt vansinniga tappet mot Werder Bremen, där 2-0 förvandlades till 2-3 från den 89:e minuten och framåt, tog sig Borussia Dortmund samman och besegrade Hertha Berlin med 1-0 förra helgen. Det var siffror rejält i underkant för de gulsvarta landade på 2,97 i xG. Anthony Modeste gjorde sitt första mål för klubben och visade att han en är en duglig ersättare till cancersjuka Haller.

Reus, Adeyemi och Brandt fick chansen bakom 34-åringen och det är en kreativ trio som lär skapa gott om chanser här också. Jude Bellingham dominerade på mittfältet och i försvaret ser Hummels och Schlotterbeck ut att förstå varandra på ett bra sätt. Det är ett fint lag Dortmund har till förfogande och då har jag inte ens nämnt spelare som Süle, Guerreiro och Hazard.

Hoffenheim föll i sin premiär mot Borussia Mönchengladbach, men har sedan dess tre raka segrar där 3-0 borta mot Bayer Leverkusen sticker ut lite extra. Andrej Kramaric stod för både mål och assist i den matchen och är tveklöst Hoffenheims största hot framåt. Senast mot Augsburg (1-0) startade han på topp tillsammans med 20-årige jättetalangen Georginio Rutter. En minst sagt intressant duo.

Dabbur, Skov och Bruun Larsen är andra spelare som kan hjälpa till i anfallsspelet, men på övriga positioner har inte Hoffenheim det lika bra ställt. Kabak, Vogt och Akpoguma är en försvarstrio som Borussia Dortmund ska kunna hitta luckor på. Mittfältet är inte heller det allra bästa även om vänsterspringaren Angelino är ett riktigt fint nyförvärv. Gästerna lär anfalla en hel del på sin vänsterkant.

Detta brukar vara målrika möten och Borussia Dortmund har faktiskt nätat åtta gånger på sina tre senaste fajter mot Hoffenheim. Kommer de upp i samma nivå som mot Hertha Berlin och bara ställer in siktet lite bättre kommer hemmalaget hålla det snittet. Jag tror vi får se en urladdning från Borussias sida och att de löser tre poäng relativt komfortabelt. Då är det bara att spika ettan.

Missar matchen

Donyell Malen, Borussia Dortmund (muskelskada)

Mahmoud Dahoud, Borussia Dortmund (axelskada)

Sébastien Haller, Borussia Dortmund (cancer)

Philipp Pentke, Hoffenheim (armbågsskada)

Benjamin Hübner, Hoffenheim (vristskada)

Ihlas Bebou, Hoffenheim (knäskada)

Osäker till spel

Mateu Morey, Borussia Dortmund (oklart)

Ermin Bicakcic, Hoffenheim (oklart)