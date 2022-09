Nykomlingen tar tre viktiga poäng

Nykomlingsmötet! - 2. Girona - Real Valladolid Tajt möte att vänta i Katalonien Strax utanför Barcelona hittas flygplatsstaden Girona vars fotbollslag tog sig upp till La Liga via ett lyckat playoff-spel under våren. Cristhian Stuani var som vanligt helt vital i avancemanget och är tveklöst lagets största stjärna. Strikern från Uruguay har dock hälsoproblem och ser ut att saknas här också. Då gäller det att nyförvärven Castellanos (NY City), Riquelme (Mirandés) och Reinier (Borussia Dortmund) levererar istället. När Girona spelade 1-1 mot Mallorca förra helgen var det dock Samuel Sáiz som satte dit lagets mål från straffpunkten. En match där Girona, förutom straffsparken, hade väldigt svårt att skapa farliga målchanser. Bakåt såg det däremot hyfsat stabilt ut och med nye Oriol Romeu, som hämtats in från Southampton, på mitten finns den stadga som behövs centralt. Han kommer göra mycket nytta för detta Girona. Real Valladolid, som ägs av Ronaldo, hade en tuff start med Barcelona, Sevilla och Villarreal som sina tre första motståndare. En poäng blev utfallet från de fajterna och det var bättre än förväntat för de lilavita. Det blev enklare än förväntat mot den tredje nykomlingen Almería förra veckan och Valladolid lyckades vinna den matchen med 1-0 efter att Shon Weissman frälst hemmasupportrarna med sitt mål på övertid. Weissman har haft problem med skador och det var hans första framträdande för säsongen, men räkna med att israelen tar plats i startelvan nu. Tillsammans med Plano och Guardiola förfogar gästerna över en ganska intressant topptrio. Plata är dessutom en irrationell spelare som kan hoppa in från bänken och lura skjortan av Girona-försvararna. På övriga positioner ser det däremot något sämre ut. Jag tror att Valladolid kommer sluta högre upp i tabellen än Girona, men det ska sägas att de inte vann fler än tio av 21 bortamatcher i andradivisionen förra säsongen trots att de slutade tvåa i tabellen. På den här arenan blev det stryk med 1-0. Hemmaplan spelar stor roll och Girona har tidigare under säsongen besegrat Getafe klart i Katalonien. 1X agerar därför utgång, men på större system ska även tvåan med. Missar matchen Cristhian Stuani, Girona (hjärtproblem)

Ramón Terrats, Girona (vadskada)

Yangel Herrera, Girona (knäseneskada)

Borja García, Girona (knäskada)

Ibrahima Kebe, Girona (knäskada) Spiken! - 3. Werder Bremen - Augsburg Skadedrabbat Augsburg får stryk Skadedrabbade Augsburg åkte på tredje raka förlusten hemma mot Hertha Berlin förra helgen och det var minst sagt en välförtjänt förlust. Augsburg torskade då xG med klara 0,31 - 2,87 trots hemmaplan. En urusel insats och visst känns det som att gästerna är ett lag som kommer bli indraget i nedflyttningsstriden denna säsong. Mot Hertha gick mittfältaren Gruezo sönder och det är en position där de har bekymmer. Arne Meier tvingades också bryta den matchen och med Niklas Dorsch i rehabrummet sedan tidigare har Augsburg stora problem på den positionen. Det ser lite väl ihåligt ut på mitten nu. Offensivt finns det däremot hyfsad potential i Demirovic, Niederlechner, Vargas och Berisha. Det är inte alls otänkbart att gästerna kan hitta nätet i denna match, men jag utesluter att de lyckas hålla nollan. Det blåser betydligt varmare vindar hos nykomlingen Werder Bremen som tagit poäng i fyra av fem omgångar så långt. Närmast kommer de från 2-0 borta mot Bochum där Niclas Füllkrug hittade rätt två gånger om. 29-åringen gjorde 19 baljor i Zweite Bundesliga förra säsongen och har nätat fem gånger på fem matcher denna sensommar. Offensivt har Bremen det verkligen väl förspänt. Förutom Füllkrug är Ducksch och Burke skickliga anfallare och de grönvita har tryckt in tolv bollar hittills. Endast Bayern München har målat fler gånger än så. Svagheten finns i försvaret. Pieper, Friedl och Veljkovic har haft problem med att hålla tätt och tio insläppta på fem matcher är oroväckande siffror. Eintracht Frankfurt, Bochum och Schalke 04 är de enda lagen som läckt mer än så. Werder Bremen ser mer homogena ut än Augsburg för tillfället och med alla skador som gäckar gästerna har jag svårt att se hur de ska lyckas ta poäng denna fredag. Vi lär få se ett bortalag som spelar defensivt och försöker sticka iväg på kontringar, men det räcker inte. Werder Bremen visar klassen och vinner relativt enkelt. Ettan spikas utan några större betänksamheter. Missar matchen Jens Stage, Werder Bremen (vristskada)

Leonardo Bittencourt, Werder Bremen (magskada)

Dikeni Salifou, Werder Bremen (ljumskskada)

Jean-Manuel Mbom, Werder Bremen (hälseneskada)

Arne Meier, Augsburg (vristskada)

Iago, Augsburg (benskada)

Felix Udokhai, Augsburg (vristskada)

Frederik Winther, Augsburg (muskelskada)

Reece Oxford, Augsburg (knäskada)

Niklas Dorsch, Augsburg (vristskada)

Noah Sarenren Bazee, Augsburg (knäskada)

Tobias Strobl, Augsburg (knäskada) Osäker till spel Carlos Gruezo, Augsburg (oklart)