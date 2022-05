"Nytt poängtapp för Liverpool?"

Storfavoriten! - 1. Aston Villa - Liverpool Liverpool streckas hårt Dog drömmen om en ligatitel i lördags? Det är känslan efter att Liverpool spelat oavgjort hemma mot Tottenham. Nu skiljer det tre poäng och fyra plusmål upp till Manchester City. Efter matchen kritiserade Jürgen Klopp Tottenhams sätt att spela fotboll under Antonio Conte, men han borde nog titta inåt också. The Reds skapade inte lika många chanser som de brukar göra och hade låga 1,05 i xG. Luis Díaz satte så småningom dit 1-1 och colombianen har varit ruggigt bra sedan han värvades in i januari. Han har fungerat fint tillsammans med Mané och Salah, men frågan är om inte Klopp behöver rotera en del nu för att hålla sina spelare fräscha under slutskedet av säsongen. Origi och Jota kan komma in och göra jobbet på topp och på övriga positioner finns alternativ som Gomez, Milner och Keïta. Aston Villa tränas som bekant av Liverpool-legendaren Steven Gerrard och detta är såklart en speciell match för honom. Han förde sitt Aston Villa till andra raka segern när Burnley bortaslogs med 3-1 i lördags. Danny Ings och Ollie Watkins satte dit varsin balja medan Emiliano Buendía både nätade och spelade fram. Den trion fungerade väldigt bra tillsammans, men där finns även Coutinho att plocka in. En annan spelare med ett långt förflutet i Liverpool. Mot Burnley startade McGinn, Luiz och Chambers på det centrala mittfältet och den stora nyckeln för Aston Villa blir om den trion kan hålla jämna steg med Liverpools mittfält. I backlinjen behöver Mings och Konsa få mycket täckning för det är två fysiskt starka försvarare, men snabbheten är inte deras signum. Något det behövs mycket av i en match mot detta motstånd. Senast dessa två lag möttes på den här arenan i en ligamatch var en dag att minnas för att alla med hjärtat i Aston Villa. Birmingham-klubben vann då med galna 7-2. Ett guldjagande Liverpool kommer såklart inte falla ihop på det sättet denna gång, men det går inte att köpa tvåan till vilka priser som helst. När bortasegern streckas runt 80 procent behöver den kompletteras med ett kryss. Osäker till spel Kortney Hause, Aston Villa (magskada)

Leon Bailey, Aston Villa (vristskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (ljumskskada)

Roberto Firmino, Liverpool (fotskada)

Finalreprisen! - 2. Valencia - Real Betis Betis vinner på Mestalla Dessa två lag möttes i finalen av Copa del Rey och det var Real Betis som drog det längsta strået då efter en rafflande straffläggning. I La Liga har de grönvita däremot fyra raka omgångar utan seger och i helgen åkte de på en blytung förlust mot Barcelona efter ett avgörande i den 94:e minuten. En insats som annars inte var speciellt tokig och det hade inte varit oförtjänt om Betis hade fått med sig en pinne. Med tre omgångar kvar att spela har gästerna sex pinnar upp till fyran Atlético och ska Betis ha minsta chans spela Champions League kommande säsong är det tre raka segrar som gäller. Claudio Bravo skadade sig mot Barca och lär inte stå här, men i övrigt ser truppen väldigt vass ut. Toppkvartetten Iglesias, Fekir, Juanmi och Canales har mycket att ge och lär skapa gott om chanser på Mestalla. Valencia har sju raka tävlingsmatcher utan seger och har ingenting att spela för. I helgen löste de en stark poäng borta mot Athletic Bilbao, men det var en match som kostade på. Gabriel Paulista skadade sig och tvingades bytas ut i den första halvleken. Hugo Guillamón klev in i hans ställe och han fick syna det röda kortet i slutet av matchen. Guillamón är därmed avstängd och det är även Gayà. Defensiva bekymmer hos besökarna således och offensivt händer det inte mycket trots att att spelare som Gómez, Soler och Guedes finns att tillgå. Valencia har bara prickat in mer än en boll i en av sina 16 senaste tävlingsmatcher och de får svårt att bryta ner Real Betis försvar. Visst vill Los Che visa sina fans att de fortfarande har lite fajt i sig, men kvalitén finns inte där. Real Betis har mer att spela för, har en straffseger mot Valencia färskt i minnet och har dessutom fyra raka inbördes möten utan förlust. Jag tror att gästerna tar tag i taktpinnen i östra Spanien och stannar tvåan kring 50 procent är det en stabil spik att bygga systemet kring. Missar matchen José Gayà, Valencia (avstängd)

Hugo Guillamón, Valencia (avstängd)

Gabriel Paulista, Valencia (vristskada)

Claudio Bravo, Real Betis (knäseneskada)

Martin Montoya, Real Betis (hälskada) Osäker till spel Víctor Camarasa, Real Betis (hälseneskada)

Héctor Bellerín, Real Betis (oklart)