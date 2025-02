"Ödesmatch - storklubbens kris blir bara större"

Att tänka på

PSV visade i min bok mer än Juventus i ligafasen och jag räknar därför spelvärda X2 tidigt när lagen drabbar samman i Turin. Den vågade går all in på högersidan.

Derby har tagit 20 av sina totalt 28 poäng på hemmaplan.

Portsmouth har 6-2-1 på sina nio senaste hemmamatcher.

Watford tog en poäng i fjolårets motsvarande möte med Leeds.

Norwich har bara vunnit två av de sju inbördes mötena med Preston under 2020-talet.

Spikförslag

Coventry - En häftig grej inträffade på lördagens Stryktips. Ipswich handlades länge som oddsfavoriter i FA-cupmatchen mot Coventry och jag gick länge i tankarna att spika The Tractor Boys trots bortaplan. Strax innan spelstopp svängde dock oddsen tillbaka och såg Coventry som knappa favoriter. Ipswich vann matchen med 4-1, men sett till den faktiska matchbilden var oddsmarknaden rätt ute. Coventry var minst lika bra som Premier League-motståndet och en annan dag hade Frank Lampards mannar fått med sig ett annat resultat. Jag tror att revanschen kommer mot QPR. The Hoops slog Blackburn med 2-1 i helgen men har annars tagit ett par kliv i fel riktning mot slutet. Till skillnad från Coventry tror jag inte att Cifuentes manskap har vad som krävs för playoff och i kraft av hemmaplan är mycket upplagt för att The Sky Blues studsar tillbaka denna tisdag. Ettan spikas till vettig procent.

Avstängningar på tipset

Morten Hjulmand (Sporting)

Vakoun Bayo (Watford)