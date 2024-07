Omöjligt att blunda för det - England går till EM-final

Spiken! - 1. Nederländerna - England

Spelvärde på Southgates sällskap - till Topptipset

Två nationer som har fått varsin drömväg fram hit drabbar nu samman med en finalbiljett i potten. Att Nederländernas tredjeplats i gruppen ledde till en åttondel mot Rumänien och en kvartsfinal mot Turkiet är smått otroligt med tanke på vad som har försiggått på det andra sidan trädet. Smått otroligt är även faktumet att England har gått obesegrade genom turneringen utan att göra en enda vettig insats. Nu tar turen slut för ett av landslagen.

Det var sannerligen inte med någon fläckfri insats som “Oranje” lade turkarna på rygg. Särskilt i den första halvleken hade Virgil van Dijk och dennes defensiva kollegor fullt sjå med att hantera Güler och Yilmaz. Ett nyckelbyte i halvtid blev början på vändningen. Bergwijn offrades på nytt, denna gång till förmån för Wout Weghorst. Super-suben hittade visserligen inte maskorna men tillförde tyngd i offensivt straffområde.

Weghorst, som lär hoppa in på nytt, är välbekant med många av herrarna i “The Three Lions” sedan tiden på de brittiska öarna. Inte minst Luke Shaw, som delade omklädningsrum med den gänglige nederländaren på “Drömmarnas teater”. Shaw gjorde sin första fight sedan februari när han hoppade in i den 78:e minuten i straffsegern mot Schweiz. Gissningsvis blir det ingen start den här gången heller för vänsterbacken.

Det är knappast någon nyhet att det inte finns särskilt mycket gott att säga om det engelska spelet. Kane och Foden har inte alls kommit till sin rätt i det ganska destruktiva systemet. Tempot i de offensiva ansatserna har varit alltför lågt och bollen har nästan uteslutande gått i sidled snarare än framåt. Minnesvärda individuella prestationer har istället varit vad som burit de helvita. Jude Bellingham i åttondelen, Bukayo Saka senast.

Trots att jag inte har mycket till övers för den gode Gareth är det omöjligt att blunda för att fint spelvärde uppenbarar sig till höger. Tvåan står i skrivande stund lägst (2,70) och streckas mindre än både ettan och krysset. Det finns flera spelare i Englands trupp som tenderar att höja sig när det gäller som allra mest. Inte minst Bellingham, som alltid dyker upp i rätt yta. Stannar högertecknet söder om 35 procent svingar jag med spikklubban.

Höjdaren! - 2. Uruguay - Colombia

“Los Cafeteros” går inte att slå - till Topptipset

Néstor Lorenzo gjorde sin 24:e match som colombiansk förbundskapten i kvartsfinalen mot Panama. En minst sagt tacksam uppgift för “Los Cafeteros”, som dryper av självförtroende. Efter några minuter där lagen bytte chanser direkt efter avspark tog Colo kommandot efter att James Rodríguez precisa hörna prickat Jhón Cordobas panna. Därefter var det aldrig något snack och dubbla straffmål gjorde att siffrorna rann iväg till 5-0.

Tillsammans med en pånyttfödd Rodríguez var det föga förvånande Premier League-spelarna i Lorenzos startelva som gick längst fram i ledet. Luis Díaz har varit företagsam hela mästerskapet och stod för en delikat strut. Samtidigt gjorde den outtröttlige Daniel Munoz otaliga löpmeter längs högerflanken. Munoz lagkamrat från Crystal Palace, Jefferson Lerma, satt på botbänken och lär var ruskigt spelsugen nu.

Även semifinalmotståndaren Uruguay förtjänar stor cred. Marcelo Bielsa fick tillställningen mot Brasilien dit han ville. 0-0 stod sig linan ut och när det vankades straffläggning pallade motståndarna inte för trycket. Bentancur, Valverde och mittfältsterriern Ugarte fanns bland de som klev fram och satte dit den från elva meter. Vid det laget var Darwin Núnez, som inledde turneringen strålande, utbytt.

Till skillnad från många moderna tränare förespråkar Bielsa ett krusidullfritt lir utan massa kladd på bollen. När allting går enligt plan är passningarna långa, hårda och skär igenom motståndarnas lagdelar. Det sårade samtliga motståndare i gruppen och höll Brasilien på sin vakt matchen igenom. Hade Núnez varit en hundraprocentig målspottare hade “La Celestes” chanser varit större, men missarna från den gångna PL-säsongen finns i bakhuvudet.

“El Loco” tvingas klara sig utan Nahitan Nández, som anföll Rodrygo med sulan och tilldelades ett direkt rött. Att ersätta Al-Qadsiah-liraren blir inte nödvändigtvis ett massivt problem, men frågan är om laget har hämtat sig efter långköraren mot brassarna. Tipparnas pennor ser ut att vikta åt vänster och den överstreckade ettan intresserar föga. När målsnålt ligger nära till hands är krysset en vettig utgång. Tvåan agerar komplement på större lappar.

Notabla avbräck

Nahitan Nández, Uruguay (avstängd)