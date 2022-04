Omotiverat PSG får problem

Skrällchansen! - 1. Sevilla - Cádiz Sevilla överstreckas grovt Kampen om Champions League-platserna bakom seriesuveränen Real Madrid är ett riktigt getingbo i La Liga. Sevilla ligger trea med fem omgångar kvar att spela, men det skiljer bara sex pinnar ner till femman Real Betis som dessutom är ärkerivaler till Sevilla. Lopetegui och hans mannar behöver således ta några segrar till och tipparna känner sig övertygade att en trepoängare kommer under fredagen. Jag är inte lika säker. Närmast kommer värdarna från en 3-2-seger över Levante som inte var helt rättvis. Sevilla torskade faktiskt xG i den matchen med 2,62 - 2,46. Att släppa till så många klara målchanser mot ett lag som Levante är inte alls bra och det krävs bättring hos Carlos, Koundé och de andra i backlinjen. Framåt får Sevilla klara sig utan Rafa Mir som hoppade in och drog på sig en avstängning som gör att han är avstängd. Dessutom är Martial skadad. Cádiz ligger med näsan precis ovanför vattenytan, men det skiljer bara en pinne ner till giljotinen. Senast fick de en usel start hemma mot Athletic Bilbao och låg då under med 0-3 i paus. Den gula ubåten tog sig dock tillbaka in i matchen och gick upp till 2-3 som blev slutresultatet. En riktigt stark andra akt och Cádiz slutade på skyhöga 3,43 i expected goals. Detta mot försvarsstarka Bilbao. Lucas Pérez och Rubén Sobrino stod för målen i den fajten medan veteranen Álvaro Negredo assisterade till Sobrinos balja. Tre spelare av hög klass och även Choco Lozano från Honduras förtjänar ett omnämnande. I omgången innan förlusten mot Athletic besegrade faktiskt Cádiz självaste Barcelona med 1-0 på Camp Nou och totalt sett har gästerna tagit poäng i över hälften av sina bortafajter. Cádiz räds alltså inte storlag på bortaplan och kommer ligga tryggt i sina block här samtidigt som de vassa offensiva kuggarna sticker iväg på omställningar. Det funkade utmärkt mot Barca, en match där Cádiz hade 1,93 i xG. Ett ojämnt Sevilla blir alldeles för stora favoriter här och då behöver samtliga tecken åka med där högersidan rensar magiskt. Missar matchen Rafa Mir, Sevilla (avstängd)

Anthony Martial, Sevilla (knäseneskada)

Fernando, Sevilla (vristskada)

Suso, Sevilla (vristskada)

Varazdat Haroyan, Cádiz (axelskada)

Florin Andone, Cádiz (oklart)

Isaac Carcelén, Cádiz (muskelskada) Osäker till spel Karim Rekik, Sevilla (knäseneskada)

Rubén Alcaraz, Cádiz (muskelskada)

Höjdaren! - 3. Strasbourg - PSG Omotiverat PSG får problem Strasbourgs fina svit stannade vid elva raka ligamatcher utan förlust. Borta mot Lille föll Racing med 0-1 efter ett sent avgörande. Bittert för Strasbourg som trillade ner till en sjätteplats i den jämna kampen om Europaplatserna. Det är dock inte speciellt långt avstånd upp till Rennes, Monaco och Nice som ligger närmast före så visst har Strasbourg alla chanser att få spela i Europa kommande säsong. Mot Lille hade Strasbourg svårt att komma till farliga målchanser, men försvarsspelet fungerade perfekt. Lille slutade på låga 0,35 i xG då. Framåt finns det helt klart potential i hemmalaget som kan ställa upp med Ajorque, Gameiro och Diallo. I senaste hemmamatchen besegrades Rennes med 2-1 och då körde Strasbourg över sina motståndare. Överhuvudtaget har hemmaspelet varit ruggigt starkt under en längre period och senaste förlusten på Stade de la Meinau kom innan lucia. Det räckte med 1-1 mot Lens för att PSG skulle säkra ännu en ligatitel och med fyra omgångar kvar att spela har huvudstadslaget ingenting kvar att spela för då de är ute ur cupen för längesedan. Supportrarna har buat ut sitt lag sedan uttåget ur Champions League mot Real Madrid, något som en del spelare har gått ut och beklagat sig över. Dessutom verkar det som att klubben kommer göra sig av med tränaren Pochettino. Det går att fråga sig hur harmonin är i klubben och hur mycket de kommer bry sig om en match som denna när det inte finns något att motivera sig med. Här får de dessutom klara sig utan avstängda Gueye och då Paredes finns på skadelistan sedan tidigare ser mittfältet sämre ut. Samtidigt är Verratti och Danilo en hyfsad duo. På topp finns Mbappé, Messi och Neymar alla tillgängliga och även om de knappast kommer vrida ur varenda svettdroppe så kan de såklart skapa chanser på ren och skär klass. Spelare för spelare är det såklart inget snack om att PSG är det bättre laget och de har också vunnit de fyra senaste inbördes mötena. Strasbourg har dock betydligt mycket mer att spela för och kommer satsa allt de har i varenda duell. Då lutar jag något mer åt vänstersidan, men räcker plånboken till är detta en match som gärna får helgarderas. Missar matchen Jean-Eudes Aholou, Strasbourg (ljumskskada)

Nordin Kandil, Strasbourg (ljumskskada)

Majeed Waris, Strasbourg (ryggskada)

Ismaël Doukouré, Strasbourg (knäskada)

Idrissa Gueye, PSG (avstängd)

Mauro Icardi, PSG (muskelskada)

Leandro Paredes, PSG (ljumskskada) Osäker till spel Dimitri Liénard, Strasbourg (sjuk)

Marvin Elimbi, Strasbourg (sjuk)

Ismaël Gharbi, PSG (vristskada)

Julian Draxler, PSG (knäskada)

Abdou Diallo, PSG (ljumskskada)

Layvin Kurzawa, PSG (ryggskada)