Omspel - cupavancemang står på spel

FA-cupens första omgång har redan inletts och under tisdagen är det dags för inte mindre än sju returer att synas i sömmarna. Jag har bland annat ställt in siktet på mötet mellan Salford och Peterborough där jag tror att de sistnämnda kan vara en favorit i fara. Topptipset går i mål i skotska League One. Let’s go!