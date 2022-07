Öppen tillställning i Göteborg

Helgarderingen! - 1. IFK Göteborg - Degerfors Blåvitt övervärderas IFK Göteborg avslutade vårterminen med att besegra Sundsvall med 2-0 hemma på Gamla Ullevi. Marcus Berg orkestrerade trepoängaren med dubbla strutar, men i återstarten mot Sirius fanns anfallaren inte med i truppen på grund av en skada. Det hindrade emellertid inte Stahres gäng från att bärga ytterligare en triumf. Den nykomponerade anfallsduon Norlin/Yakob svarade för varsin balja och såg till att Blåvitt reste hem med tre poäng. Med dessa herrar på plan får värdföreningen mer rörlighet i sitt anfallsspel och jag blir inte förvånad om duon kan skapa problem för ett Degerfors vars backlinje inte imponerat nämnvärt så här långt. Bara Sundsvall har släppt in fler mål än gästerna som behöver hitta på något i defensiven om detta inte ska bli en säsong där bottenstrid hägrar hela vägen in på målsnöret. I 1-1-matchen mot AIK skiftade bruksklubben från sin klassiska tre/fembackslinje till 4-3-3, ett byte som till viss del förtjänar beröm då Degerfors fick med sig poäng från kampen. Chanser fattades dock inte för AIK, men å andra sidan tyckte jag också att Degens offensiv fick sig ett lyft. Saidi, Djurdjic och Campos besitter alla spetsegenskaper som ska kunna räcka långt mot Blåvitt som tenderar att inte kunna bibehålla sin press över 90 minuter. Istället faller värdarna ner i ett lågt block som inte sällan bjuder in motståndarna i matchen. Änglarna var illa ute senast mot Sirius där 1-2 inte speglade matchbilden och jag är inte lika övertygad som svenska folket att de blåvita löser detta. Degerfors vann fjolårets motsvarande möte med 3-2 och är det något som göteborgarna inte trivs med är det att föra en matchbild. Av denna anledning har jag svårt att ställa mig bakom ettan som streckas alldeles för hårt. I vad som förväntas bli en öppen tillställning har gästerna gott om offensiva kvaliteter och när högersidan rensar friskt bland kuponghögarna är det svårt att blunda. Jag helgarderar från start och sätter stort hopp till att Degerfors åker hem med minst en poäng. Missar matchen Oscar Vilhelmsson, IFK Göteborg (avstängd) Osäker till spel Erik Sorga, IFK Göteborg (sjukdom)

Marcus Berg, IFK Göteborg (okänt)

Ronald Mukiibi, Degerfors (okänt)

Draget! - 2. Trelleborgs FF - Norrby TFF blir för stora favoriter Efter bara en poäng från matcherna mot Öster och Landskrona BoIS behövde Kristian Haynes och hans Trelleborgs FF ett bra resultat med sig från återstarten av Superettan. Tuffast möjliga motstånd stod på andra sidan då skåningarna gästade Halmstad på Örjans Vall, men det hindrade inte TFF från att åka hem med samtliga poäng. 2-1 slutade tillställningen efter att “Trellehulla” vänt 0-1 till 2-1 sent i den andra halvleken. Sett till matchbilden var det dock inte en orättvis seger som Haynes och company fick med sig. Pågarna från palmstaden hade de flesta och bästa av chanserna i den första halvleken och trots att 0-1 kom som en örfil vägrade värdarna ge upp hoppet. Herman Hallberg ordnade kvitteringen med mindre än fem minuter kvar av ordinarie tid och ständigt krigande Mortensen skarvade in 2-1 en bit in på tilläggstiden. När Trelleborg ställs mot en opponent som bjuder upp till dans och tillåter de blåklädda fina ytor trivs de som fisken i vattnet. Mot en motståndare som faller tillbaka och krymper spelutrymmet tenderar värdföreningen med det sagt att ha problem. Viktige Simon Amin saknas här på grund av avstängning och Mohammed Saeid har fortfarande inte hunnit bli kvitt sina skadebekymmer.

Då tror jag – till skillnad från svenska folket – att Trelleborg får det svårt mot Norrby. Boråsarna hade marginalerna emot sig under våren men fick inleda sommaren med en lagom 2-0-viktoria mot Östersund. Nicklas Savolainen hängde in sitt tredje mål för säsongen när han utökade Max Olssons ledningsmål. Noterbart är att den sistnämnda målade i sin första start 2022. Kan han spinna vidare på inslagen väg har Norrby ett välkommet tillskott att luta sig mot. Även om gästerna normalt inte har gräs som föredraget underlag kan jag ändå inte slita blicken från högersidan. Trelleborg är sällan en favorit att hålla i handen när de tvingas iklä sig spelförande kostym och Norrby har faktiskt tagit poäng i två av deras tre senaste besök på Vångavallen. Det tror jag att de lyckas med även denna måndag. Den lågt streckade tvåan är en fräck chansspik för den vågade, krysset sällskapar på större system. Avslag på ettan. Missar matchen Simon Amin, Trelleborgs FF (avstängd)

Othmane Salama, Trelleborgs FF (sjukdom)

Mohammed Saeid, Trelleborgs FF (smäll)

Petar Petrovic, Trelleborgs FF (knäskada)

Benjamin Arapovic, Norrby (rehab)

Christian Rubio Sivodedov, Norrby (rehab)