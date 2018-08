Öppen tillställning på San Siro

Höjdaren - 3. Milan - Roma

Öppna spjäll på San Siro?

Den tredje omgångens stormöte i Serie A spelas redan under fredagen. Milan gör upp mot Roma i ett klassiskt möte på San Siro. Två lag som kommer från minst sagt svängiga tillställningar förra veckan.

Milan var på väg mot en sensationell premiärvinst (första omgången flyttades) borta mot Napoli. De rödsvarta ledde med 2-0 efter 50 minuter på San Paolo. Då föll Gattusos mannar ihop och Napoli stod för en mäktig vändning. Skotten ven kring Gianluigi Donnarumma som fick kapitulera inte mindre än tre gånger under de avslutande 40 minuterna. Således en tung, men förväntad 2-3 förlust i Neapel.

Roma gick in som klara favoriter i sitt möte på Olimpico mot Atalanta, särskilt med tanke på att bortatränaren Gasperini ställde över sina stjärnspelare. Nyförvärvet Javier Pastore gav också Giallorossi ledningen redan efter en dryg minut på en exceptionell klack. Sedan var det roliga slut för de vinröda under den första halvleken då Robin Olsen fick kapitulera inte mindre än tre gånger. Roma hämtade sig dock i den andra halvleken, mycket tack vare ett dubbelbyte där nyförvärven Steven Nzonzi och Justin Kluivert kom in. De var starkt bidragande till att huvudstadslaget fick med sig 3-3 och en poäng från den tillställningen.

Det var dock tydligt där att detta Roma är långt ifrån färdigt än. Den stora spelaromsättningen under sommaren har påverkat och prestationerna kommer att variera kraftigt nu under säsongsinledningen.

Milan är visserligen ett lag som inte heller känns speciellt homogent för stunden. Backlinjen känns spretig och drar inte åt samma håll. Där kommer Leonardo Bonucci saknas även om han underpresterade i den rödsvarta tröjan under fjolåret.

Två ojämnt presterande lag för stunden gör detta möte väldigt svårtippat. Ska jag vikta åt något lag är det dock Roma som vunnit mot Milan på San Siro de tre senaste säsongerna och som har en något större trygghet och högre höjd i sitt spel. Med tanke på att det är den tredje omgången och Romas svaga insats senast är ändå en helgardering på sin plats.

Missar matchen

Andrea Conti, Milan (knäskada)

Ivan Strinic, Milan (hjärtproblem)

Alessandro Florenzi, Roma (knäskada)

Osäker till spel

Diego Perotti, Roma (vristskada)

Draget - 7. Hannover - Borussia Dortmund

Ytterligare tre poäng för BVB!

Som brukligt spelas det fotboll i Bundesliga under fredagen. Denna vecka är det ett möte på HDI-Arena som inleder helgens omgång. Hannover 96 ställs mot mycket spännande Borussia Dortmund i den andra omgången.

BVB spelade ett förmodat toppmöte förra veckan när Emil Forsbergs RB Leipzig besökte Westfalenstadion. Där var det dock bara ett lag på banan trots ett tidigt mål av Leipzig. Dortmund dominerade därefter händelserna totalt med en fartfylld offensiv och vände 0-1 till 4-1.

Nyförvärvet Axel Witsel gav en helt ny trygghet på mittfältet och stod också för ett mål framåt. Belgaren kan mycket väl komma att bli säsongens nyförvärv i Bundesliga. Även Mahmoud Dahoud såg bra ut i Lucien Favres lagbygge och krönte insatsen med ett mål.

Det är tidigt att dra några växlar men utifrån förra veckans insats och den trupp Favre förfogar över ska Dortmund vara den största utmanaren till giganterna Bayern München. Att de ska hota hela vägen känns långsökt, däremot inte att de ska kunna springa iväg till en komfortabel andraplats.

I den andra omgången väntar ett möte på bortaplan mot Hannover för de gulsvarta. Hemmalaget var nykomlingar i Bundesliga i fjol och stod då för en stark säsong. Efter att ha varit med och nosat på Europaplatserna under hösten föll dock laget igenom under våren och det blev slutligen en 13:e plats.

Nu väntar den tuffa andrasäsongen och det kan komma att bli en tuff sådan för Hannover. Truppen ser ganska blek ut där stort ansvar läggs på anfallaren Niclas Füllkrug. Han stod för 14 fullträffar i fjol men väntas få tuffare uppvaktning den här säsongen. I övrigt är André Breitenreiters trupp relativt anonym.

1-1 mot Werder Bremen i premiären var fullt godkänt men nu väntar en betydligt svårare uppgift. Dortmund är heta för stunden och ska ha fina möjligheter att åka ifrån HDI-Arena med tre pinnar. Finns tvåan till under 55 procent är det en superspik!

Osäker till spel

Felipe, Hannover (vadskada)

Timo Hübers, Hannover (matchotränad)

Edgar Prib, Hannover (matchotränad)

Noah-Joel Sarenren-Bazee, Hannover (fotskada)

Ömer Toprak, Dortmund (muskelskada)

Jacob Bruun Larsen, Dortmund (fotskada)