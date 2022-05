"Premier League-kontrakt står på spel"

Höjdaren! - 1. Luton - Huddersfield

Fördel Luton i första mötet

Playoffet mot Premier League är världens mest penningstinna kval. Det skiljer nämligen enormt mycket rent ekonomiskt mellan att ta sig upp till Premier League och att vara kvar i The Championship. Under fredagen drar det kvalet igång med den första semifinalen mellan Luton och Huddersfield. Returmötet spelas på John Smith’s Stadium på måndag och Luton behöver få ett bra resultat med sig dit.

Värdarna var sista lag in i playoff då de slutade sexa i tabellen, men de hade tagit så många poäng tidigare under säsongen att de kunde kosta på sig att dra ner på tempot i de sista omgångarna. Något som inte minst märktes i den märkliga 0-7-förlusten mot Fulham. Det nederlaget ska dock ses som ett olycksfall i arbetet för The Hatters har varit stabila under en längre period.

Främst är det hemma på Kenilworth Road som Luton har presterat. Här har de bara förlorat en ligamatch sedan november månad. Dessutom finns ett nederlag mot Chelsea noterat i FA-cupen, men det var en jämn match som slutade 2-3. En stor anledning till framgången har varit Elijah Adebayo som nätat 16 gånger i ligaspelet. Han har saknats de två senaste omgångarna och är tveksam till spel igen. Oroande för hemmalaget, men samtidigt är Cornick och Jerome två skickliga anfallare som ska kunna fylla hans skor hjälpligt.

Huddersfield gjorde resultatmässigt en otroligt imponerande säsong och slutade till sist trea i tabellen. Detta trots att de enligt xPTS inte borde vara i närheten av en sådan placering. Spelare som Ward, Sinani och Holmes har varit grymt effektiva och överträffat sig själva. Samtidigt ska det sägas att The Terriers har tappat poäng i 13 av 23 bortamatcher och detta är en väldigt svår uppgift.

Huddersfield vann med 2-0 hemma mot Luton för en månad sedan, men det ska sägas att de förlorade expected goals i den matchen. Förr eller senare måste gästernas medflyt ta slut och jag är inne på att det händer nu. Luton tar tag i taktpinnen från start och ska ses med bra chans att koppla greppet om detta dubbelmöte. Börja med ettan och fyll på med krysset på större system.

Missar matchen

Peter Kioso, Luton (mjukdelsskada)

Gabriel Osho, Luton (mjukdelsskada)

Jed Steer, Luton (hälseneskada)

Sorba Thomas, Huddersfield (knäskada)

Matty Pearson, Huddersfield (knäskada)

Osäker till spel

Elijah Adebayo, Luton (benskada)

Fred Onyedinma, Luton (mjukdelsskada)

Luke Berry, Luton (benskada)

James Shea, Luton (knäskada)

Pelly Ruddock, Luton (benskada)

Ryan Schofield, Huddersfield (axelskada)

Álex Vallejo, Huddersfield (knäskada)

Lewis O’Brien, Huddersfield (oklart)

Rolando Aarons, Huddersfield (oklart)

Kvartsfinalen! - 2. Ascoli - Benevento

Det italienska playoffet sätter igång

Benevento hade länge chans att studsa direkt tillbaka till Serie A, som de åkte ur i fjol, men tre raka förluster i slutet av säsongen grusade de förhoppningarna. Nu väntar istället ett ovisst kval där Trollkarlarna kliver in i kvartsfinal. En runda som spelas som enkelmöte och Ascoli, som slutade knappt före i tabellen, har belönats med hemmaplan. Jag håller dock besökarna som det något bättre laget.

Beneventos trupp är det inget fel på. På topp finns den peruanska landslagsmannen Gianluca Lapadula som har tagits till nåder av klubbledningen. Han nätade direkt i 1-2-förlusten mot SPAL och är i sina bästa stunder en av seriens bästa anfallare. Försvaret styrs av Kamil Glik som rapporteras vara tillbaka från den höftskada som hållit honom borta i över en månad. Något som är oerhört viktigt för Benevento.

Ascoli slutade alltså före Benevento i tabellen efter en fin spurt där värdarna plockade 13 poäng på de avslutande fem omgångarna. Starkt jobbat och det finns flera spelare som visat fin form mot slutet. Frank Tsadjout satte dit ett hattrick i 4-1-segern över Ternana och kan bli en joker i detta kval. Samtidigt har han bara nätat totalt fyra gånger under säsongen så det är ingen frälsare direkt.

Främst får Ascoli sätta sitt hopp till Federico Dionisi och Soufiane Bidaoui som totalt har nätat 17 gånger under säsongen. Skickliga spelare helt klart, men ändå inte på samma nivå som Lapadula. På mitten lär Marcel Büchel, som är landslagsspelare för Liechtenstein, få stort förtroende. I övrigt har Ascoli ett ganska anonymt gäng som måste löpa mycket om de ska ha chans att nå Serie A.

I höstas vann Benevento med 2-0 på den här arenan och jag tror någonstans att de tar sig vidare till en playoff-semi mot Pisa. Samtidigt har Ascoli inte förlorat en hemmamatch sedan början av februari och Hackspettarna lär bäras fram av sina supportrar. Jag väljer därför att hänga på krysset på tvåan redan från start.

Osäker till spel

Gabriele Moncini, Benevento (oklart)

Francesco Forte, Benevento (oklart)

Kamil Glik, Benevento (höftskada)