PSG vinner stormötet mot Juventus

Höjdaren! - 1. PSG - Juventus

PSG får en perfekt start på gruppspelet

Att PSG ska vinna den franska ligan är mer eller mindre givet redan från start och som vanligt är därför Champions League det stora målet för Paris-klubben. Hittills har de aldrig lyckats nå hela vägen fram, men känslan är att de är starkare än på länge. Lionel Messi led av sviterna av covid under våren och var inte sig själv då. Nu är argentinaren betydligt bättre och är återigen en av världens allra bästa spelare.

När PSG bortaslog Nantes med 3-0 stod Messi för två assist. Kylian Mbappé satte dit båda de målen och som tredje länk i kedjan i den här matchen kommer vi få se Neymar, som satt på bänken mot Nantes. En trio som ser helt omöjlig ut att stoppa. Dessutom ser en spelare som Sergio Ramos klart bättre ut i år jämfört med i fjol och i slutet av transferfönstret plockades skicklige Soler in. Det handlar inte bara om de tre där framme, det finns även en stark bredd i detta PSG.

Juventus har kryssat i tre av sina fem inledande matcher i Serie A och har problem med skador. Pogba, Rabiot och Chiesa är kanske de mest namnstarka spelarna i rehabrummet. Trots det har de svartvita en ganska intressant startelva där Di María och Kostic kan flankera givna Dusan Vlahovic i offensiven. En speciell match för den förstnämnde som bekant tillhört PSG i flera år. Om argentinaren nu kan delta, en skada tvingade honom att bryta i paus i helgens match mot Fiorentina.

Det finns flera bekanta ansikten i detta Juventus som lär starta med Leandro Paredes på mittfältet. En spelare som är inlånad från värdarna. Argentinaren behövs centralt där McKennie och Locatelli har haft svårt att räcka till. I backlinjen lär Bonucci, som satt på bänken mot Viola, ta plats från start igen bredvid sommarens nyförvärv Bremer. Ett helt okej lag, men de saknar den stjärnkraft som parisarna besitter.

Jag har varit extremt imponerad av PSG i början av säsongen och stundtals ser det ut som när man spelar FIFA. Kombinationerna med de tre där framme uppbackade av Verratti och Hakimi går i ett hiskeligt tempo och jag har svårt att se Juves backlinje hänga med i svängarna. Jag tror att hemmalaget tar en relativt komfortabel seger och ettan är därmed en lysande spik att inleda kupongen med.

Missar matchen

Danilo, Juventus (vristskada)

Adrien Rabiot, Juventus (muskelskada)

Wojciech Szczęsny, Juventus (vristskada)

Félix Correia, Juventus (axelskada)

Marley Aké, Juventus (vristskada)

Paul Pogba, Juventus (knäskada)

Osäker till spel

Kaio Jorge, Juventus (oklart)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Bortafavoriten! - 2. Sevilla - Manchester City

City klara favoriter

Erling Braut Haaland har varit ett monster i början av säsongen och acklimatiserat sig hiskeligt fort. Tio mål på sex omgångar av världens tuffaste liga, Premier League, är hiskeliga siffror. Trots att norrmannen sprutar in mål har Guardiolas vanligtvis så väloljade maskin hackat en del under sensommaren. Senast mot Aston Villa fick de bara med sig 1-1 och tidigare under ligaspelet har de legat under med två bollar mot både Newcastle och Crystal Palace.

Truppen är faktiskt inte så bred som vi har vant oss vid och det är få spelare som kan komma in och verkligen göra skillnad i detta bortalag. Förstaelvan är däremot av allra högsta klass och vi bör få se stjärnor som Haaland, De Bruyne, Silva och Rodri starta. Bakåt finns det en del hål att utnyttja på de ljusblå som på sex ligamatcher släppt in sex mål. Speciellt då Kyle Walker skadade sig mot Villa och är ytterst tveksam till spel här.

Sevilla tappade Diego Carlos och Jules Koundé under sommaren och utan den duon har försvaret rämnat fullständigt. Åtta insläppta mål på de fyra inledande omgångarna har gett en ynka poäng totalt. Tanguy Nianzou har plockats in från Bayern München och det är en talangfull försvarare, men han är inte redo att leda detta Sevilla. Speciellt inte då Gudelj tar plats bredvid.

I helgen blev det stryk med 0-3 mot Barcelona och det var främst för att Barca slog av på takten. Rakitic och Fernando (tidigare i City) hade då väldigt svårt att ta tag i mittfältet och frågan är om inte dansken Delaney bör få chansen här. Offensivt finns det alltjämt kapacitet med pjäser som Isco, En-Nesyri, Lamela, Gómez och nye Dolberg. På hemmaplan kan de mycket väl hitta nätet på ett ganska ihåligt bortalag.

Det är dock gästerna som kliver in i denna batalj som skyhöga favoriter och visst känns bortasegern trolig. Tvåan är därmed ett givet tecken att rita ned, men detta är en kupong som är ganska full av vettiga spikförslag och därför gäller det att hitta ställen där det kan skrälla. Kan City tappa poäng mot Villa borta kan de kryssa även i Sevilla. Jag kompletterar alltså tvåan med rensarkrysset. Mer än så behövs dock inte.

Missar matchen

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Jesús Corona, Sevilla (knäskada)

Osäker till spel

Luke Mbete, Manchester City (huvudskada)

Kalvin Phillips, Manchester City (axelskada)

Kyle Walker, Manchester City (oklart)

Marcao, Sevilla (oklart)