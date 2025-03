"Real Madrid är i fara - Champions League-resan kan ta slut"

Att tänka på

Kupongen innehåller 250.000 i extrapengar.

Lille slog både Real Madrid och Atlético Madrid i ligafasen. Jag räknar inte bort fransmännen mot ett överstreckat Dortmund.

Preston har bara förlorat två av sina 17 hemmamatcher i The Championship.

Burnleys försvarsbubbla sprack i helgen när det blev 0-3 i FA-cupen mot Preston.

Sett till Expected Points skiljer det ungefär tio poäng mellan Huddersfield och Wrexham tillde förstnämndas fördel.

Spikförslag

Hull - Plymouths otroliga resa i FA-cupen tog slut i lördags. The Pilgrims tog förvisso ledningen borta mot Manchester City, men innan mötet i den femte omgången var över hade The Citizens vänt på steken till 3-1. Kontraktet i The Championship är således det enda som återstår för Miron Muslic och company, men med slitna ben efter helgens uppgift tror jag att de grönsvarta får problem mot Hull. “Tigrarna” blandar högt med lågt och har svårt att hitta kontinuitet under Rubén Sellés vingar, men här menar jag att den längre vilan samt den starkare truppen ska räcka långt. Hulls bedrövliga hemmafacit får ett lyft – spiketta.

Avstängningar på tipset

Jude Bellingham (Real Madrid)

Liam Roberts (Millwall)