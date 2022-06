Regerande mästarna slår till igen

Nations League är slut för den här gången och då är det svårare att hitta matcher av högre kvalité. Åtminstone i Europa, på andra sidan pölen spelas det fina matcher under kvällen och natten mot torsdag. Två kamper från Argentina, fem från Brasilien och en från USA ska analyseras i den eviga jakten mot åtta rätt. Du hänger väl med?

Spiken! - 3. Ceará - Atlético Mineiro

De regerande mästarna tar tre poäng

Atlético Mineiro körde över allt motstånd i Série A förra året och vann sin första ligatitel på 50 år. De inte bara vann serien, de krossade allt motstånd och slutade 13 poäng före tvåan Flamengo. Det gjorde att klubben från Belo Horizonte fick chansen att spela Copa Libertadores där de ser fram emot slutspelet efter att ha vunnit sin grupp. Nu gäller det bara att få fart på seriespelet igen, 4-5-2 är en något svag rad efter elva omgångar.

Den stora stjärnan i laget är veteranen Hulk som vann skytteligan i fjol med 19 fullträffar. Dessutom noterades han för sju assist. Hulk har fortsatt med målskyttet under 2022 och har dunkat dit sex bollar på sina nio ligamatcher. Förra årets näst bästa målskytt Zaracho är dock skadad och det är även den chilenska landslagsmannen Eduardo Vargas medan Jair och Allan får sitta på botbänken.

Ceará slutade i mitten av tabellen förra säsongen, hela 34 poäng bakom Atlético Mineiro. Vina var det stora glädjeämnet den säsongen med sina åtta mål från sina mittfältsposition, men han har inte fått det att lossna under detta år. I ligaspelet är han fortfarande mållös. I Copa Sudamericana har det däremot blivit två fullträffar och där imponerade Ceará stort genom att vinna samtliga sina sex gruppspelsmatcher.

Stiven Mendoza heter den stora målskytten detta år. Colombianen har nätat sex gånger på sina fem senaste matcher och har redan mäktat med sju mål i ligaspelet. Det ger en andraplats i skytteligan så långt och visst är det en spelare som gästerna får hålla ögonen på. I övrigt har Ceará flera skador att hantera. Bland annat får de klara sig utan Dentinho som under vintern anslutit från Shakhtar Donetsk. En spelare som har mycket att ge på denna nivå. Dessutom är Bruno Pacheco samt målvakten Riedi avstängda.

Ceará har visat stark form en längre period och har faktiskt tio raka i alla tävlingar utan förlust. Samtidigt har de fortfarande inte vunnit någon hemmamatch i ligaspelet och Atlético Mineiro är ett motstånd som brukar passa ganska illa. Besökarna har raden 4-1-1 på de sex senaste inbördes mötena och ska hållas snäppet högre. Hulk avgör detta. Tvåan spikas!

Missar matchen

Bruno Pacheco, Ceará (avstängd)

João Ricardo Riedi, Ceará (avstängd)

Dentinho, Ceará (lårskada)

Léo Rafael, Ceará (lårskada)

Richard, Ceará (knäseneskada)

Lima, Ceará (lårskada)

Luiz Otávio, Ceará (lårskada)

Jair, Atlético Mineiro (avstängd)

Allan, Atlético Mineiro (avstängd)

Matías Zaracho, Atlético Mineiro (muskelskada)

Eduardo Vargas, Atlético Mineiro (muskelskada)

Skrällchansen! - 8. New England Revolution - Orlando

Orlando underskattas

New England Revolution krossade allt motstånd i grundserien i fjol, men i slutspelet åkte de ut redan i den första slutspelsomgången. Trots den fina säsongen slutade det hela med ett misslyckande med andra ord. Denna säsong har New England inlett sämre, men de har åtminstone visat sig vara svårslagna mot slutet med sex raka ligamatcher utan förlust.

Truppen är inte så pjåkig. Carles Gil, Wilfrid Kaptoum och Gustavo Bou håller alla hyfsad klass. Dessutom finns rutinerade anfallaren Jozy Altidore att tillgå och det är en stor och stark striker. Senast mot Kansas var det dock en annan anfallare som avgjorde. Emmanuel Boateng som har ett förflutet i Helsingborg. Allt är dock inte frid och fröjd i New England. På grund av landslagsuppdrag saknas lagets bästa målskytt Adam Buksa (Polen) och målvakten Matt Turner (USA).

Orlando slutade en bit efter New England i grundserien i fjol och åkte även de ur playoff omedelbart. Nu ligger de dock före värdarna i tabellen. Nani är inte kvar i klubben, men det finns gott om andra pjäser som kan spela boll. Ercan Kara har anslutit från Rapid Wien och stått för fyra fullträffar under våren. Bland annat var det österrikaren som nätade i 1-3-förlusten mot Dallas för några dagar sedan.

Mauricio Pereyra och Facundo Torres är två sydamerikanska stjärnor i klubben, men den med störst meriter får ändå sägas vara brasilianaren Pato som vi främst minns från hans tid i Milan. Dessutom har vi svenskt i klubben i form av ex-gnagaren Robin Jansson som är ordinarie i mittlåset. Orlando har även en av seriens bästa målvakter i Pedro Gallese, men då han vaktade Perus mål i playoff-förlusten mot Australien i måndags lär han knappast delta här.

Sett till inbördes möten är det klar fördel New England på senare år och det är också hemmalaget som får störst förtroende av tipparna. I grunden är detta dock två jämna lag och Orlando har bara torskat en av sina sju bortamatcher så långt. Den lågt streckade tvåan lockar allra mest, men räcker plånboken till bör alla tecken ta plats.

Missar matchen

Adam Buksa, New England Revolution (landslagsuppdrag)

Matt Turner, New England Revolution (landslagsuppdrag)

Henry Kessler, New England Revolution (benskada)

Antonio Carlos, Orlando (knäseneskada)

Silvester van der Water, Orlando (benskada)

Osäker till spel

Pedro Gallese, Orlando (landslagsuppdrag)