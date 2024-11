"Riktig smällkaramell - kärt återseende för Liverpool"

Champions League är tillbaka på tablån den här veckan och det är inga dussinmatcher som dukas ut under tisdagen. Liverpool - Leverkusen, Real Madrid - Milan och Sporting - Manchester City är fighter som får det att vattnas i mungipan. Topptipset är dessutom kryddat med 250.000 i extrapengar!

Höjdaren! - 1. Liverpool - Leverkusen

Smällkaramell från Anfield

Jag är otroligt spänd på att se vad Liverpool och Bayer Leverkusen kan åstadkomma när herrskapen drabbar samman på Anfield denna tisdag. I min bok tillhör Arne Slot och Xabi Alonso planetens mest spännande tränare och det taktiska kriget som väntar i hamnstaden är ett som bör följas under lupp för alla med minsta lilla intresse för nya idéer.

Sedan Slot tog över efter Jürgen Klopp har Liverpool blivit ett mer kontrollerande lag. Det slår inte gnistor om The Reds på samma sätt som tidigare, men jag tycker samtidigt att den mer åtdragna handbromsen ger Liverpool en annan stabilitet över hela banan. En konsekvens av detta är att värdarna bara förlorat en enda match i Premier League och trots att Slots gäng hamnade i underläge i helgen mot Brighton lyckades de vända 0-1 till 2-1.

En sömnig första halvlek följdes upp av en klart bättre andra halvlek där bland annat introduceringen av Jones gav en annan trygghet i anfallsspelet. Jag tycker att mittfältaren bör vara given från start i de flesta matcher som Liverpool tar sig an tillsammans med Gravenberch och Szoboszlai. Trions fysiska egenskaper behövs då Liverpools presspel är långt ifrån lika slagkraftigt som under Klopps glansdagar.

Just den faktorn vill jag stanna till vid inför mötet med Leverkusen. Tyskarnas förmåga att knacka sig förbi sina motståndare är vida känd och får en spelare som Xhaka fritt spelrum kan han sätta Frimpong, Grimaldo och Wirtz i lägen som Liverpool får svårt att försvara sig mot. Där behöver engelsmännen vara vaksamma, men Leverkusen är samtidigt känsligt för matcher som övergår till fysiska bataljer. Där har Xhaka med flera inte sin absoluta styrka.

Jag skriver under på att Liverpool ska ses som tydliga favoriter i sin hemmaborg, men jag skriver inte under på det svenska folkets värdering av matchen. Över 60 procent på ettan är i klar överkant om Leverkusen lyckas pricka rätt i sin matchplan. Till dessa priser är det dags att dra öronen åt sig och ta höjd för skrälläget som trots allt finns. Måla tvärs över fältet och försök jobba in den lågt streckade tvåan.

Notabla avbräck

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Diogo Jota, Liverpool (revbensskada)

Federico Chiesa, Liverpool (smäll)

Harvey Elliott, Liverpool (fotskada)

Nordi Mukiele, Leverkusen (lårskada)

Amine Adli, Leverkusen (benskada)

Jeanuel Belocian, Leverkusen (fotskada)

Osäker till spel

Ibrahima Konaté, Liverpool (armskada)

Draget! - 3. Sporting - Manchester City

City är ingen favorit att hålla i handen - till Topptipset

Jag gick emot Manchester City i helgens ligamatch mot Bournemouth. Beslutet var rätt och det är uppenbart att Pep Guardiola är extremt bakbunden av det tuffa skadeläget som råder för The Citizens. De Bruyne, Doku och Savinho fanns förvisso med på bänken efter att ha blivit kvitt sina tidigare bekymmer, men det var i princip också de enda spelarna som Guardiola gavs möjlighet att laborera med.

På det gröna schackbrädet hade Manchester City stora problem med Bournemouths aggressiva press och det var inte sällan som “Körsbären” sårade City längs med den ljusblå högerkanten. Under föregående säsonger har Kyle Walker lyckats reparera sina misstag med sin snabbhet, men när högerbacken tappat flera hack i sin fysik är han snarare en risk än en tillgång för dagens upplaga av Man City.

Jag tror inte – eller snarare tycker inte – att Walker borde starta mot Sporting som står på menyn i tisdagens Champions League. Portugiserna spelar förvisso korridorsfotboll under Rúben Amorims ledning vilket torde passa Walker, men jag anser att Rico Lewis fyller en större funktion för gästerna. Ett annat orosmoment för City är att varken Dias eller Stones är redo för spel.

Akanji och Aké får således brottas med Viktor Gyökeres vilket inte görs utan problem. Svensken är världens kanske hetaste anfallare just nu och när han har sin dag kan Gyökeres uppehålla ett helt försvar på egen hand. Strikern stod för fyra(!) mål senast mot Estrela Amadora och tillsammans med Trincao och Goncalves bildar Gyökeres en sylvass trio som City får fullt sjå att hantera.

Med sina tre mittbackar står Sporting även bra rustade för att hantera Haaland som hamnat i en målmässig torka. Norrmannen har haft mängder av lägen mot både Southampton och Bournemouth, men just nu vill det sig inte för Citys målmaskin. Sporting besitter alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att stå upp mot engelsmännen och jag missar definitivt inte den lågt streckade ettan i Lissabon. På större system åker hela spannet med.

Notabla avbräck

Nuno Santos, Sporting (knäskada)

Eduardo Quaresma, Sporting (muskelskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Rúben Dias, Manchester City (muskelskada)

John Stones, Manchester City (fotskada)

Jack Grealish, Manchester City (smäll)

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)