Sirius positiva trend fortsätter

Bottenmötet - 1. Sirius - Dalkurd

Sirius tar femte raka?

Det stundar ett mycket viktigt möte på Studenternas IP i Uppsala under fredagskvällen. Tolvan Sirius tar emot jumbon Dalkurd i vad som får sägas vara ett derby. Det gröna bortalaget har trots allt sin bas i Uppsala även om de efter många turer spelar sina hemmamatcher i Gävle.

Sirius såg länge ut som ett lag för Superettan. De blåsvarta var jumbo när Allsvenskan gick till sommaruppehåll med endast en inspelad trepoängare under våren. Då gjordes ett par värvningar. Bland annat kom målvakten Lukas Jonsson tillbaka från spel i Norge och framförallt tillkom meriterade Robert Åhman-Persson.

Det har fått fart på Sirius på allvar. Faktum är att Kim Bergstrands mannar, som tagit sig upp på säker mark i tabellen, är ett av Allsvenskans formstarkaste med fyra raka segrar. Senast vändes 0-2 borta mot IFK Göteborg till 3-2 de avslutande 25 minuterna. Det var för övrigt andra gången på mindre än en månad Sirius lyckades med just den bedriften mot Blåvitt.

Spelmässigt imponerar annars inte Uppsalas stolthet speciellt mycket, men de har visat den senaste tiden att man kommer långt med karaktär och självförtroende. Där finns det flera spelare som går i bräschen, bland annat Philip Haglund och nämnda Åhman-Persson.

Dalkurd har det betydligt tyngre och är nu jumbo i Allsvenskan. Klubben har det enormt kämpigt och fokus ligger på att klara ekonomin snarare än kontraktet i det svenska finrummet. Det har gjort att flertalet spelare lämnat föreningen. De offensiva nyckelspelarna Mohamed Buya Turay och Yukiya Sugita är två av dessa. En som däremot tillkommit är AIK-bekantingen Eero Markkanen.

Egentligen ingenting tyder på att nykomlingarna ska klara kontraktet. De gröna har nu fyra raka förluster och en av dessa kom på hemmaplan mot just Sirius för några veckor sedan. Det blåsvarta hemmalaget går in som tydliga favoriter på Studenternas och är en tänkbar spik med tanke på förutsättningar och rådande form. Finns kapital behöver det dock inte vara fel med en kryssgardering.

Missar matchen

Joshua Wicks, Sirius (avstängd)

Daniel Jarl, Sirius (korsbandsskada)

Elias Andersson, Sirius (korsbandsskada)

Osäker till spel

Abdul Razak, Sirius (oklart)

Toppmötet - 2. Falkenberg - Halmstad

Knapp fördel Falkenberg i Hallands-derby

Även i Superettan vankas det ett derby under fredagen. Här är det dock ett toppmöte som gäller när Falkenberg och Halmstad ska mäta sina krafter på Falcon Alkoholfri Arena.

Hemmalaget har gått starkt hela säsongen men möjligtvis kommit in i en liten dipp den senaste tiden. I söndags blev det en bitter förlust borta mot IK Frej efter att ett 0-2 underläge hämtats in för att sedan släppa in 2-3 på tilläggstid. Det gör att Helsingborg nu återfinns tre poäng före i tabellen.

Halmstad har haft det ännu tuffare än sina gula kollegor under augusti. Månaden inleddes med en 0-1 förlust borta mot AFC Eskilstuna trots att HBK spelade med en man mer i 65 minuter. Det följdes sedan upp med en svidande 1-2 förlust mot nästjumbon Gefle på Örjans Vall i lördags. Adam Bergmark-Wiberg avgjorde där för gästerna i den 93:e minuten.

Trots det ligger Halmstad fyra i tabellen efter 18 spelade omgångar, en poäng bakom AFC Eskilstuna på kvalplats och sex pinnar efter Falkenberg på andraplatsen. Otroligt viktiga poäng är således på spel under fredagskvällen.

Utifrån hur lagen presterat under säsongen är Hans Eklunds Falkenberg det något starkare. Halmstad har dock en mer namnstark trupp och kan mycket väl störa här. Ovisst minst sagt. Jag streckar från vänster men garderar tidigt. Helgardering rekommenderas på större system.

Missar matchen

Dominic Chatto, Falkenberg (underkroppsskada)