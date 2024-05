"Skräll - Malmö FF tappar poäng igen"

Allsvenskans tionde omgång fortsätter under måndagen där framför allt mötet mellan Häcken och Malmö FF sticker ut från mängden. På tal om Sveriges tredje största stad ska även Rosengård in i elden i en tidig seriefinal mot Hammarby i Damallsvenskan. Serie A, Eliteserien och Segunda División står för refrängen. Let’s go!