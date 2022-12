"Skrälläge - Chelsea tappar dyrbara poäng"

I kölvattnet av Boxing Day fortsätter det att hagla fotbollsmatcher från England. Tisdagens Topptips består till hälften av fighter från Premier League och The Championship innan kupongen fortsätter med Jupiler League och Süper Lig. En tillställning från Ligue 1 tar kalaset i mål under onsdagen. Full gas mot åttlingen!

Skrällen! - 1. Chelsea - Bournemouth

Chelsea har inte övertygat under Potter

Livet under Thomas Tuchels ledning var mot slutet ingen dans på rosor för Chelsea som heller inte haft någon större jaktlycka under Graham Potter. Londonlaget tillhör Premier Leagues fem sämsta lag sett till xG sedan svenskbekantingen tog över. Samma visa råder i xGA-statistiken där Potter och Chelsea placerar sig på den undre halvan. I en storklubb som Chelsea finns inte samma utrymme för misstag som det gjorde i Brighton och Potter behöver snabbt vända på skutan för att inte riskera en mörk vinter.

Inför återstarten mot Bournemouth saknas pjäser som Fofana och Kanté medan en hel drös lirare dras med frågetecken. Bland dessa utmärker sig Mount, Kovacic, Chilwell och Ziyech som alla hade varit kandidater för startelvan om de varit i hundraprocentigt slag. Havertz, Sterling, Pulisic och James är spelare som ändå ska kunna vålla de rödsvarta motståndarna problem, men innan Potters adepter visat att de är på rätt väg drar jag mig för att lita på värdarna. Särskilt när de ser ut att springa över 75 procent.

The Cherries har faktiskt bara förlorat ett av de fyra senaste inbördes mötena med The Blues och den förmodade matchbilden på Stamford Bridge är en som bör kunna spela de tillresta rakt i händerna. Att ligga lågt och spela på omställningar är en tacksam uppgift för en på pappret underlägsen opponent, men det saknas inte hot i den numera permanenta tränaren O’Neils trupp.

Solanke och Moore är en anfallsduo som kompletterar varandra väl och med tanke på hur Chelseas försvar agerat sedan Potters inträde ser jag det inte som omöjligt att gästerna från Dorset hittar nätet. På mitten är Billing, Cook och Christie evighetsmaskiner som täcker stora ytor och bakåt är firma Mepham/Senesi ett mittlås som har kapacitet att stänga igen butiken för Chelseas dysfunktionella offensiv.

Jag har såklart stor respekt för Chelsea och deras kunnande när allting klaffar, men efter höstens bekymmer är en betrodd etta inget som jag väljer att kasta mig över. Bournemouth krigar med näbbar och klor för alla poäng de kan få och publiken på Stamford Bridge har en tendens att vända sig emot sina hjältar när allt inte går som det ska. Jag lockas av skrälläget i huvudstaden där alla tecken och injobb av X2 är rätt väg att gå. Bättre spikar finns på annat håll.

Missar matchen

Armando Broja, Chelsea (knäskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (lårskada)

David Brooks, Bournemouth (lårskada)

Neto, Bournemouth (lårskada)

Osäker till spel

Mason Mount, Chelsea (vadskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (landslagsuppdrag)

Hakim Ziyech, Chelsea (landslagsuppdrag)

Ben Chilwell, Chelsea (lårskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (vadskada)

Joe Rothwell, Bournemouth (sjukdom)

Marcus Tavernier, Bournemouth (smäll)

Jefferson Lerma, Bournemouth (smäll)

Ben Pearson, Bournemouth (sjukdom)

Lloyd Kelly, Bournemouth (matchotränad)

Spiken! - 2. Manchester United - Nottingham

United hänger med i toppstriden

Manchester United återstartade tävlandet för drygt en vecka sedan med ett miniderby mot Burnley i Ligacupen. Spelmässigt stod de sistnämnda emot bra den första kvarten, men när United började få bett i sitt presspel blev The Clarets tillbakatryckta. Christian Eriksen satte 1-0 i mitten på den första halvleken efter ett vackert förarbete av Fernandes och Wan-Bissaka. Innan timmen var spelad satte sedan Rashford spiken i kistan med en vacker soloräd följt av ett distinkt avslut.

Engelsmannen var matchens förgrundsfigur och det ser onekligen ut som att Rashford har konserverat formen från både hösten och VM i Qatar. Erik ten Hag har flera gånger prisat sin vindsnabbe juvel som när han har sin dag kan vända ut och in på vilket försvar som helst. Uppbackad av pjäser som Eriksen, Fernandes, Martial och Antony råder det inget tu tal om att The Red Devils blir svåra att stå emot på Old Trafford.

Burnley hade inte mycket att sätta emot när United tryckte på och det tror jag inte heller att Nottingham kommer att ha. Visserligen är höstens succémittbackspar Martínez/Varane tveksamma kort efter att ha spelat VM-final för bara lite mer än en vecka sedan, men Ten Hag har samtidigt varit tydlig med att han förväntar sig att duon är tillbaka i Manchester inför återstarten. Dalot är ett annat frågetecken på grund av skada men United saknar inte ersättare för nämnda lirare.

Värre är det för Nottingham trots deras sanslösa spenderande under sommarens transferfönster. När motståndet heter Blackburn i Ligacupen duger Steve Coopers alternativ mer än väl, men mot skickliga opponenter i Premier League har Forest det desto tuffare. Nykomlingarna tillhör bottenskrapet både vad gäller xG och xGA, faktorer som knappast talar för att gästerna kommer klättra upp från tabellens nedre regioner innan säsongen går i mål.

Nytt kontrakt är såklart inte omöjligt för Nottingham men att steg mot detsamma ska tas på en svårspelad arena där motståndaren blir bättre för varje match som går är svårt att se. Jag gillar vad jag ser av Manchester United och förmågan att bryta ned lågt sittande försvar gör att återstarten inleds med en skön seger framför den egna publiken. Även om ettan blir väldigt betrodd väljer jag att försöka jaga skrällar på annat håll. United spikas!

Missar matchen

Jadon Sancho, Manchester United (psykisk ohälsa)

Axel Tuanzebe, Manchester United (oklart)

Omar Richards, Nottingham (benskada)

Moussa Niakhaté, Nottingham (muskelskada)

Giulian Biancone, Nottingham (knäskada)

Cheikou Kouyaté, Nottingham (knäseneskada)

Dean Henderson, Nottingham (indisponibel)

Osäker till spel

Raphaël Varane, Manchester United (landslagsuppdrag)

Lisandro Martínez, Manchester United (landslagsuppdrag)

Diogo Dalot, Manchester United (knäseneskada)

Harry Maguire, Manchester United (sjukdom)

Wayne Hennessey, Nottingham (smäll)

Serge Aurier, Nottingham (vadskada)

Morgan Gibbs-White, Nottingham (smäll)